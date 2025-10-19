Combien de temps un retraité peut-il rester dans sa maison grâce à un prêt hypothécaire inversé ? Voici ce qu’il faut savoir

La flambée des prix de l’immobilier a laissé de nombreux propriétaires avec une valeur nette importante de leur propriété. Entre 2020 et 2025, seulement, le montant moyen de la valeur nette de votre logement aux États-Unis a bondi de 142 % et si vous êtes propriétaire de votre maison depuis des décennies, l’augmentation pourrait être bien plus importante. Pourtant, malgré l’augmentation de la valeur nette, la hausse du coût de la vie fait que de nombreuses personnes, notamment les retraités, ont du mal à couvrir leurs dépenses quotidiennes. Bien que vendre votre maison pour accéder aux fonds puisse être une option, ce n’est pas une bonne option si vous espérez rester dans votre maison tout au long de votre retraite. Vous pouvez contracter un prêt sur valeur domiciliaire, mais couvrir les mensualités peut être difficile pour un revenu fixe. Si vous avez 62 ans ou plus, vous voudrez peut-être envisager un prêt hypothécaire inversé. Même si cela ne convient pas à tout le monde, cela peut être une option judicieuse si vous souhaitez rester chez vous tout au long de vos vieux jours.

Les prêts hypothécaires inversés vous permettent d’emprunter de l’argent sur la valeur de votre maison. Vous pouvez recevoir l’argent sous forme d’une marge de crédit, de versements mensuels ou d’un versement forfaitaire, que vous pouvez utiliser pour couvrir vos frais de subsistance, et vous n’avez pas à rembourser le prêt tant que vous vivez dans la maison. Contrairement à un prêt traditionnel, il n’y a pas de limite de temps spécifique pour le remboursement du prêt : il est remboursé lorsque l’emprunteur déménage ou décède et (généralement) la maison est vendue. Cela signifie que vous pouvez continuer à vivre dans votre maison indéfiniment, même si le montant que vous empruntez finit par dépasser la valeur de la maison.