Comment le décalage du bâton s’est éteint

Quand j’ai commencé à conduire dans les années 1960, savoir comment conduire une transmission standard n’était pas une option. La plupart des camions et des voitures musculaires de cette époque ont utilisé des transmissions standard. Maintenant, en tant que maître ASE et General Motors, technicienne, spécialiste de la transmission et éducatrice professionnelle, je peux compter d’une part le nombre de transmissions standard que j’ai eu à réparer ou à reconstruire. Pendant ce temps, j’ai perdu le compte des milliers de transmissions automatiques que j’ai reconstruites, reconditionnées ou remplacées.

Cela se déroule dans les données: jusqu’aux années 40, les transmissions standard étaient les seules disponibles dans les voitures et les camions. À la fin des années 1950, cependant, plus de 80% des voitures neuves achetées aux États-Unis sont équipées de transmissions automatiques. D’ici 2020, les transmissions standard ne représentaient que 2% des ventes de voitures aux États-Unis

Les transmissions automatiques sont plus complexes, nécessitent un entretien planifié, sont affectées par la chaleur et les pépins de moteur et sont moins pardonnants à la conduite agressive ou à stress élevé. Bien que les avantages précieux des transmissions manuels se soient affaiblis, cela ne signifie pas que la conduite de la norme n’a pas ses avantages. Certains conducteurs les favorisent toujours pour leur contrôle et leur expérience de conduite globale.

À l’avance, les maîtres techniciens et les experts de l’industrie automobile offrent leur apaise pour savoir si les transmissions standard disparaissent.

Qu’est-ce qu’une transmission standard?

Une transmission standard ou «manuelle» est un composant de transmission qui va entre le moteur et les essieuxcapturer l’alimentation du moteur et aider à le livrer aux roues d’entraînement. Un ensemble d’embrayage relie le moteur à la transmission. Appuyer sur la pédale d’embrayage désengage le moteur de la transmission. Cela permet au conducteur de déplacer le levier de vitesses, qui déplace physiquement les engrenages à l’intérieur de la transmission. Les ensembles de vitesses mobiles se cachent et verrouillent et se déverrouillent avec d’autres engrenages, modifiant les rapports de vitesse en fonction de la vitesse du véhicule et des besoins en alimentation.

«Les transmissions manuelles nécessitent plus d’efforts et de compétences d’un conducteur qu’une transmission automatique mais offrent une plus grande précision et contrôle en ce qui concerne la sortie du moteur dans différentes conditions de conduite», explique Bill Kirkpatrick, ASE et Volkswagen Master Technician.

Quelle est la différence entre la transmission standard et automatique?

Bien que les transmissions manuelles et les transmissions automatiques fassent la même chose (maillage et libération d’enginages de verrouillage qui tournent finalement les roues d’entraînement), ils le font de manière complètement différente.

Sur une transmission standard, le conducteur s’engage dans des mouvements chorégraphiés précis du levier de vitesses et des pédales d’embrayage, de gaz et de frein selon la tâche, qui pourrait être:

Démarrer la voiture

Se déplacer dans la vitesse

Accélérer d’un arrêt

Changer de vitesse

Rétrogradation (freinage du moteur)

Ralentir et s’arrêter

Parking

«Chaque étape nécessite des combinaisons de pressage ou de libération de la pédale d’embrayage, de déplacer le levier de vitesses, de presser ou de libérer l’accélérateur ou la pédale de frein», explique Kirkpatrick.

Les transmissions automatiques, en revanche, changent de vitesse à l’aide du liquide de transmission automatique sous pression (ATF). L’ATF est acheminé par un corps de soupape à travers un réseau sophistiqué de canaux et de passages vers divers packs d’embrayage internes qui verrouillent et déverrouillent des engrenages planétaires composés.

Les déplacements de transmission automatiques – à la fois de haut en bas – sont contrôlés par la charge du moteur, la position de l’accélérateur et d’autres facteurs, tandis que, sur les transmissions standard, le décalage et la sélection des engrenages sont tous contrôlés par les actions du conducteur.

Pourquoi beaucoup de voitures ne viennent plus avec des transmissions standard?

Selon Kye Grisham, vice-présidente de l’approvisionnement et de la technologie automobile chez Christian Brothers Automotive Corporation, «la préférence des consommateurs pour la commodité, les progrès de l’efficacité de transmission automatique et les changements de réglementation vers l’économie de carburant et les normes d’émissions ont fait de la norme des automaties.

Melanie Musson, une experte de l’industrie automobile à AutoInsurance.org, a ajouté: «Tout le monde n’a pas appris à conduire un bâton, de sorte que le marché des transmissions standard est plus petit. Dans un monde où les fabricants essaient de plaire à autant de personnes que possible, une transmission standard diminue son bassin de clients potentiels.»

Les facteurs qui ont conduit à la suppression des transmissions standard

Les améliorations des transmissions automatiques modernes les ont rendues très efficaces et offrent une meilleure économie de carburant, des émissions de tuyaux d’échappement plus faibles et des performances plus élevées que les transmissions manuelles.

La commodité du conducteur, en particulier lorsque vous conduisez dans un trafic lourd et arrêté.

Les fabricants trouvent plus coûteux de concevoir et de produire deux transmissions différentes et d’adapter des moteurs, des intérieurs et d’autres systèmes automobiles pour les transmissions manuelles et automatiques.

Les innovations technologiques axées sur la création de voitures plus sûres et plus confortables sont les défis uniques actuels que les fabricants peuvent installer dans des voitures avec des transmissions standard, ce qui réduit leurs besoins.

Les véhicules électriques (EV) utilisent une transmission automatique à une vitesse (les hybrides utilisent des transmissions automatiques à variation continue – CVT) pour transférer toute la puissance du moteur directement sur les roues, ce qui affecte le nombre de transmissions automatiques nécessaires tout en dissuadant de nouvelles technologies de transmission standard.

Il est difficile, dangereux (et probablement interdit dans la plupart des États) de changer de vitesse si vous tenez un téléphone portable – ce que vous ne devriez pas faire en conduisant!

Quelles voitures viennent avec des transmissions standard?

Les modèles modernes disponibles avec une option de transmission standard comprennent le Ford Mustang, la Chevrolet Camaro, la Subaru BRZ et le Mazda MX-5 Miata. Plusieurs modèles Jeep, dont le Wrangler, offrent également des options manuelles à ceux qui aiment le plein air. Les voitures adaptées à un budget telles que Mitsubishi Mirage et Nissan Versa ont des options de transmission manuelles pour aider à réduire les coûts.

«Vous verrez probablement des transmissions standard dans les véhicules qui sont commercialisés pour une utilisation particulière – les amateurs de voitures de sports, les explorateurs hors route et les camions commerciaux nécessitant une utilisation lourde», explique Julieanna Petrosky, propriétaire et opérateur de Southwest Auto à Dallas, Texas. Selon Edmunds.com, «la Mercedes-Benz AMG GT Coupé, très bien notée et la Chevrolet Corvette C8, sont vendues sans option de boîte de vitesses manuelle. Même Ferrari et Lamborghini n’offrent plus de véhicules avec une pédale d’embrayage ou une boîte de vitesses.»

FAQ

Les transmissions standard durent-elles plus longtemps que les transmissions automatiques?

Selon Kirkpatrick, les transmissions standard durent plus longtemps que les transmissions automatiques. «Les transmissions standard n’ont pas les pièces complexes que les automatiques (transmissions) ont, comme les convertisseurs de couple, les pompes et les corps de vanne. Néanmoins, combien de temps ils durent également grandement dépend des habitudes du conducteur», dit-il.

Les habitudes de conduite nocives, comme monter l’embrayage ou reposer votre main sur le levier de vitesses pendant la conduite, peuvent provoquer une usure prématurée. Les transmissions standard sont très fiables et «généralement considérées comme moins complexes car elles ont moins de pièces mobiles et moins de pièces mobiles peuvent équiper à une durée de vie plus longue», explique Petrosky. Cependant, elle ajoute que «une transmission automatique correctement entretenue peut avoir une durée de vie de 200 000 miles».

Une utilisation appropriée et un entretien régulier, tels que les remplacements d’embrayage en temps opportun et la vérification du liquide de transmission (huile de vitesse, lubrifiant de vitesse) pendant chaque changement d’huile, contribuera à prolonger la durée de vie d’une transmission standard.

Les transmissions standard sont-elles moins chères à réparer?

Les coûts de réparation peuvent dépendre, selon Tom Ham, propriétaire d’Auto Centric à Grand Rapids, MI. «La réparation la plus courante d’une transmission standard sera probablement un remplacement de l’embrayage, qui peut se mettre à quatre chiffres en fonction de la marque et du modèle.» Cependant, «remplacer ou reconstruire une transmission automatique ou un remplacement du corps de la valve serait nettement plus coûteux qu’un remplacement d’embrayage, mais si le fluide et le filtre n’étaient pas correctement entretenus», explique Ham.

Les transmissions standard sont généralement plus rentables à réparer. Ils sont constitués de moins de composants que les transmissions automatiques, ce qui signifie moins de main-d’œuvre et moins de coûts si les pièces doivent être remplacées.

Les transmissions standard ont-elles besoin de maintenance?

Oui, les transmissions standard ont besoin d’entretien, explique Kirkpatrick. «Alors que de nombreuses voitures ont une liaison d’embrayage auto-ajustée, vous devez toujours inspecter et vérifier le« jeu libre »(la distance que la pédale d’embrayage se déplace avant que l’embrayage ne commence à se déconnecter du moteur). De plus, vérifiez le liquide hydraulique (généralement du liquide de frein) si votre voiture a un` `Cylindre d’esclave » – dit Kirkprick. Inspectez le levier de vitesses pour vous assurer qu’il fonctionne en douceur, vérifiez les fuites de fluide et modifiez le liquide de transmission au besoin.

Conseil de pro: tous les fluides de transmission manuels ne sont pas les mêmes. Le même que l’huile moteur, le liquide de transmission manuelle est disponible en différents types de poids, contient différents additifs et est conventionnel ou synthétique. Il est toujours une meilleure pratique de vérifier votre manuel du propriétaire pour les fluides corrects dont votre véhicule a besoin.

Experts

Bill Kirkpatrick A plus de 50 ans dans l’industrie de la réparation automobile et l’éducation professionnelle. Il est un ASE et Volkswagen Aficionado et Master Technician, était propriétaire d’un magasin et responsable des services de concessionnaire. Bill a pris sa retraite en tant que technologie automobile certifiée et instructeur de petit moteur du ministère de l’Éducation du Pennsylvanie (PDE) et est également instructeur et inspecteur et inspecteur de l’inspecteur et inspecteur de l’inspection des émissions et de la sécurité.

Kye Grisham est dans le secteur des services automobiles et de la maintenance depuis plus de 25 ans et est actuellement vice-président de l'approvisionnement et de la technologie automobile chez Christian Brothers Automotive Corporation.

Mélanie Musson est une experte de l'industrie automobile avec AutoInsurance.org, une experte publiée en assurance et en finance, et est la quatrième génération de sa famille à travailler dans le secteur de l'assurance. Elle se spécialise dans les tendances de l'industrie automobile, les analyses des consommateurs et les finances.

Tom Ham est un spécialiste des services automobiles avec plus de quatre décennies dans l'industrie automobile et a possédé et exploité l'atelier de réparation de centriculaire très bien noté depuis 1978.

Julieanna Petrosky A plus de quinze ans d'expérience dans l'industrie de la réparation automobile. Elle possède et exploite Southwest Auto, une installation automobile avancée de 15 000 pieds carrés spécialisée dans les véhicules européens, situé à Dallas, au Texas.

