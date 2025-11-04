Les nouveaux propriétaires de Harbour Freight Tools devraient envisager d’acheter, selon les critiques

Vous avez donc acheté une maison — félicitations ! C’est une période passionnante pour dire au revoir à la location et bonjour au prochain chapitre de votre vie. Bien sûr, cela peut aussi être une période éprouvante. La liste des éléments essentiels dont vous avez besoin si vous êtes propriétaire d’une première maison peut sembler s’allonger de jour en jour, et il peut être difficile de déterminer ce que vous utiliserez réellement à bon escient dans les années à venir.
Pour vous aider à faire le tri, nous nous sommes dirigés vers les critiques de certains gadgets potentiellement indispensables proposés par Harbor Freight. Le détaillant d’outils est un guichet unique pour tout ce dont vous aurez besoin lorsque vous vous installerez dans votre nouveau logement, que vous vous attaquiez à un projet de bricolage, que vous essayiez d’éviter les erreurs courantes d’accrochage d’œuvres d’art ou que vous trouviez comment gérer votre tout nouveau jardin.
Pourquoi la section critique ? C’est un endroit idéal pour entendre de vrais propriétaires de longue date qui ont tout vu et qui connaissent bien une boîte à outils. Ils sont honnêtes quant à savoir si l’outil est réellement utile dans la maison et si son prix est équitable. Nous avons suivi leurs conseils sur ce qui est un succès et ce qui ne l’est pas, et vous avons dressé une liste des outils que chaque propriétaire devrait envisager pour son nouveau logement.
Ensemble d’outils
Celui-ci est le premier sur notre liste pour une bonne raison : tout le monde, du propriétaire débutant à l’expert en bricolage chevronné, a besoin d’un ensemble d’outils solide. Et selon les critiques, l’ensemble d’outils Pittsburgh avec étui convient aux deux groupes (plus à tous les autres). Il contient à peu près tout ce dont vous avez besoin pour toute petite réparation dans la maison et est livré avec un étui qui facilite le tri et la recherche de chaque outil. De nombreux critiques ont noté que, comme il s’agissait d’un ensemble si fiable et complet à un prix solide, c’était leur cadeau de prédilection pour tous les nouveaux propriétaires (ou même locataires) de leur vie.
Extincteur
Les critiques sont assez unanimes pour reconnaître qu’un extincteur est un élément essentiel à conserver dans la maison. Après tout, il n’y a plus d’extincteurs de couloir fournis par le propriétaire une fois que vous emménagez chez vous. Ils sont reconnaissants que l’extincteur First Alert, qui coûte un peu moins de 25 $, soit suffisamment abordable pour en garder quelques-uns là où vous en avez le plus besoin (comme la cuisine et le garage). Prenez-en quelques-uns et croisez les doigts pour qu’ils ne soient jamais utilisés – mais si c’est le cas, les critiques adorent que vous les conserviez pendant des années avant de devoir les remplacer.
Recherche de montants
Frapper une conduite d’eau en accrochant une étagère n’est pas le problème de votre propriétaire une fois que vous êtes propriétaire. En d’autres termes, prenez quelques secondes supplémentaires pour utiliser un détecteur de montants avant de commencer à marteler les murs de votre nouvel espace. Le détecteur de montants Franklin Sensors ProSensor M150 n’est pas le produit le moins cher du marché. Mais les critiques promettent que les quelques dollars supplémentaires en valent la peine, car contrairement à ses concurrents, il est « parfait » pour trouver à la fois les goujons et le câblage électrique, et est facile à utiliser même pour les débutants.
tondeuse à gazon
Nouvelle maison, nouvelle pelouse. Il est temps de trouver une nouvelle façon de gérer cette herbe ! Et les critiques de Harbor Freight affirment que la tondeuse à gazon automotrice sans fil et sans balais Atlas est cette nouvelle façon. La plus grande réaction dans les commentaires a été la surprise – surprise de sa puissance pour une machine électrique, surprise de son silence et « agréablement surprise de la douceur de sa coupe ». Il est peut-être temps de voir en quoi consiste la surprise.
Souffleur de feuilles
Le terme « souffleur de feuilles » est un terme un peu abusif. Bien sûr, cette chose fera sauter les feuilles de l’allée ou du patio, mais c’est vraiment un produit polyvalent qui peut nettoyer vos gouttières, balayer le garage ou chasser les débris de votre voiture. Alors, lequel devriez-vous prendre ? Les critiques de Harbour Freight ne jurent que par le ventilateur à jet électrique Bauer, malgré le fait qu’il soit équipé d’un cordon. Ils disent que sa puissance est imbattable (le qualifiant même de « version post-apocalyptique du classique Call of Duty World at War Zombies Thunder Gun »). Prêt à dire au revoir aux débris ? C’est ton copain.
Pelle à neige
Si vous vivez dans un climat avec ne serait-ce qu’une petite possibilité de neige, n’oubliez pas de vous approvisionner en une ou deux pelles (ainsi que vos autres articles essentiels en cas de tempête de neige) avant l’arrivée de l’hiver. La pelle à pelle en aluminium One Stop Gardens avec poignée en D est l’une des préférées parmi les critiques de Harbour Freight. Ils adorent le fait qu’il fonctionne toute l’année pour vous – en effectuant des travaux comme ramasser du gravier ou nettoyer les feuilles – mais que grâce à une lame en aluminium robuste et un manche en fibre de verre qui ne se fissurera pas au froid, il résiste également bien pour pelleter la neige et gratter la glace.
Mangeur de mauvaises herbes
Rencontrer les nouveaux voisins est une partie amusante de l’emménagement. Rencontrer les nouvelles mauvaises herbes ? Pas aussi excitant. Prenez une longueur d’avance et éliminez-les dès le départ avec un désherbant. Selon les critiques de Harbor Freight, le coupe-bordures sans fil Atlas sans balais est votre meilleur choix. Un intervenant en a acheté un parce qu’il avait emprunté celui de son voisin et qu’il lui fallait simplement avoir le sien ; plusieurs l’ont qualifié de puissant et étonnamment durable.
Perceuse sans fil
Cela vaut la peine de faire des folies avec une perceuse sans fil de qualité en tant que nouveau propriétaire. Vous l’utiliserez très tôt, lors de l’aménagement de votre nouvel espace, mais aussi pour de petits projets autour de la maison dans les années à venir. Et bonne nouvelle : les critiques conviennent qu’à un peu plus de 50 $, le kit perceuse/visseuse sans fil Bauer 20 V n’est pas une folie pour la valeur qu’il offre. L’un d’eux note qu’il est « bon marché mais pas bon marché », et d’autres disent que cinq ans ou plus plus tard, il leur sert toujours tout le temps.
Jeu de forets
Une fois que vous avez la perceuse sans fil, vous ne pouvez pas oublier les forets qui vont avec. Un bon jeu de forets garantira que vous avez la bonne taille et la bonne forme pour creuser dans n’importe quel produit ou matériau autour de votre nouvelle maison. Alors lequel est le bon ? Les critiques ont attribué leurs étoiles au jeu de forets à index en acier rapide Bauer Titanium. Ils louent l’ultra durabilité et la grande variété de forets dans un ensemble aussi abordable.
Couteau utilitaire
Un couteau utilitaire sera le meilleur ami du nouveau propriétaire dans ces premiers jours, lorsque vous ouvrirez des cartons de déménagement et les démonterez à nouveau. Mais les critiques affirment que le couteau utilitaire pliant à verrouillage Gordon sera utilisé longtemps après que vous ayez fini de vous installer. Ils félicitent celui-ci pour être dedans sur le long terme, grâce à sa super robustesse, à son appareil de pliage facile à utiliser et à ses lames qui peuvent être insérées et retirées rapidement. De plus, le prix avantageux est un avantage appréciable.
Escabeau
Faites-vous plaisir et optez pour le tabouret en acier Franklin à 2 marches au lieu de risquer votre vie simplement pour changer une ampoule ou mesurer les armoires de votre nouvelle maison. Ou, comme l’a dit plus simplement un critique : « Obtenez-le ». D’autres ont apprécié le fait que le marchepied soit à la fois léger et robuste. Il est également idéal pour les nouveaux propriétaires emménageant dans des endroits compacts : les commentateurs ont convenu que celui-ci se replie bien en un tabouret mince et facile à ranger.
Aspirateur sec et humide
Une fois que vous avez des dégâts intérieurs et extérieurs à nettoyer – pensez aux feuilles sur la terrasse, aux déversements de tapis, à la sciure de bois provenant de projets de bricolage et tout le reste – vous serez reconnaissant d’avoir un outil efficace qui peut tout faire. Les critiques ont été ravis du prix abordable de l’aspirateur sec/humide Bauer de Harbour Freight, et beaucoup ont apprécié à quel point il était léger et véritablement portable. Comme l’a dit un commentateur effronté : « C’est nul. » Bien sûr, ont-ils ajouté, c’est exactement ce qu’il est censé faire – ils étaient donc un acheteur satisfait.