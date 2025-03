Chaque automne, nous avons une heure supplémentaire de sommeil lorsque nous repoussons les horloges, seulement pour la perdre à nouveau au printemps. Ce n’est pas seulement un problème, c’est en fait un risque pour la santé, donc de nombreux États poussent à mettre fin à la pratique. Et l’idée est assez populaire. Dans une enquête, seulement 19% des personnes ont soutenu le maintien du temps.

Le désaccord, cependant, réside dans lequel nous devrions rendre permanent: temps d’été, ce que nous avons après avoir fait progresser les horloges au printemps, ou l’heure standard, qui sont les heures que nous conservons pendant l’hiver.

Voici le cas pour inscrire l’heure d’été permanente de la lumière du jour, y compris les avantages et les inconvénients pour mettre fin à notre saut en avant au printemps.

Qu’est-ce que la lumière du jour Waling?

L’heure d’été (DST) est la pratique de régler les horloges vers l’avant d’une heure au printemps, puis de les remettre en arrière une heure à l’automne. Cela maximise la lumière du jour naturelle en été, en nous donnant plus de soleil à la fin de la journée de travail.

L’histoire de l’heure d’été

L’utilisation moderne de la lumière du jour du temps des écoute de la lumière mondiale. En 1916, l’Allemagne l’a mise en œuvre pour conserver l’énergie, en réduisant le besoin d’éclairage artificiel le soir. D’autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont emboîté le pas en le promulguant pendant les deux guerres mondiales. Les États-Unis l’ont ensuite standardisé à l’échelle nationale avec l’uniforme Time Act de 1966.

Mais, l’idée remonte à Benjamin Franklin, qui l’a présentée en 1784 à travers un essai satirique conseillant aux Parisiens de se réveiller plus tôt pour bénéficier du soleil du matin, et de réduire leur utilisation des bougies, explique Grace Carter, historienne à Academized.com.

À l’origine, le temps d’été, a été mis en œuvre pour conserver l’énergie, mais comme nos habitudes et nos technologies ont changé au fil du temps, ce n’est plus nécessairement le cas.

Le débat entourant l’épargne du jour

Le débat sur les changements de fin de terminaison tourne principalement autour de la santé, de l’économie et de la pratique.

Raisons d’arrêter les changements de temps

La principale raison de l’arrêt des changements de temps est que c’est malsain. «C’est énorme pour moi en tant qu’expert en sommeil!» dit le psychologue Dr Leah Kaylor. «Les changements de l’horloge biannuelle peuvent perturber les rythmes circadiens, entraînant des troubles du sommeil, un risque accru de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres problèmes de santé.»

En fait, les crises cardiaques augmentent de 24% au cours de la semaine de mars après que nous ayons progressé. Ensuite, au-delà de sauver directement des vies, la fatigue que nous ressentons au cours des jours qui ont suivi le changement augmente également les accidents de la circulation et diminue la productivité du travail. Par exemple, les principaux marchés financiers ont tendance à moyen de rendre les rendements négatifs moyens le lundi suivant les deux commutateurs d’horloge.

De plus, certaines personnes soutiennent le changement pour des raisons environnementales. Au-delà de la diminution de la consommation d’énergie, une population plus saine réduit la consommation et la pollution des ressources liées aux soins de santé, explique Rob Boyle, fondateur de l’indice d’émission.

Les changements de temps perturbent également les écosystèmes, car lorsque les humains changent de calendrier, à leur tour, à leur tour, une bouleversement des rythmes circadiens des animaux sauvages, explique Boyle. «Les animaux dépendent fortement de la prévisibilité de la lumière du jour et de l’obscurité pour l’alimentation, l’élevage et le repos, donc lorsque nous devenons soudainement actifs à différents moments, il perturbe leurs routines, provoquant la confusion, le stress et parfois les changements comportementaux», dit-il.

Pourquoi nous devrions garder l’heure d’été

Les supporters disent que le temps de conservation de la lumière du jour, lorsque les horloges sont affichées pendant les mois les plus chauds, est la voie à suivre parce que la lumière du jour supplémentaire à la fin de la journée:

Réduit les accidents de la circulation car les trajets en soirée sont deux fois plus mortels que les matins;

car les trajets en soirée sont deux fois plus mortels que les matins; Diminue la criminalité, Comme la lumière décourage le jeu déloyal et que les taux de criminalité sont 30% plus élevés la nuit;

Comme la lumière décourage le jeu déloyal et que les taux de criminalité sont 30% plus élevés la nuit; Économise de l’énergie Puisque plus de gens dormaient au lever du soleil et utilisent ainsi moins de puissance. Pendant les pénuries d’électricité de la Californie, ils ont estimé que 3,4% de la consommation d’énergie hivernale de l’État pouvait être économisée en faisant avancer les horloges.

Puisque plus de gens dormaient au lever du soleil et utilisent ainsi moins de puissance. Pendant les pénuries d’électricité de la Californie, ils ont estimé que 3,4% de la consommation d’énergie hivernale de l’État pouvait être économisée en faisant avancer les horloges. Stimule les ventes au détail et le tourisme Puisque les gens ont tendance à magasiner et à dîner quand il est encore léger.

Puisque les gens ont tendance à magasiner et à dîner quand il est encore léger. Encourage les activités physiques extérieures et les interactions sociales. «La lumière du jour supplémentaire après les heures de travail maintient les gens engagés à l’extérieur, un très bon moyen d’assurer la santé mentale et la forme physique», explique le Dr Sham Singh, un expert du sommeil à Winit Clinic. De plus, «les heures plus longues du jour pendant la veille se sentent si bien physiquement et mentalement».

Raisons de maintenir le temps standard

Le principal argument pour garder le temps standard est que les médecins et les scientifiques du sommeil disent que c’est mieux pour nos rythmes circadiens, car plus de lumière le matin nous prépare à de meilleurs cycles de sommeil.

De plus, certains soutiennent que le temps standard économise encore de l’énergie car les économies d’énergie du soir sont principalement compensées par une consommation d’énergie accrue pendant les matins plus sombres, et parce que les températures du soir plus chaudes entraînent une utilisation plus de la climatisation.

Que disent les experts?

Presque tout le monde convient que la fin de la pratique de changer les horloges deux fois par an est attendue depuis longtemps. Mais quand il s’agit de les définir de façon permanente à la lumière du jour ou à l’heure standard, les experts sont divisés.

L’American Academy of Sleep Medicine et la majorité des chercheurs du sommeil soutiennent l’élimination du temps d’été, citant des preuves scientifiques de ses inconvénients à la santé, explique Carter. D’un autre côté, beaucoup soutiennent les avantages supplémentaires du temps d’été – y compris les accidents de la circulation réduits, la criminalité et la consommation d’énergie, ainsi que les avantages pour la santé qui proviennent de plus actifs le soir – l’emportent sur une décision basée uniquement sur les rythmes circadiens. Les industries, y compris le tourisme et la vente au détail, sont également en faveur de la conserver, en raison de ses avantages commerciaux.

Quels états se débarrassent de l’heure d’été?

L’Arizona, Hawaï et la nation Navajo ne participent pas à l’heure d’été, et les territoires américains de Guam, de Porto Rico, des îles Vierges américaines, des Samoa américaines et des îles de Mariana du Nord.

Plus de la moitié des autres États ont considéré la législation pour arrêter les changements de temps. Certains veulent passer en permanence à l’heure d’été, tandis que d’autres veulent rester à l’heure standard. Quoi qu’il en soit, ils ne peuvent apporter aucun changement sans l’approbation du Congrès américain.

«Bien que le Congrès en ait montré un soutien croissant récemment, le Congrès n’a pas encore adopté la Sunshine Protection Act, qui vise à établir un temps d’économie de jour permanent à travers le pays», explique Carter.

Grace Carter est un historien et écrivain chez Academized.com, qui se spécialise dans l’histoire moderne et l’analyse culturelle, engageant la narration pour explorer les événements historiques et leur impact durable sur la société.

est un historien et écrivain chez Academized.com, qui se spécialise dans l’histoire moderne et l’analyse culturelle, engageant la narration pour explorer les événements historiques et leur impact durable sur la société. Dr Leah Kaylor est un psychologue prescripteur agréé qui se spécialise dans le sommeil depuis six ans, et l’auteur du livre de sommeil sain, «Sleep Advantage».

est un psychologue prescripteur agréé qui se spécialise dans le sommeil depuis six ans, et l’auteur du livre de sommeil sain, «Sleep Advantage». Dr Sham Singh est un expert du sommeil et de la santé mentale à Winit Clinic et est basé à Santa Monica, en Californie.

est un expert du sommeil et de la santé mentale à Winit Clinic et est basé à Santa Monica, en Californie. Rob Boyle est fondateur de l’émission Index, un site dédié à l’atténuation du changement climatique et à l’encouragement des modes de vie durables.

