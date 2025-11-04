Avez-vous besoin d’un permis pour construire une terrasse dans votre cour ? Voici ce que nous savons

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait vouloir construire une terrasse dans son jardin ou sur le côté de sa maison. C’est un espace solide et uniforme où vous pouvez installer des chaises pour vous détendre et profiter du plein air. Cela peut également être un espace pour recevoir en plein air les amis et la famille. Les patios sont généralement plus faciles à construire, plus abordables que la construction d’un solarium ou d’une terrasse, et nécessitent généralement peu d’entretien lorsqu’ils sont fabriqués à partir de pierres de patio ou de pavés. Une préoccupation courante pour les propriétaires est de savoir si un permis est requis ou non avant l’installation d’une terrasse. En règle générale, vous n’avez pas besoin d’un permis pour construire une terrasse de base puisque vous n’installez pas réellement de structure ni ne modifiez votre maison. Cependant, cela peut varier en fonction des codes du bâtiment de votre ville et des caractéristiques du patio.
Chaque ville a ses propres directives et exigences en matière de construction et de modifications immobilières. Généralement, une terrasse composée uniquement de pavés posés au sol ne nécessite pas de permis. Mais cela peut changer si vous décidez d’étendre votre toit pour en couvrir une partie. Ce type de projet nécessite généralement un permis puisque vous modifiez la structure de votre maison. Il en va de même pour une terrasse fermée ou si vous souhaitez la protéger, car vous ajoutez maintenant une structure à votre propriété. Pour être en sécurité, contactez le service de construction local de votre ville avant de commencer pour confirmer si un permis est nécessaire ou non. Et comme vous allez probablement creuser un peu pour poser vos pavés, assurez-vous d’appeler le 811 pour faire marquer les lignes de services publics souterraines. Cela garantit que vous n’en heurterez pas accidentellement lors de l’excavation avant l’installation du pavé.
Que se passe-t-il si vous n’obtenez pas de permis avant de construire une terrasse ?
Si vous négligez d’obtenir un permis avant de construire une terrasse et que votre ville en exige un, vous et votre propriété courez un risque financier. Pour commencer, la ville pourrait imposer des amendes et des pénalités, qui s’accumulent au fur et à mesure que la structure non autorisée reste en place. La raison pour laquelle les codes du bâtiment existent et pourquoi certains projets nécessitent des permis est de garantir que les structures sont sûres et ne présentent pas de risque pour le public. Le patio doit être conforme au code et les permis appropriés doivent être délivrés pour garantir que les personnes peuvent y entrer en toute sécurité.
Le prochain problème lié au fait de ne pas obtenir un permis alors qu’il est requis est que cela peut réduire la valeur de votre maison. Lorsque votre propriété est évaluée ou inspectée, il peut s’avérer que vous n’avez pas obtenu les permis appropriés, ce qui pourrait interférer, voire interrompre la vente. Dans certains cas, vous devrez peut-être même retirer la terrasse avant que la vente puisse être conclue. Sans oublier que les compagnies d’assurance n’assurent généralement pas une partie non autorisée de votre maison, ce qui peut rendre sa protection ou sa vente encore plus difficile.