Ce sont les États les plus sûrs dans lesquels vous pourriez vivre pour 2025

Le Vermont a obtenu la première place sur la liste en grande partie grâce à son faible nombre de crimes violents et de vols, aidé par le nombre élevé de groupes de surveillance de quartier dans l’État. Le faible niveau de chômage et le taux élevé de croissance de l’emploi dont il bénéficie en font également un lieu de vie financièrement stable, tandis que la haute qualité des routes et le faible nombre de décès liés aux accidents de la circulation donnent aux conducteurs un sentiment de sécurité supplémentaire. La plupart des résidents du Vermont semblent convenir que la première place était bien méritée, avec environ 75 % des parents déclarant croire vivre dans des quartiers sûrs.

Le Massachusetts arrive en deuxième position grâce à son niveau de sécurité d’emploi particulièrement élevé. Le pays a également bénéficié d’une faible criminalité, y compris de vols et de meurtres, ainsi que d’un faible risque d’être gravement touché par une catastrophe naturelle. Le New Hampshire a revendiqué la troisième place, soutenu par ses très faibles taux de violence. Au cours des deux dernières années, l’État a connu le moins de fusillades de masse du pays. Le pays présentait également de très faibles taux d’autres crimes violents et non violents, en plus de faibles niveaux de chômage et de pauvreté. Le Maine et l’Utah complètent les cinq premières places de la liste.

Il peut paraître surprenant que les quatre États les plus sûrs soient concentrés en Nouvelle-Angleterre. Cependant, Chip Lupo de WalletHub résume cela à deux facteurs principaux qui prédominent dans cette région : le contrôle des armes à feu et la sécurité financière. « Plusieurs États du Nord-Est ont certaines des lois sur le contrôle des armes à feu les plus strictes du pays. En conséquence, la richesse et la stabilité économique réduisent les risques, de la criminalité au stress financier, rendant ces États globalement plus sûrs et des endroits plus attrayants où vivre », a déclaré Lupo à Realtor.com.