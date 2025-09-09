Comment les fans de HGTV ressentent vraiment à propos de Page Turner remplacer Hilary Farr sur Love It ou l’énumérer

Avant de filmer sa dernière saison de « Love It Or It It » de HGTV, Hilary Farr a fait une déclaration exclusive aux gens à la fin de 2023 et a réfléchi à son temps sur la série qui existe depuis 2008. « Je lui ai donné tant d’années de ma vie … cela m’a fait passer des moments difficiles. et relever de nouveaux défis. » Et elle a continué à se défier professionnellement. Elle travaille sur sa firme de design, Hilary Farr Designs, et vous pouvez toujours voir Farr sur HGTV où elle accueille « dur l’amour avec Hilary Farr ».
Pendant ce temps, c’était aussi un nouveau chapitre pour « Love It or List It », en tant que courtier immobilier et Page HGTV Host Turner a été nommé successeur de Farr. Turner montre son expertise en fluidité dans des émissions comme « Flip ou Flop: Nashville », « Rock the Block » et « Fix My Flip ». Cependant, sa première saison de « Love It of List It » (le 20e de l’émission), qui vient de se terminer en juin 2025, a vu une baisse notable de l’audience aux saisons précédentes avec Hilary Farr. Cela prouve que les fans de longue date ne sont pas entièrement connectés à la dynamique du nouveau duo. Bien sûr, il est naturel que les téléspectateurs aient besoin de temps pour s’adapter à un nouveau visage, mais voici la vraie question: comment les super fans de l’émission réagissent-ils à la première saison de Page Turner?
Voici ce que les téléspectateurs avaient à dire sur la saison 20 de Love It ou le répertorier
L’avisage général a peut-être plongé, mais de nombreux fans de l’émission donnent à Page Turner un coup équitable. Une fan sur le Sandredit HGTV a partagé: « J’ai mis à coup l’épisode de la nouvelle saison de The Show with Page, et je dois dire que je suis très agréablement surpris. Ses choix de conception / idées et la façon dont elle interagit avec les clients. Elle est directe mais sympathique en même temps. Je dois avoir un point faible pour Hilary parce qu’elle a commencé la série, mais je pense que Page est un merveilleux ajout jusqu’à présent, » et plus d’une forte fans, mais je pense que Page est un merveilleux ajout jusqu’à présent, « et plus d’une centaine de fans. Un fan a même répondu: « Je suis d’accord. La page n’est pas aussi conflictuelle ou condescendant que Hillary avait tendance à l’être. Son interaction avec David est tout aussi bonne, compte tenu de leur court temps ensemble. »
Et les fans ne se sont pas arrêtés là. Page Turner est allé sur Instagram pour souhaiter à son nouveau co-animateur David visentin un joyeux anniversaire, et la section des commentaires a été remplie de louanges pour la façon dont le duo s’est complété et à quel point ils aimaient voir les deux hôtes ensemble.
Mais, comme pour tout changement majeur, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. Certains téléspectateurs ont exprimé des réserves sur la nouvelle dynamique et quelques-uns ont même déclaré qu’ils pouvaient cesser de regarder l’émission en raison du manque de chimie entre les co-hôtes.
Certains fans de HGTV ont trouvé le comportement passé de Page Turner problématique
La plupart des fans étaient ravis d’entendre un visage familier se joindraient à « Love It or Lutt It », mais il y avait aussi des fans qui se sentaient sceptiques – surtout après avoir regardé le nouveau duo. HGTV a annoncé que « Love It or List It » a été renouvelé pour une autre saison en août 2025, et certains téléspectateurs n’étaient pas trop excités pour entendre la nouvelle. Un utilisateur a répondu via Facebook, « Hilary et David étaient meilleurs !! », et un autre l’a dit simplement: « Ce n’est pas la même chose sans Hilary. »
Les sentiments mitigés pour Page Turner ne sont pas une surprise complète. Même avant la diffusion de la nouvelle saison, certains fans étaient préoccupés par son comportement passé sur les autres émissions du réseau, en particulier « Rock the Block ». Lors d’une discussion sur Reddit concernant Turner remplaçant Hilary Farr, une fan a déclaré: « J’espère qu’elle n’est pas aussi grossière pour les propriétaires qu’elle l’était pour les autres candidats sur Rock The Block. Elle était tellement arrogante! »
Et ils n’étaient pas seuls dans ce sentiment. Quand un autre fan a partagé comment ils avaient aimé la regarder sur « Rock the Block », un autre utilisateur a répondu: « Celui où elle était une perdante douloureuse et a parlé de tout le monde? » Yikes, mais avec tout cela dit, il convient de mentionner une grande partie de la distribution de « Rock the Block » était ludique avec leurs plaisanteries. Et n’était-ce pas la rivalité effrontée qui a donné à Hilary Farr et David à visiter leur chimie? Sa première saison peut faire diviser les téléspectateurs, mais le voyage de Page Turner dans le spectacle ne fait que commencer.