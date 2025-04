Les problèmes de Ford se souviennent des voitures qui peuvent aller de l’avant à l’envers

Dans la dernière série de rappels, Ford a annoncé un rappel de centaines de ses véhicules en raison du risque que le véhicule avance même lorsqu’il n’est pas en voiture. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a émis un bref avertissement aux conducteurs sur les dangers posés par les véhicules touchés à leurs propriétaires et à d’autres conducteurs sur la route.

Les problèmes de changement de vitesse indiquent souvent des problèmes de transmission, il est donc important de leur remédier dès que vous le pouvez. Les problèmes de transmission peuvent coûter très cher très rapidement, et plus vous les attrapez rapidement, meilleur est le résultat pour votre véhicule et votre portefeuille.

Pourquoi Ford se souvient-il de ces véhicules?

Selon le mémoire de la NHTSA, dans certains véhicules de Ford, «le corps de la vanne de transmission peut avoir été incorrectement usiné». Les corps de soupape de transmission défectueux «peuvent provoquer une défaillance des engrenages de rétro-vitesse, ou un mouvement vers l’avant inattendu en équipement inverse ou neutre.» C’est incroyablement dangereux; Tout «mouvement de véhicule inattendu augmente le risque d’un accident».

Si vous avez l’un des véhicules énumérés ci-dessous, évitez de le conduire autant que possible jusqu’à ce que vous puissiez faire réparer le véhicule. Si le véhicule s’enfonce pendant que vous essayez d’inverser, vous pourriez frapper un mur et endommager votre véhicule. Et si vous quittez votre voiture en neutre, vous pourriez rouler dans la circulation ou frapper un piéton.

Quels véhicules Ford sont à risque de faire avancer?

La NHTSA rapporte que Ford rappelle près de 300 véhicules, dont le:

2024 F-150

2025 F-150

2024 Bronco

2025 Bronco

2024 Ranger

2025 Mustang

2025 Explorer

2025 Aviator

Si vous possédez l’un de ces véhicules, absorbez de conduire autant que possible jusqu’à ce que vous puissiez résoudre ce problème. Ford parviendra aux lettres des propriétaires début mai, alors gardez un œil sur votre boîte aux lettres.

Y a-t-il un correctif proposé?

Les concessionnaires de Ford « remplaceront gratuitement le corps de la soupape de commande principale de transmission. » N’hésitez pas à résoudre ce problème dans votre plus tôt la commodité. Bien que les problèmes de transmission soient souvent chers, cette réparation est gratuite, vous n’avez donc pas besoin d’attendre et d’économiser pour la réparation.

Si vous avez d’autres questions ou si vous ne souhaitez pas attendre votre lettre de propriétaire, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332; Clarifiez que vous posez des questions sur le rappel numéro 25S19. Vous pouvez également contacter la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 888-327-4236; Leur numéro de rappel pour ce problème est de 25V164000.

