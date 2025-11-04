La seule raison pour laquelle vous devriez proposer d’acheter une maison au-dessus du prix demandé

Offrir un prix supérieur au prix demandé peut sembler contre-intuitif, mais sur ce marché, il y a une bonne raison de le faire : garder une longueur d’avance. D’ailleurs, avouons-le, le « prix demandé » ne veut plus dire grand-chose. Si vous êtes à la recherche d’une maison ces derniers temps, vous avez probablement remarqué une tendance frustrante : les maisons sont répertoriées à un prix unique, mais elles ne se vendent jamais à ce prix. Au lieu de cela, vous voyez encore et encore une version de « Vendu pour 25 000 $ au-dessus de la demande ». Le marché peut vraiment être aussi compétitif. En effet, 31 % des logements ont été vendus au-dessus du prix demandé en 2023.

Dans de nombreuses régions, les vendeurs et les agents immobiliers ont tendance à proposer des maisons légèrement en dessous de leur valeur attendue pour attirer l’attention et créer de la concurrence. Une fois que plusieurs offres arrivent, les acheteurs commencent à augmenter leurs enchères pour rester dans la partie. Avant que vous ne vous en rendiez compte, cette maison « abordable » que vous avez visitée le week-end dernier a disparu et quelqu’un d’autre l’a décrochée avec une offre plus intéressante.

Après avoir perdu plusieurs fois, vous commencerez peut-être à ressentir de la pression. Vous avez déjà trouvé la maison de vos rêves une ou deux fois auparavant, pour ensuite la voir disparaître. Ainsi, plutôt que d’essayer de réduire avec succès une offre d’achat de maison, vous enchérissez plus haut la prochaine fois dans l’espoir de enfin mettre la main sur la maison que vous souhaitez. Mais payer plus que demander ne signifie pas que vous payez trop cher. Dans de nombreux cas, le prix final reflète simplement la valeur réelle de la propriété sur un marché en pleine effervescence et où la concurrence est féroce. Si vous vous retenez, quelqu’un d’autre pourrait agir plus rapidement et s’emparer de la propriété que vous convoitiez, surtout si les options sont limitées dans les zones souhaitées.