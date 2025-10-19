Combien de temps un retraité peut-il rester dans sa maison grâce à un prêt hypothécaire inversé ? Voici ce qu’il faut savoir

La flambée des prix de l’immobilier a laissé de nombreux propriétaires avec une valeur nette importante de leur propriété. Entre 2020 et 2025, seulement, le montant moyen de la valeur nette de votre logement aux États-Unis a bondi de 142 % et si vous êtes propriétaire de votre maison depuis des décennies, l’augmentation pourrait être bien plus importante. Pourtant, malgré l’augmentation de la valeur nette, la hausse du coût de la vie fait que de nombreuses personnes, notamment les retraités, ont du mal à couvrir leurs dépenses quotidiennes. Bien que vendre votre maison pour accéder aux fonds puisse être une option, ce n’est pas une bonne option si vous espérez rester dans votre maison tout au long de votre retraite. Vous pouvez contracter un prêt sur valeur domiciliaire, mais couvrir les mensualités peut être difficile pour un revenu fixe. Si vous avez 62 ans ou plus, vous voudrez peut-être envisager un prêt hypothécaire inversé. Même si cela ne convient pas à tout le monde, cela peut être une option judicieuse si vous souhaitez rester chez vous tout au long de vos vieux jours.
Les prêts hypothécaires inversés vous permettent d’emprunter de l’argent sur la valeur de votre maison. Vous pouvez recevoir l’argent sous forme d’une marge de crédit, de versements mensuels ou d’un versement forfaitaire, que vous pouvez utiliser pour couvrir vos frais de subsistance, et vous n’avez pas à rembourser le prêt tant que vous vivez dans la maison. Contrairement à un prêt traditionnel, il n’y a pas de limite de temps spécifique pour le remboursement du prêt : il est remboursé lorsque l’emprunteur déménage ou décède et (généralement) la maison est vendue. Cela signifie que vous pouvez continuer à vivre dans votre maison indéfiniment, même si le montant que vous empruntez finit par dépasser la valeur de la maison.
Un prêt hypothécaire inversé pourrait faire défaut si vous ne suivez pas vos dépenses
Bien qu’un prêt hypothécaire inversé puisse s’avérer judicieux si votre objectif est de rester dans votre maison, vous devez être conscient de certaines mises en garde importantes pour vous assurer que vous êtes réellement en mesure de le faire. Par exemple, un prêt hypothécaire inversé comporte divers coûts et règles qui, s’ils ne sont pas respectés, pourraient entraîner un défaut de paiement de votre prêt. Si cela se produit, vous devrez rembourser le prêt, ce qui pourrait impliquer de devoir vendre votre maison. L’une des conditions d’un prêt hypothécaire inversé est que vous devez continuer à payer les dépenses associées à la maison. Ceux-ci comprennent les taxes foncières, l’assurance habitation et l’entretien général nécessaire au maintien de la maison en bon état.
Vous êtes également tenu de continuer à utiliser la maison comme résidence principale. Si vous êtes absent pendant plus d’une certaine période, cela pourrait poser un problème. Par exemple, si vous quittez la maison pendant plus de six mois pour une raison non médicale, ou si vous partez pendant plus de 12 mois dans un établissement de santé, comme un centre de réadaptation ou une résidence-services, la maison ne sera plus considérée comme votre résidence principale, ce qui viole les conditions de l’hypothèque (cela ne s’applique pas s’il y a un co-emprunteur – un copropriétaire d’au moins 62 ans – restant dans la maison). Si vous ne respectez pas les règles ou ne faites pas face aux coûts nécessaires, cela pourrait entraîner un défaut de paiement de votre prêt, vous obligeant à rembourser intégralement le prêt et compromettant vos projets de rester indéfiniment dans votre logement.