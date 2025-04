Les effets à long terme des plafonds pop-corn sur la valeur de revente à domicile

« Les plafonds de pop-corn ne sont pas non plus une bonne option pour quiconque veut garder leur maison immaculée et propre, car sa surface renforce la poussière et la saleté assez facilement et a un impact négatif sur la qualité de l’air dans une propriété », a ajouté l’expert immobilier. Bien sûr, vous pouvez utiliser un accessoire à vide à long manche pour nettoyer la saleté et dépoussiérer vos plafonds de pop-corn, mais vos bras seront probablement mal au moment de la fin. Si vous manquez une poche de poussière, les acheteurs potentiels peuvent passer plus de leur visite à redouter l’idée de cette corvée d’entretien que d’envisager combien ils apprécieront les chambres spacieuses.

Il y a une troisième raison pour laquelle les plafonds pop-corn peuvent nuire à la valeur de revente de votre maison, surtout s’il s’agit d’une maison plus ancienne. « De nombreuses maisons construites avant 1980 avec des plafonds pop-corn peuvent contenir de l’amiante, qui était couramment utilisé pour améliorer la durabilité et la résistance au feu », a expliqué Stringer. La fibre minérale dangereuse peut causer de graves problèmes de santé. Si vous êtes au courant de l’amiante utilisé dans vos plafonds de pop-corn, les lois de votre région peuvent vous obliger à divulguer ce fait aux acheteurs.