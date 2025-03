Les nouveaux produits de construction, de cuisine et de bain les plus excitants de 2025

Chaque année, les plus grands événements de l’industrie des produits domestiques sont le spectacle international des constructeurs internationaux de l’Association nationale des constructeurs de maisons (NAHB) et du salon de l’industrie de la cuisine et du bain (KBIS). Ces prestigieux récompenses visent à mettre en évidence et à célébrer les leaders de l’industrie pour leurs conceptions de produits innovantes, durables et élégantes. Lisez la suite pour en savoir plus sur tous les gagnants de cette année et obtenir les points forts pour inspirer vos futures rénovations à domicile.

Les gagnants de cette année sont les suivants:

Vainqueurs KBIS

Best in Show: Aladdin par Effe Perfect Wellness

Innovation révolutionnaire – Gold: Vibe by LifeValet

Innovation révolutionnaire – Silver: Ceran Luminoir TFT par Schott

Déclaration de style: Cuisine – Gol

Déclaration de style: Cuisine – Silver: Billette Kitchen Faucet Collection par Kohler

Déclaration de style: Bath – Gol

Déclaration de style: Bath – Silver: Collection de Guise par Kallista

Support durable – Gol

Soutillement durable – Silver: Le Chic Bohème par Silestone XM

Wellness Trailblazer – Gold: Kohler X Remède Place Ice Bath by Kohler

Prian à pionnière de bien-être – argent: baignoire intérieure à plongeon chaude / froide par empava

La plus fonctionnelle trouvée – or: étape de l’espace par blum

La plus fonctionnelle trouvaille – Silver: Furnpin par hettich

Saillage des KBIS

Carreaux écologiques

Fabriquée de restes de décharge à partir de processus de fabrication de Kohler, les calices de terre de Kohler Wastelab x Daniel Arsham sont aussi innovantes que belle. Construit à partir de matériaux recyclés à 80% et disponibles en différentes couleurs, cette tuile intérieure pourrait bien être l’avenir de toute production de carreaux.

Sauna à la maison rationalisée

Le luxe et la simplicité se combinent dans le sauna personnel d’Aladdin par Effe Perfect Wellness. La conception sophistiquée et les matériaux premium de ce sauna améliorent sans effort tout espace de vie. Les faits saillants notables du produit comprennent un banc à bord incurvé, un radiateur flottant enveloppé dans de l’aluminium anodisé et un fascia en miroir pour une expérience de sauna à domicile surélevée.

Design d’évier sans couture

L’évier de cuisine Vera Deluxe Workstation de Topzero combine sans effort la beauté et les fonctionnalités. Fabriqué en acier inoxydable de qualité marine et fini avec un revêtement de dépôt de vapeur physique, il offre une durabilité exceptionnelle et une résistance aux rayures. Ses fonctionnalités élégantes primées incluent un éclairage LED-en-bass et un design élégant et transparent. L’évier possède également un cadre à plusieurs niveaux pour les accessoires de coupe, de lavage et de séchage, un organisateur de tiroir intégré et trois options d’installation.

Baignoire à double service

Découvrez l’ultime dans la thérapie de contraste avec la baignoire intérieure à plongeon chaud / froide par Empava. Conçu avec des baignoires côte à côte – l’une pour les trempages chauds et l’autre pour les plongeons à froid – cette unité de qualité spa offre une profondeur de trempage de 18 pouces, une longueur de bassin de 41,73 pouces et de puissants jets en circulation.

Bain de glace à la maison

Les bains de glace font fureur en ce moment, et le prochain bain de glace Kohler X Remède ferait un bel ajout pour toute personne intéressée à avoir son propre espace de bien-être à la maison. Conçue ergonomique avec une belle silhouette qui transformerait n’importe quelle salle de bain en spa, le bain de glace de Kohler dispose d’un système de filtration d’eau intégré ainsi qu’une expérience utilisateur programmée pour créer des séances personnalisées. Pas de surprenant pourquoi c’était un lauréat du prix. – Ryan van Bibber, rédacteur en chef Famille à brise.

Robinets élégants

Nous avons dit aux lecteurs depuis des années que la mise à niveau de leurs robinets et de leurs accessoires est un moyen facile d’ajouter un flair de design à une maison, et j’ai vu des options incroyables pour les bricoles au KBIS Show. La collection Frank Loyd Wright de Brizo a vraiment attiré mon attention. Les conceptions comportent des lignes épurées et une orientation simple et axée sur les fonctions qui rend le travail de Wright mémorable. Les produits sont disponibles dans diverses finitions, mais la garniture en bois est ce qui se démarque vraiment. – Ryan Van Bibber

Appareils à la conception

Un autre favori de KBIS pour moi était la ligne de café des appareils de GE. La ligne de café existe depuis un certain temps maintenant, mais ils ont vraiment doublé l’idée que les appareils de cuisine de tous les jours peuvent effectivement être un choix de style personnel. Plus que quelque chose qui se trouve dans la cuisine, mais des appareils qui définissent vraiment l’espace avec une variété de couleurs et de finitions qui peuvent transformer un espace fonctionnel comme une cuisine en une véritable déclaration de conception. Parmi les produits exposés, j’ai été vraiment impressionné par le lave-vaisselle à double tiroir du café. Incroyablement pratique, il vous permet d’exécuter de petites charges sans avoir à alimenter l’ensemble du lave-vaisselle. De plus, ce serait idéal pour se divertir, car vous pouvez exécuter un tiroir en attendant de charger l’autre. – Ryan Van Bibber

Gagnants de NHAB

Best in Show: Clopay Vertistack Avante Garage Door par Clopay Corporation

Meilleur produit économe en énergie: Électrification de la maison entière: Panneau de portée MLO 48 – Span

Meilleur produit de technologie de domicile: Frontline Defence System 2 – Frontline Wildfire Defense

Meilleur produit intérieur: FRS200HT avec 30-200 CFM Smart Senting Foding Ventile – Humidité et contrôle de la température – Delta Electronics (Amériques), Ltd.

Meilleur produit de cuisine et de bain: The Acrylic Haven Hammock – The Hammock Bath Company LLC

Meilleur produit en plein air: Adorn Stone Eco2luxe propulsé par CaptureCrete – NCP Industries

Meilleur produit de fenêtre et de porte: Clopay Vertistack Avante par Clopay Corporation

Matériau de construction le plus innovant: Flashing acrylique de Typar Clear – Typar

Outil de construction le plus innovant (TIE): Système IQ VISE – Travail des outils de QI et Clearloc – Valve Legend

Meilleur logiciel de solution commerciale: logiciel JobTread – logiciel JobTread

Points forts de NHAB

Courtsy Oscar Einzig Photography

Portes de garage repensées

J’ai vu la porte de garage Vertistack Avante Vertistack en action au spectacle, et c’était génial. Au lieu de la porte roulant sur des rails, le Vertistack Avante s’ouvre avec des sections qui s’empilent verticalement au-dessus de l’ouverture de la porte. Non seulement ce serait formidable pour quelqu’un qui veut maximiser les frais généraux, mais je pouvais aussi le voir comme une porte entre le patio et la maison, combinant votre espace extérieur avec l’intérieur dans un espace de vie géant pendant les mois de temps chaud. – Ryan Van Bibber

Baignoire autonome luxueuse

Avec son design visuellement frappant, le hamac Acrylic Haven de la société Hammock Bath mélange parfaitement le style et la modernité. Suspendu dans l’air et soutenu par deux cadres d’extrémité en acier, cette baignoire imite l’apparence d’un véritable hamac. Fabriqué à partir d’acrylique moulé, il offre une finition à faible entretien résistante aux taches, tandis que son fond plat en fait un choix idéal en tant que baignoire de trempage à deux personnes.

Panneau électrique avant-gardiste

Entrez dans l’avenir de la gestion de l’énergie domestique avec le panneau Span MLO 48. Conçu pour remplacer les panneaux traditionnels des disjoncteurs, ce panneau avancé propose une intégration de maison intelligente et une surveillance de l’énergie en temps réel. Le MLO 48 est parfait pour les maisons qui cherchent à optimiser la consommation d’énergie, à intégrer des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire ou à incorporer des systèmes de stockage d’énergie tels que les batteries domestiques.

Protection intelligente des incendies de forêt

Au cœur du système de défense de Frontline 2 se trouve un logiciel avancé de détection d’incendie qui surveille l’activité du feu dans un rayon de 7 miles de votre maison. Lors de la détection d’un incendie, le système active automatiquement les systèmes de gicleurs pour tremper l’extérieur de la maison avec de l’eau et de la flamme. L’application Companion fournit des instructions d’évacuation en temps réel et des mises à jour en direct, pour une protection contre les incendies de forêt vraiment intelligente.

Matériaux de construction soucieux de l’éco

Propulsé par la technologie CaptureCrete, le placage en pierre sans mortier en pierre de pierre Adorn Cone-Ténéré capture et stocke activement le carbone de l’atmosphère. Ce matériau innovant combine parfaitement la responsabilité environnementale avec une solution de construction visuellement attrayante et durable, établissant une nouvelle norme en construction durable.

De meilleurs écrans pour Windows

En tant que personne qui a réparé plus de quelques écrans de fenêtre au fil des ans, j’étais vraiment ravi de voir les nouvelles fenêtres de Pella intégrées de Pella. C’est un écran rétractable qui apparaît lorsque vous enroulez la fenêtre et disparaît lorsque vous le fermez, aidant à prévenir l’usure ainsi que pour donner à votre extérieur un look plus attrayant. Un autre moment fort est à quel point les matériaux d’écran sont difficiles sur ces fenêtres. Il semble que la plupart des écrans obtiennent une grosse entaille juste en attrapant un ongle sur eux, mais le matériel d’écran de Pella peut résister aux rigueurs, même les animaux de compagnie les plus agressifs. – Ryan Van Bibber

Matériaux de construction résilients

J’habite au Nouveau-Mexique, où les incendies de forêt ne font qu’une partie de la vie maintenant, donc j’ai été vraiment impressionné par les panneaux OSB de résistance au feu Flameblock de LP. En plus de ce produit, LP avait beaucoup de matériaux de construction axés sur la résilience exposés au salon, y compris leurs panneaux Weatherlogic, ce qui serait formidable si vous construisiez dans une zone où l’humidité et les inondations sont des préoccupations majeures. – Ryan Van Bibber