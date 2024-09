Les Cybertrucks Tesla rouillent bien qu’ils soient en acier inoxydable : voici pourquoi

Le Tesla Cybertruck n’est pas le premier véhicule à être doté de panneaux de carrosserie entièrement en acier inoxydable. Cette distinction appartient à la DeLorean, fabriquée à Belfast entre 1981 et 1983 et présentée dans la trilogie cinématographique « Retour vers le futur ». Mon neveu adoptif, qui travaille dans l’usine de production Tesla à Fremont, en Californie, m’a fourni cette anecdote amusante lorsque je l’ai consulté au sujet de rapports selon lesquels la carrosserie en acier inoxydable pouvait rouiller.

Il a rejeté ces rapports en riant, expliquant qu’ils étaient dus à ce qu’on appelle la « poussière de rouille ». En guise d’explication, il m’a envoyé par SMS une vidéo YouTube qui explique ce phénomène et comment y remédier.

Alors, si vous venez de dépenser 100 000 $ pour un Cybertruck neuf, pouvez-vous être assuré que votre véhicule ne rouillera pas ? Gordian Hense, directeur général d’un magazine automobile spécialisé dans les analyses approfondies de la durabilité des véhicules et de la science des matériaux, répond à cette question : « C’est une idée fausse selon laquelle l’acier inoxydable est totalement insensible à la rouille. S’il est exposé à de fortes concentrations de sel, comme dans les zones côtières ou à cause du sel de déneigement utilisé en hiver, même l’acier inoxydable peut développer une rouille superficielle.

Comment l’acier inoxydable peut-il rouiller ? Pour répondre à cette question, vous devez savoir ce qui rend l’acier inoxydable inoxydable.

Pourquoi s’appelle-t-on acier inoxydable ?

L’acier est un alliage de fer, de nickel, de carbone et d’autres éléments, mais ce qui le rend inoxydable est l’ajout de chrome à une concentration d’au moins 10,5 % de la teneur de l’alliage. Le chrome est un métal extrêmement dur, presque aussi dur que le diamant, et très résistant à la corrosion.

De plus, le chrome se combine à l’oxygène pour former une couche protectrice d’oxyde de chrome à la surface du métal. Même si des rayures surviennent, la couche protectrice s’auto-guérit et protège le fer de l’alliage de l’exposition à l’oxygène qui le fait rouiller.

L’acier inoxydable peut-il rouiller ?

Oui, l’acier inoxydable peut rouiller. Hense écrit : « Selon une étude du Forum international de l’acier inoxydable, l’acier inoxydable présente une excellente résistance à la corrosion, mais des piqûres peuvent se produire lorsqu’il entre en contact avec des ions chlorure. » L’exposition à l’eau de Javel ou aux nettoyants à base de chlore, par exemple, est connue pour provoquer des piqûres dans les éviers en acier inoxydable, car le chlore attaque la couche superficielle d’oxyde de chrome du métal et y creuse de minuscules trous. C’est piquant.

Le sel est du chlorure de sodium et libère des ions chlorure lorsqu’il se dissout dans l’eau. Cela signifie-t-il que vous exposez votre Cybertruck coûteux à une éventuelle corrosion lorsque vous ne le protégez pas de l’air salin ou du sel de déneigement ? Les chances ne sont pas nulles, mais Hense note que la carrosserie du Tesla Cybertruck est construite en acier inoxydable laminé à froid 30X. «Il est connu pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion impressionnantes», dit-il, il faudrait donc probablement une période d’exposition inhabituellement longue à des conditions salées pour qu’il rouille.

Conseils pour prévenir la rouille sur l’acier inoxydable

Qu’il s’agisse d’un évier en acier inoxydable, d’un réfrigérateur ou d’un Cybertruck neuf, le moyen le plus important de prévenir la rouille est d’éviter tout contact avec les produits chimiques qui la provoquent. Ils comprennent :

Sources de chlorures : Ils comprennent le sel, l’eau de Javel et les produits de nettoyage contenant du chlore. Si vous conduisez votre Cybertruck dans une communauté qui utilise du sel sur la route, nettoyez fréquemment votre véhicule pour éliminer les dépôts de sel. Si vous habitez près de l’océan et que l’air est salé, couvrez votre véhicule ou garez-le dans un garage.

Ils comprennent le sel, l’eau de Javel et les produits de nettoyage contenant du chlore. Si vous conduisez votre Cybertruck dans une communauté qui utilise du sel sur la route, nettoyez fréquemment votre véhicule pour éliminer les dépôts de sel. Si vous habitez près de l’océan et que l’air est salé, couvrez votre véhicule ou garez-le dans un garage. Acides : L’acide chlorhydrique (HCl) et l’acide muriatique (un type de HCl plus faible) peuvent rapidement provoquer une décoloration et des piqûres, tout comme d’autres acides, tels que l’acide sulfurique, à des concentrations élevées. Évitez les produits de nettoyage qui en contiennent. Des acides encore plus faibles, comme l’acide phosphorique des boissons gazeuses, l’acide citrique des citrons et l’acide acétique du vinaigre, peuvent tacher l’acier inoxydable s’ils restent en contact suffisamment longtemps.

FAQ

Comment enlever la rouille de l’acier inoxydable ?

Si vous parlez de poussière de rouille, mon neveu m’a expliqué que les roues ou les wagons de chemin de fer en sont une source majeure, qui produisent des particules microscopiques de fer lorsqu’ils grincent contre les voies ferrées. Ces taches peuvent persister dans l’air, se déposer sur les panneaux du Cybertruck, provoquer une décoloration de la surface ou même s’incruster dans la finition.

Comme expliqué dans la vidéo liée ci-dessus, vous pouvez nettoyer la poussière de rouille avec une combinaison d’un nettoyant abrasif comme Barkeeper’s Friend et d’un nettoyant pour vitres sans ammoniaque comme Sprayway Glass Cleaner.

Vous pouvez trouver ici d’autres méthodes pour éliminer la rouille des articles ménagers.

