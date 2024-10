Comment construire des étagères de bar

Vous cherchez à ajouter du rangement et du style à votre bar à domicile ? Ce projet de construction d’étagères de bar en bois avec rail basculant a ce qu’il vous faut.

Fabriquer des étagères de bar est probablement l’un des projets de bricolage les plus utiles à conquérir. Une fois que vous savez comment fabriquer et suspendre des étagères à l’aide de supports, vous pouvez appliquer les concepts de plusieurs manières. Je partage la manière la plus simple que je connaisse de fabriquer et de suspendre des étagères tout en leur donnant un aspect élégant et sophistiqué.

Les supports se présentent sous de nombreuses formes, tailles et styles. Vous serez peut-être également surpris de voir à quel point il est facile de trouver un choix rentable correspondant exactement au style que vous souhaitez. L’ajout d’une garniture frontale aux étagères complète tout projet en bois et élève facilement le savoir-faire. L’installation d’un rail basculant relèvera très certainement la barre de l’élégance, mais je l’admets, ils ne sont pas bon marché.

L’avantage de bricoler ce type d’étagères est que vous disposez d’options pour vous aider à respecter votre budget ciblé, avec ou sans rail basculant. Une fois que je vous montrerai à quel point il est facile de réaliser des étagères, vous chercherez n’importe quelle excuse pour les avoir dans toutes vos pièces.

Liste de coupe pour deux étagères

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 2 Étagère 3/4″ x 11-1/4″ x 47-3/4″ B 2 Garniture du visage 3/4″ x 1-1/2″ x 49-1/4″* C 4 Garniture latérale 3/4″ x 1-1/2″ x 12″**

* – onglets 45° à chaque extrémité

** – onglets 45° à une extrémité