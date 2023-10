Les villes les plus riches de Caroline du Nord, selon les dernières données du recensement

La Caroline du Nord abrite quelques-unes des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis, notamment les villes de Cary et Concord. Charlotte, la plus grande ville de Caroline du Nord, a vu sa population croître de 126,7 %, passant de 395 934 habitants en 1990 à 897 720 habitants en 2022. Dans des études récentes, nous avons analysé et identifié les villes les plus riches de plusieurs États du sud des États-Unis, dont l’Alabama, la Floride et le Sud. Caroline. basé sur la notation de plusieurs facteurs financiers clés. Ici, nous allons évaluer la Caroline du Nord et identifier ses villes les plus riches.

Nous avons analysé plus de 690 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches de Caroline du Nord. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche de Caroline du Nord, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches de Caroline du Nord ?

Afin de compiler notre liste des villes les plus riches de Caroline du Nord, nous avons obtenu des données de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau. Nous avons ensuite construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches de Caroline du Nord sur la base de données du Census Bureau :









Voici quelques remarques importantes concernant les données du recensement : Pour certains facteurs, le recensement impose des limites supérieures aux valeurs numériques. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Enfin, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $+ ». Ainsi, l’ensemble de données sur le revenu moyen des ménages (ou le revenu moyen des ménages) est important car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de Caroline du Nord et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche de Caroline du Nord est la ville de Biltmore Forest, située dans la région métropolitaine de plus en plus populaire d’Asheville. Abritant 580 ménages au total, la forêt de Biltmore a la valeur médiane des maisons la plus élevée de Caroline du Nord, avec un montant déclaré de 1 074 500 $. Les impôts fonciers médians payés chaque année s’élèvent à un montant très élevé de 7 287 $. Pendant ce temps, le revenu médian des ménages de la forêt de Biltmore est de 173 750 $. Le revenu moyen des ménages est nettement plus élevé, 317 802 $, le deuxième plus élevé de Caroline du Nord. La répartition des emplois de la main-d’œuvre de Biltmore Forest est intéressante par rapport à certaines des autres villes les plus riches. Selon Data USA, les trois principaux secteurs en termes d’emploi sont les soins de santé et l’assistance sociale (30,4 % de la main-d’œuvre), les services éducatifs (17,8 % de la main-d’œuvre) et les services professionnels, scientifiques et techniques (11 %).

La deuxième ville la plus riche de Caroline du Nord constitue une entrée tout à fait unique : le village de Granfather. Ce petit village de 36 ménages au total est une communauté entièrement fermée au sein du Granfather Golf and Country Club. Le revenu médian des ménages de Grandfather Village est de 173 750 $, tandis que son revenu moyen des ménages de 329 828 $ est le plus élevé de Caroline du Nord. La valeur médiane déclarée des maisons à Grandfather Village est inférieure à celle de la forêt n°1 de Biltmore : 916 700 $ contre 1 074 500 $, respectivement.

Parmi les 50 villes les plus riches de Caroline du Nord, la plus grande est Cary, qui compte 64 512 ménages et se classe au 23e rang.rd ville la plus riche de l’État. Le revenu médian des ménages à Cary est impressionnant de 113 782 $, tandis que le revenu moyen des ménages est de 145 378 $.