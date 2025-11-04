12 éléments essentiels de l’hébergement de vacances à marquer lors de l’événement d’économies d’automne de Home Depot

L’événement d’économies d’automne de Home Depot À vos marques, prêts, sauvegardez ! Nous avons constaté des réductions importantes sur les meubles, les essentiels de cuisine et bien plus encore. C’est le moment idéal pour préparer votre maison pour accueillir de la compagnie, et l’événement d’économies d’automne de Home Depot a tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir. Pensez aux chariots de cuisine pour un espace de comptoir supplémentaire, aux lits d’invités pour les visiteurs qui passent la nuit et aux marmites géantes assez grandes pour votre dinde des fêtes. Faites-nous confiance : vous voudrez mettre les choses en ordre avant que le chaos des achats de Noël (et de la belle-famille) n’arrive. Achetez maintenant, économisez gros et faites en sorte que les réceptions des fêtes soient un jeu d’enfant. Voici quelques-unes de nos trouvailles préférées de Home Depot pour vous aider à démarrer. Marmite en acier inoxydable En savoir plus Magasinez chez Home Depot Support à casseroles suspendu En savoir plus Magasinez chez Home Depot Étagères métalliques robustes à 5 niveaux En savoir plus Magasinez chez Home Depot Chariot de cuisine blanc En savoir plus Magasinez chez Home Depot Ensemble élégant de chaises de salle à manger En savoir plus Magasinez chez Home Depot Fauteuil tonneau pivotant En savoir plus Magasinez chez Home Depot Matelas hybride Beautyrest pour grand lit En savoir plus Magasinez chez Home Depot Ensemble d’édredon pour grand lit En savoir plus Magasinez chez Home Depot Ensemble de plateaux de service en porcelaine En savoir plus Magasinez chez Home Depot Miroir de salle de bain de vanité doré En savoir plus Magasinez chez Home Depot Chariot à vin noir et noyer En savoir plus Magasinez chez Home Depot Meuble TV moderne En savoir plus Magasinez chez Home Depot Afficher plus

Marmite en acier inoxydable Préparez-vous pour les repas des Fêtes avec cette énorme marmite de 64 litres, maintenant à 36 % de réduction chez Home Depot. Parfait pour nourrir une foule, il est construit en acier inoxydable épais pour un chauffage rapide et uniforme. Faites frire des dindes, faites mijoter de grandes quantités de soupe et bien plus encore. Cette casserole est résistante à la chaleur et à la corrosion, ce qui la rend adaptée aux longues séances de cuisson et aux aliments acides. De plus, le panier-filtre intégré facilite l’égouttage de l’huile chaude ou du bouillon.

Support à casseroles suspendu Vous manquez d’espace dans la cuisine ? Ce support à casseroles suspendu est la solution parfaite pour désencombrer avant que le chaos de la cuisine ne commence. Fabriqué en acier au carbone durable, il peut contenir jusqu’à 80 livres de casseroles et poêles. Et pour une durée limitée, il est disponible pour moins de 30 $ ! La conception ouverte à emporter maintient votre batterie de cuisine là où vous en avez besoin, et l’installation est si facile que vous l’aurez en place avant le préchauffage du four. Plus d’espace, moins de stress : la cuisine des fêtes est devenue beaucoup plus fluide.

Étagères métalliques robustes à 5 niveaux Que vous fassiez de la place pour garer des voitures, aménagez une zone de repas supplémentaire ou que vous vous disputiez des bacs de décoration de vacances, cette étagère de garage robuste est là pour vous. Il peut supporter jusqu’à 2 000 livres, alors apportez les boîtes, les outils et les guirlandes. À l’heure actuelle, vous pouvez l’acquérir pour seulement 130 $ chez Home Depot lors de l’événement d’économies d’automne, le moment idéal pour préparer votre garage et le désencombrer.

Chariot de cuisine blanc Si vous souhaitez agrandir votre cuisine comme par magie pour les vacances, un chariot de cuisine est la meilleure solution. Il ajoute un espace de comptoir supplémentaire, du rangement et une zone de service portable partout où vous en avez besoin. Déployez-le comme station de boissons de vacances, transformez-le en table de buffet ou utilisez-le pour préparer et servir facilement des amuse-gueules. Ce chariot multitâche est votre secret pour survivre (et prospérer) pendant la saison des fêtes. De plus, vous pouvez en acheter un pour 60 $ de réduction.

Ensemble élégant de chaises de salle à manger Vous vous attendez à une salle comble pendant cette période des fêtes ? Prenez cet ensemble de deux chaises de salle à manger et assurez-vous qu’il y a une place à table pour tout le monde. Avec une élégante structure en métal noir, des coussins rembourrés beiges et des accents dorés, ces chaises ajoutent instantanément un style à votre espace. Le meilleur, c’est qu’ils coûtent maintenant moins de 200 $ chez Home Depot.

Fauteuil tonneau pivotant Besoin de rendre votre salon plus convivial avant les vacances ? Découvrez cette chaise pivotante très appréciée de Home Depot, maintenant à 43 % de réduction lors de l’événement d’économies d’automne. C’est le mélange parfait de confort et de style, offrant des sièges confortables aussi beaux que confortables. Le riche revêtement vert ajoute une touche de couleur festive qui brille dans les décors d’automne et d’hiver.

Matelas hybride Beautyrest pour grand lit Il est maintenant temps de terminer cette chambre d’amis. Ce matelas Beautyrest queen-size est à 31 % de rabais chez Home Depot, vous pouvez donc offrir à vos amis et à votre famille le confort qu’ils méritent sans exploser votre budget. La testeuse de produits Morgan Chaney a fait l’éloge de son matelas Beautyrest dans son avis. Cette offre est trop belle pour la répéter !

Ensemble d’édredon pour grand lit En parlant de chambres d’hôtes, rafraîchissez la literie élimée avec cet ensemble de couette tendance couleur argile, maintenant à moins de 50 $. Il est doux, lavable en machine et présente des détails plissés pour une touche de texture supplémentaire. Associez-le à une couverture crème confortable et vous obtenez une configuration digne d’un magazine que vos invités adoreront.

Ensemble de plateaux de service en porcelaine Cet ensemble de plateaux de service en porcelaine comprend trois petits bols et un plateau élégant, parfaits pour tout servir, des boulettes de viande et olives aux trempettes et garnitures. Ou utilisez le plateau pour les biscuits au sucre et les bols pour le glaçage, les pépites de chocolat et les pépites de chocolat lors d’une soirée de décoration de biscuits des Fêtes. Qu’est-ce qui est encore plus doux ? Vous pouvez économiser 25 % sur l’ensemble chez Home Depot, ce qui en fait un moyen économique d’améliorer votre vaisselle.

Miroir de salle de bain de vanité doré Si vous êtes comme moi, vous voulez que votre salle de bains pour invités soit à son meilleur avant l’arrivée des invités, et un nouveau miroir est l’une des améliorations les plus simples que vous puissiez apporter. Cette beauté aux bords dorés, maintenant à 37 % de réduction chez Home Depot, a des coins arrondis et un design élégant. Vous pourrez l’accrocher horizontalement ou verticalement dans la salle de bain, dans le couloir ou au dessus d’une console. C’est un simple échange qui a un grand impact pour les vacances.

Chariot à vin noir et noyer Préparez votre bar au sous-sol pour les vacances avec ce chariot à vin, maintenant à 70 % de réduction chez Home Depot. Il peut contenir 15 bouteilles, comporte deux étagères et comprend des supports à verres à pied pour tous vos essentiels d’hébergement. Les roulettes permettent de déplacer facilement la fête où vous le souhaitez, afin que tout le monde puisse siroter, se mêler et s’amuser.