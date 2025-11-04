La seule raison pour laquelle vous devriez proposer d’acheter une maison au-dessus du prix demandé

Offrir un prix supérieur au prix demandé peut sembler contre-intuitif, mais sur ce marché, il y a une bonne raison de le faire : garder une longueur d’avance. D’ailleurs, avouons-le, le « prix demandé » ne veut plus dire grand-chose. Si vous êtes à la recherche d’une maison ces derniers temps, vous avez probablement remarqué une tendance frustrante : les maisons sont répertoriées à un prix unique, mais elles ne se vendent jamais à ce prix. Au lieu de cela, vous voyez encore et encore une version de « Vendu pour 25 000 $ au-dessus de la demande ». Le marché peut vraiment être aussi compétitif. En effet, 31 % des logements ont été vendus au-dessus du prix demandé en 2023.
Dans de nombreuses régions, les vendeurs et les agents immobiliers ont tendance à proposer des maisons légèrement en dessous de leur valeur attendue pour attirer l’attention et créer de la concurrence. Une fois que plusieurs offres arrivent, les acheteurs commencent à augmenter leurs enchères pour rester dans la partie. Avant que vous ne vous en rendiez compte, cette maison « abordable » que vous avez visitée le week-end dernier a disparu et quelqu’un d’autre l’a décrochée avec une offre plus intéressante.
Après avoir perdu plusieurs fois, vous commencerez peut-être à ressentir de la pression. Vous avez déjà trouvé la maison de vos rêves une ou deux fois auparavant, pour ensuite la voir disparaître. Ainsi, plutôt que d’essayer de réduire avec succès une offre d’achat de maison, vous enchérissez plus haut la prochaine fois dans l’espoir de enfin mettre la main sur la maison que vous souhaitez. Mais payer plus que demander ne signifie pas que vous payez trop cher. Dans de nombreux cas, le prix final reflète simplement la valeur réelle de la propriété sur un marché en pleine effervescence et où la concurrence est féroce. Si vous vous retenez, quelqu’un d’autre pourrait agir plus rapidement et s’emparer de la propriété que vous convoitiez, surtout si les options sont limitées dans les zones souhaitées.
Acheter aujourd’hui la valeur de demain avec une offre plus élevée
Le marché immobilier évolue rapidement, les prix augmentant souvent mois après mois. Ce qui semble être un paiement excessif à l’heure actuelle pourrait ressembler à une bonne affaire dans quelques mois. Il convient de mentionner que les prix de l’immobilier aux États-Unis enregistrent constamment des sommets sans précédent, les coûts augmentant de quelques points de pourcentage chaque année. Ainsi, attendre pourrait en fait vous coûter plus cher que d’agir maintenant, quoi qu’il arrive. Chaque mois que vous passez à rechercher ce que vous pensez être une bonne affaire est un mois où les prix peuvent grimper et les taux d’intérêt peuvent changer. Une offre légèrement plus élevée aujourd’hui pour battre la concurrence pourrait signifier garantir un versement hypothécaire inférieur et commencer à constituer dès maintenant une valeur nette immobilière.
De plus, sur un marché favorable aux vendeurs, ce n’est pas toujours l’offre la plus élevée qui l’emporte, mais l’offre la plus forte. Une offre légèrement supérieure à la demande, ainsi que de bonnes conditions, une heure de clôture et des imprévus immobiliers, montre que vous êtes sérieux au sujet de votre offre et que vous êtes prêt à rendre le processus plus agréable pour le vendeur. Cela peut vous aider à conclure l’affaire même face à des offres plus élevées. La surenchère apporte également une tranquillité d’esprit. Offrir un peu plus pour la bonne propriété pourrait vous épargner des semaines ou des mois de frustration. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez dépenser de l’argent partout. Tout dépend de la stratégie. Faites vos devoirs et travaillez avec votre agent pour décider quand une offre légèrement plus élevée est logique. Si les maisons ne sont sur le marché que depuis quelques jours, que les prix affichés sont compétitifs et que vous disposez d’une marge de manœuvre financière, commencer haut peut vous donner cet avantage crucial. Il n’est même pas nécessaire que ce soit la maison de vos rêves. Vous pouvez acheter ce qui est abordable maintenant et utiliser cette propriété comme valeur nette pour éventuellement obtenir celle que vous souhaitez réellement.