Avez-vous besoin d’un permis pour construire une terrasse dans votre cour ? Voici ce que nous savons

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait vouloir construire une terrasse dans son jardin ou sur le côté de sa maison. C’est un espace solide et uniforme où vous pouvez installer des chaises pour vous détendre et profiter du plein air. Cela peut également être un espace pour recevoir en plein air les amis et la famille. Les patios sont généralement plus faciles à construire, plus abordables que la construction d’un solarium ou d’une terrasse, et nécessitent généralement peu d’entretien lorsqu’ils sont fabriqués à partir de pierres de patio ou de pavés. Une préoccupation courante pour les propriétaires est de savoir si un permis est requis ou non avant l’installation d’une terrasse. En règle générale, vous n’avez pas besoin d’un permis pour construire une terrasse de base puisque vous n’installez pas réellement de structure ni ne modifiez votre maison. Cependant, cela peut varier en fonction des codes du bâtiment de votre ville et des caractéristiques du patio.

Chaque ville a ses propres directives et exigences en matière de construction et de modifications immobilières. Généralement, une terrasse composée uniquement de pavés posés au sol ne nécessite pas de permis. Mais cela peut changer si vous décidez d’étendre votre toit pour en couvrir une partie. Ce type de projet nécessite généralement un permis puisque vous modifiez la structure de votre maison. Il en va de même pour une terrasse fermée ou si vous souhaitez la protéger, car vous ajoutez maintenant une structure à votre propriété. Pour être en sécurité, contactez le service de construction local de votre ville avant de commencer pour confirmer si un permis est nécessaire ou non. Et comme vous allez probablement creuser un peu pour poser vos pavés, assurez-vous d’appeler le 811 pour faire marquer les lignes de services publics souterraines. Cela garantit que vous n’en heurterez pas accidentellement lors de l’excavation avant l’installation du pavé.