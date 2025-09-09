Comment les fans de HGTV ressentent vraiment à propos de Page Turner remplacer Hilary Farr sur Love It ou l’énumérer

L’avisage général a peut-être plongé, mais de nombreux fans de l’émission donnent à Page Turner un coup équitable. Une fan sur le Sandredit HGTV a partagé: « J’ai mis à coup l’épisode de la nouvelle saison de The Show with Page, et je dois dire que je suis très agréablement surpris. Ses choix de conception / idées et la façon dont elle interagit avec les clients. Elle est directe mais sympathique en même temps. Je dois avoir un point faible pour Hilary parce qu’elle a commencé la série, mais je pense que Page est un merveilleux ajout jusqu’à présent, » et plus d’une forte fans, mais je pense que Page est un merveilleux ajout jusqu’à présent, « et plus d’une centaine de fans. Un fan a même répondu: « Je suis d’accord. La page n’est pas aussi conflictuelle ou condescendant que Hillary avait tendance à l’être. Son interaction avec David est tout aussi bonne, compte tenu de leur court temps ensemble. »

Et les fans ne se sont pas arrêtés là. Page Turner est allé sur Instagram pour souhaiter à son nouveau co-animateur David visentin un joyeux anniversaire, et la section des commentaires a été remplie de louanges pour la façon dont le duo s’est complété et à quel point ils aimaient voir les deux hôtes ensemble.

Mais, comme pour tout changement majeur, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. Certains téléspectateurs ont exprimé des réserves sur la nouvelle dynamique et quelques-uns ont même déclaré qu’ils pouvaient cesser de regarder l’émission en raison du manque de chimie entre les co-hôtes.