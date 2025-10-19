Les maisons construites au cours de ces décennies sont les plus précieuses

L’achat d’une maison est une entreprise majeure et, sans surprise, l’un des achats les plus importants que la plupart des gens feront au cours de leur vie. Donc, si et quand vous franchissez le pas vers l’accession à la propriété, vous voulez être sûr que vous dépensez votre argent judicieusement et que vous vous engagez dans quelque chose qui sera un investissement rentable. Vous vous demandez quel type de maison a le plus de valeur ? Selon une évaluation BPInsights de la valeur moyenne et des caractéristiques des maisons par décennie, les maisons construites au cours des 10 dernières années ont tendance à être les plus précieuses, avec une valeur moyenne de 456 968 $. Cela est certainement logique pour un certain nombre de raisons ; les maisons les plus récentes ont tendance à être plus économes en énergie et disposent de tout le luxe et des commodités modernes auxquelles de nombreux propriétaires s’attendent, comme la climatisation centrale et un plan d’étage ouvert généreux avec beaucoup de lumière naturelle.

À l’autre extrémité du spectre, les maisons historiques plus anciennes – celles construites avant 1939 – sont également considérées comme souhaitables par de nombreux acheteurs et ont tendance à avoir la deuxième valeur la plus élevée, avec une valeur moyenne de 333 852 $. Bien que les maisons plus anciennes nécessitent probablement plus de mises à niveau et d’entretien, elles ont un charme et un caractère qui manquent à de nombreuses constructions plus récentes et que recherchent un certain nombre d’acheteurs potentiels. De plus, les maisons plus anciennes sont souvent situées dans les centres-villes, ce qui leur confère un emplacement et une commodité privilégiés.

Les maisons du milieu du siècle – celles construites entre les années 1940 et 1970 – ont tendance à être les maisons les moins précieuses du marché. En effet, ces maisons ont souvent été construites rapidement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui les rendait moins solides et, dans certains cas, moins sûres. Ils ne sont généralement pas non plus assez modernes pour répondre aux demandes de nombreux acheteurs de maison.