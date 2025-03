Nous avons testé le nettoyeur de tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution Hydrosteam, et cela fonctionne vraiment

Il y a tellement de machines de nettoyage de tapis sur le marché, et elles ne sont pas toutes créées égales. Quand j’ai commencé à chercher le meilleur nettoyeur de tapis pour animaux de compagnie, je me suis manifestement tourné vers Bissell, qui a fabriqué certaines de nos machines préférées. Le dernier modèle de la marque est le nettoyant pour tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution Hydrosteam, qui, selon la société, est son meilleur nettoyant pour tapis à ce jour. Je l’ai mis à l’épreuve nous-mêmes pour voir si c’est vraiment aussi bon que prévu.



En vente Via marchand

Via marchand Nous l’avons essayé Bissell Revolution Hydrosteam pour animaux de compagnie Nettoyer En tant que seul nettoyant profond droit avec la technologie Hydrosteam, il est maintenant plus facile que jamais de lutter contre les mess d’animaux tenaces.

Avantages: Se fait vraiment nettoyer les tapis – et rapidement

Le mode à sec rapide se sèche les tapis en 30 minutes ou moins

Aspiration puissante

Contrôles de fonctionnement simples avec des marques claires

Facile à nettoyer

Inconvénients: Plus lourd que les autres nettoyeurs

Cher (mais un investissement valable!)

Qu’est-ce que la révolution Bissell Hydrosteam?

Le Bissell Revolution Hydrosteam est un nettoyeur de tapis vertical ultra-puissant qui utilise la technologie de l’hydrosteam propriétaire pour briser les taches et les dégâts difficiles et intégrés qui sont difficiles à nettoyer, comme les déversements de substances huileuses ou collantes. Il propose trois modes de nettoyage pour gérer les travaux de toutes tailles, et le mode «séchage rapide» aide à sécher les tapis dans les 30 minutes. En plus de nettoyer les sols en utilisant sa conception verticale, ce meilleur nettoyant de tapis Bissell a un tuyau attaché pour nettoyer le rembourrage, les escaliers et les gâchis dans des endroits difficiles à atteindre.

Comment fonctionne Bissell Revolution Carpet Cleaner?

Tout comme un aspirateur vertical, le nettoyeur de tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution Hydrosteam utilise deux pinceaux rotatifs pour éliminer la saleté de surface et les débris des tapis. Les brosses électriques brevetées et l’aspiration puissante soulèvent de la saleté que les aspirateurs réguliers laissent derrière eux et travaillent une solution de nettoyage profondément dans les fibres de tapis, frottant rapidement les taches. Pour les taches tenaces, il existe un mode prétraiteur à la vapeur, ainsi qu’un mode à séchage rapide pour éliminer soigneusement l’excès d’humidité.

Cette machine à fil a des commandes faciles à utiliser sur la poignée et un affichage de diode (LED) émettrice légère qui vous permet de savoir quel mode vous nettoyez. Inclus avec la Bissell Revolution Hydrosteam est un tuyau détachable de 8 pieds, un outil d’escalier dur de 6 pouces, un outil d’amorçage de deux en un pour animaux de compagnie et un outil d’escalier trois en un. Il est également livré avec des bouteilles de 8 onces de formule de la formule en nettoyage en profondeur et d’élimination d’urine de Bissell, et un plateau de rinçage et de rangement pour faciliter le nettoyage de votre machine après utilisation.

Comment nous l’avons testé

Allison Robicelli pour l’homme à tout faire de la famille

Le Bissell Revolution Hydrosteam est un monstre d’une machine, nettoyant les tapis d’une manière que je n’ai vu que des machines professionnelles. Lorsque je l’ai testé sur un tapis fortement souillé, c’était comme apporter un lance-flammes à un combat de poing. Il a démoli presque tous les gâchis de tapis que je lui ai lancé avec une seule passe, et pour les taches têtues supplémentaires, une deuxième passe les a fait sortir pour de bon.

La puissance d’aspiration de l’hydrosteam de la révolution de Bissell est tout simplement incroyable, tirant de la saleté et des peluches que même un aspirateur haut de gamme peut manquer. Il nettoie simultanément avec de l’eau à la vapeur et savonneuse, ce qui tire facilement la crasse. Pour toute sa puissance, cette meilleure machine de nettoyage de tapis n’est étonnamment pas aussi bruyante que vous vous en doutez – c’est à peu près le même bruit qu’un aspirateur à l’ancienne, donc ce n’est pas assourdissant.

Allison Robicelli pour l’homme à tout faire de la famille

En plus de faire un travail formidable pour faire nettoyer les tapis, le Bissell Revolution Hydrosteam est très convivial, avec des paramètres faciles à régler et des marques claires. Il est également simple de fixer et de détacher les réservoirs d’eau propre et sales sans difficulté.

Quant aux inconvénients, vous devez savoir que ce nettoyant pour tapis pour animaux de compagnie est l’un des nettoyeurs de tapis les plus lourds que j’ai testés, ce qui est à prévoir d’une machine ce puissant. À 22,5 livres, il n’est pas si lourd qu’il ne puisse pas être élevé et descendu les escaliers, mais cela demande beaucoup d’efforts, donc si vous avez du mal à soulever les choses, vous pourriez avoir besoin d’une main supplémentaire pour vous aider.

Il convient également de noter que cette machine passe dans l’eau assez rapidement pendant le nettoyage, donc si vous avez une grande surface à couvrir, vous devrez peut-être remplir le réservoir avec de l’eau et un nettoyage supplémentaire plusieurs fois. Ce modèle comprend deux petites bouteilles de nettoyage pour vous aider à démarrer, mais vous voudrez peut-être garder un nettoyeur de tapis supplémentaire à portée de main, juste au cas où.

Pourquoi tu devrais nous faire confiance

Nous avons lancé notre série Bissell Carpet Cleaner Review en réponse à l’intérêt des lecteurs pour la marque et avons testé certains des meilleurs modèles Bissell dans des conditions réelles.

La maison où nous avons testé la révolution de Bissell Hydrosteam abrite sept chats, dont quatre sont intérieurs / extérieurs, et trois chiens, dont deux sont des chiots qui n’ont pas encore été brisés. L’hydrosteam de Bissell Revolution a été utilisée pour nettoyer une variété de dégâts, tels que des accidents pour animaux de compagnie, des déversements de nourriture et de boissons et une terre à l’intérieur après le travail de la cour.

Parallèlement à nos tests, nous effectuons également des recherches approfondies sur tous les produits que nous choisissons d’examiner, ce qui comprend les avis de lecture de vrais clients afin que nous sachions exactement comment, des problèmes à rechercher lors de l’essai de ces machines nous-mêmes.

FAQ

Allison Robicelli pour l’homme à tout faire de la famille

Quelle solution de nettoyage utilisez-vous avec Bissell Revolution Hydrosteam pour animaux de compagnie Cleaner?

Bien que Bissell suggère d’utiliser sa marque de solutions de nettoyage de tapis avec cette machine, dans mes tests, j’ai trouvé que d’autres marques de nettoyeurs de tapis pour animaux de compagnie sont tout aussi efficaces. Découvrez les meilleurs nettoyeurs de tapis pour éliminer les taches d’animaux de compagnie.

Ce que les autres critiques avaient à dire

Les autres utilisateurs réels adorent l’hydrosteam de Bissell Revolution pour tous leurs mess pour animaux de compagnie. Voici ce qu’ils ont à dire:

La clientèle d’Amazon Carly Merriman raves que cette unité est meilleure que la location d’une machine professionnelle. «Mon mari et moi avons pensé que notre tapis assez nouveau était prêt à être retiré, car nous avions payé plusieurs fois pour un nettoyage professionnel et le tapis ne semblait tout simplement jamais propre. Nous avons trois garçons et un chien et il y avait des taches / odeurs que nous ne pensons jamais partir», écrit-elle. «Nous avons décidé d’acheter ce nettoyeur de tapis comme notre dernière tentative de sauvegarder notre tapis et (je suis) si heureux que nous l’ayons fait! Cette chose vaut tellement la peine d’acheter. Après une passe sur tout notre sol et quelques passes sur les zones fortement tachées, nos tapis ont l’air neufs et sentent bien.»

«Je suis vraiment étonné de la qualité de cette machine», écrit le client Bissell vérifié Robin. « Il y avait des taches très anciennes et profondément fixées dans mon tapis qui disparaîtraient momentanément avec mon ancien modèle mais qui semblait toujours réapparaître, et cela les a complètement supprimés sans trace. Je recommanderai cette nouvelle machine à tous ceux que je connais. »

«Ma petite fille est dans ses jours gériatriques, donc il y a beaucoup plus d’accidents que avant. Immédiatement, j’ai eu cela et je l’ai mis directement au travail», écrit le critique cinq étoiles Brandy. « Il a sorti beaucoup plus que je pensais que ce serait le cas !! Je vais nettoyer et nettoyer en profondeur les tapis ce week-end et sortir le méchant. Et en ce qui concerne le déménagement de la tache d’urine et de l’odeur, ma maison ne sent plus. »

Verdict final

De toutes les meilleures machines de nettoyage de tapis pour animaux de compagnie que j’ai testées cette année, rien ne m’a séduit comme le nettoyeur de tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution Hydrosteam. C’est une bête absolue qui obtient des tapis aussi propres que possible, ce qui les laisse frais et tout neufs. Si vous cherchez à investir dans l’une des meilleures marques de machines de nettoyage de tapis pour animaux de compagnie sur le marché, je ne peux pas recommander ce produit assez.

Où acheter la révolution Bissell Hydrosteam



En vente Via marchand

Via marchand Nous l’avons essayé Bissell Revolution Hydrosteam pour animaux de compagnie Nettoyer Ce nettoyeur de tapis vertical ultra-puissant utilise la technologie hydrosteam propriétaire pour briser les taches et les dégâts difficiles et difficiles qui sont difficiles à nettoyer.

Vous pouvez acheter le Bissell Revolution Hydrosteam directement sur le site Web de la marque, où il coûte 399,99 $, mais il est fréquemment en vente. Il est également disponible chez Walmart, Amazon et Target. Au revoir, les taches d’animaux (pour de vrai cette fois)!