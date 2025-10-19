Ce sont les États les plus sûrs dans lesquels vous pourriez vivre pour 2025

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour décider où vivre : du prix de l’immobilier au coût de la vie, en passant par les opportunités d’emploi et les districts scolaires. Mais l’un des facteurs les plus importants lors du choix du lieu où s’installer est la sécurité. Si vous envisagez de déménager dans l’un des États les plus sûrs du pays, vous voudrez peut-être envisager le nord-est, en particulier le Vermont, le Massachusetts ou le New Hampshire, car ces trois États sont considérés comme les endroits les plus sûrs où vivre en 2025.
Une étude récente menée par WalletHub a classé chaque État américain selon 52 indicateurs différents, couvrant diverses catégories. Comme vous pouvez l’imaginer, les taux de criminalité personnelle, tels que les meurtres, les agressions et les introductions par effraction, constituaient une grande partie de l’étude. Cependant, l’étude a également examiné des facteurs tels que la sécurité financière, les accidents de la route et la préparation à une catastrophe naturelle afin d’avoir une image complète de la protection des résidents dans chaque État. « Les États les plus sûrs d’Amérique protègent leurs résidents des dangers de nombreuses manières différentes, depuis le maintien d’un faible taux de criminalité et le maintien de routes sûres jusqu’à une économie et un marché du travail solides qui empêchent les gens de tomber dans des situations financières dangereuses », a déclaré Chip Lupo, analyste de WalletHub. « Ils ont également des niveaux élevés de sécurité au travail et de préparation aux catastrophes », dit-il, ajoutant : « De plus, les États sont rendus plus sûrs grâce aux efforts déployés par les résidents, comme former une surveillance de quartier ou travailler dans la lutte contre les incendies et les ambulanciers à des taux élevés. «
Le faible taux de criminalité du Vermont contribue à en faire l’État le plus sûr
Le Vermont a obtenu la première place sur la liste en grande partie grâce à son faible nombre de crimes violents et de vols, aidé par le nombre élevé de groupes de surveillance de quartier dans l’État. Le faible niveau de chômage et le taux élevé de croissance de l’emploi dont il bénéficie en font également un lieu de vie financièrement stable, tandis que la haute qualité des routes et le faible nombre de décès liés aux accidents de la circulation donnent aux conducteurs un sentiment de sécurité supplémentaire. La plupart des résidents du Vermont semblent convenir que la première place était bien méritée, avec environ 75 % des parents déclarant croire vivre dans des quartiers sûrs.
Le Massachusetts arrive en deuxième position grâce à son niveau de sécurité d’emploi particulièrement élevé. Le pays a également bénéficié d’une faible criminalité, y compris de vols et de meurtres, ainsi que d’un faible risque d’être gravement touché par une catastrophe naturelle. Le New Hampshire a revendiqué la troisième place, soutenu par ses très faibles taux de violence. Au cours des deux dernières années, l’État a connu le moins de fusillades de masse du pays. Le pays présentait également de très faibles taux d’autres crimes violents et non violents, en plus de faibles niveaux de chômage et de pauvreté. Le Maine et l’Utah complètent les cinq premières places de la liste.
Il peut paraître surprenant que les quatre États les plus sûrs soient concentrés en Nouvelle-Angleterre. Cependant, Chip Lupo de WalletHub résume cela à deux facteurs principaux qui prédominent dans cette région : le contrôle des armes à feu et la sécurité financière. « Plusieurs États du Nord-Est ont certaines des lois sur le contrôle des armes à feu les plus strictes du pays. En conséquence, la richesse et la stabilité économique réduisent les risques, de la criminalité au stress financier, rendant ces États globalement plus sûrs et des endroits plus attrayants où vivre », a déclaré Lupo à Realtor.com.