Examen du réfrigérateur Smeg : cet appareil d’inspiration vintage est-il plus qu’un simple joli visage ?

Vous l’avez déjà entendu : ils ne fabriquent tout simplement plus les choses comme avant.

Les années 1950 et 1960 n’ont certainement pas été des décennies parfaites, mais l’un des points positifs de ces années était la qualité de leurs appareils électroménagers. Non seulement les appareils électroménagers des années 50 étaient construits dans un souci de qualité et de durabilité, mais ils étaient souvent équipés de diverses nuances pastel (pensez au vert pistache ou à une version plus pâle du Pepto-Bismol) et présentaient des designs classiques (maintenant) rétro.

Même si vous êtes probablement pourrait Procurez-vous un réfrigérateur pastel archaïque d’antan, vous feriez peut-être mieux de choisir une option moderne avec une meilleure efficacité énergétique (mais la même sensation rétro) de Smeg.

Naturellement, lorsque j’ai eu l’occasion d’essayer le réfrigérateur Smeg (le Retro Fab 28 si on se sent technique), j’ai sauté sur l’occasion. Après l’avoir testé pendant deux mois chez moi, j’ai décidé si vous devriez ou non investir dans votre propre réfrigérateur Smeg.

Qu’est-ce qu’un réfrigérateur Smeg Fab 28 ?

Bien que la marque Smeg ait été fondée en 1948, la gamme de réfrigérateurs Fab n’a été présentée au public qu’en 1997 (superbe année pour naître ; je le saurais). L’équipe de conception de Smeg s’est inspirée des appareils électroménagers des années 1950 pour créer cette future icône de style. Vous reconnaîtrez un réfrigérateur Fab à sa forme rectangulaire remarquable, sa finition brillante et sa poignée remarquable. La poignée en aluminium est robuste et fabriquée dans le même matériau que l’inscription « Smeg » sur le réfrigérateur.

La marque propose différentes tailles, configurations et couleurs de réfrigérateurs Fab. Optez pour un mini-réfrigérateur (le Fab 10) si vous recherchez un stockage de boissons dans une salle de jeux, ou choisissez le grand Kahuna (le Fab 50) pour un grand espace de réfrigérateur et de congélateur. Smeg propose également le Fab 32 (un combo réfrigérateur/congélateur haut et mince), le Fab 38 (un combo réfrigérateur/congélateur légèrement plus grand et plus grand), le Fab 5 (un mini-réfrigérateur très petit) et bien sûr, le Fab 28. (c’est l’option que j’ai sélectionnée).

Caractéristiques du réfrigérateur Smeg

Le Smeg Fab 28 possède une variété de caractéristiques notables, notamment :

Système de refroidissement multi-flux

Contrôle électronique de la température

Compartiment 0°C

Panneau arrière anti-givre

Lumières LED

Divers stockage de nourriture et de boissons

Comment nous l’avons testé

J’ai choisi de commander mon réfrigérateur Smeg chez Williams-Sonoma, bien qu’ils ne soient pas le seul détaillant à proposer le Fab 28. À titre d’information, ce réfrigérateur n’est actuellement pas disponible chez les détaillants d’électroménagers plus traditionnels comme Lowe’s ou The Home Depot. Dans cette optique, ne vous attendez pas à ce que la personne à qui vous commandez votre Smeg prenne votre ancien réfrigérateur pendant le processus de livraison. J’ai fini par répertorier mon ancien réfrigérateur sur Facebook Marketplace, ce qui pourrait être votre meilleure option si votre ancien réfrigérateur fonctionne toujours.

Livraison

Maintenant, revenons à mon expérience. Après avoir sélectionné mon réfrigérateur Fab 28 parfait (charnière gauche, bleu pastel, bien sûr), j’ai vérifié. Williams-Sonoma propose la livraison gratuite de gants blancs, ce qui a été un soulagement pour moi car j’habite au deuxième étage d’un immeuble sans ascenseur.

Après environ un mois d’attente, le nouveau réfrigérateur est arrivé à ma porte. Mais cela n’a pas été sans l’aide de deux livreurs (qui m’ont dit qu’ils ne livraient presque jamais de réfrigérateurs) qui ont dû transporter cet appareil de 165 livres sur un escalier recouvert de moquette et ont réussi à ne pas heurter le luminaire suspendu de manière précaire que le HOA refuse. pour éteindre.

Le Fab 28 s’est facilement glissé à l’endroit sous mon armoire où se trouvait mon précédent réfrigérateur Samsung, bien qu’il dépasse de quelques centimètres plus loin que son prédécesseur et soit quelques centimètres plus court. Il dispose également de pieds réglables (comme la plupart des réfrigérateurs), afin que vous puissiez mettre votre Fab 28 au niveau.

Assemblage et mise en place

Après avoir branché mon réfrigérateur avec succès, je me suis mis au travail en déballant chaque étagère et chaque bac soigneusement emballés, qui étaient commodément rangés à l’intérieur de l’appareil. Le Fab 28 est livré avec une variété d’étagères en verre (trois réglables, une fixe) à l’intérieur et plusieurs bacs dans la porte pour un rangement supplémentaire. Il y a aussi une boîte de produits et de produits laitiers dans ce réfrigérateur.

Le processus d’assemblage (si vous pouvez même l’appeler ainsi) a pris 5 minutes après avoir tout déballé. Il vous suffit de glisser les étagères et les bacs à leur juste place.

Pour refroidir le réfrigérateur, j’ai simplement tourné le cadran situé à l’intérieur du réfrigérateur sur un chiffre compris entre un et cinq, cinq étant le plus froid. Le lendemain matin, tout dans le réfrigérateur était parfaitement refroidi et le petit congélateur avait gelé mon rouleau à glace (comme il se doit).

Utiliser le réfrigérateur

J’ai chargé mon nouveau réfrigérateur Smeg Fab 28 avec tous les boissons (je suis un gobelin des boissons) et les collations. Tout se passait à merveille jusqu’à ce que j’essaye de mettre mon pichet d’eau Brita dans le réfrigérateur. Même après avoir manipulé les étagères réglables, j’ai trouvé que le pichet était encore trop haut pour s’y glisser correctement.

Cependant, je l’ai manœuvré dans une position latérale étrange et la porte s’est fermée, alors j’ai appelé cela une victoire. Mais attention : les bouteilles et les pichets plus grands peuvent ne pas rentrer dans le Fab 28, ce qui est un peu décevant. Heureusement, presque toutes les bouteilles de vin que j’ai essayé de mettre dans le Fab 28 rentrent dans l’un des bacs de la porte (moins un très long Sav Blanc de mon club des vins du mois).

Le Fab 28 est plus petit, je le recommande donc aux personnes qui vivent seules ou en couple. Si vous avez une famille nombreuse ou plusieurs personnes dans une même maison, vous ferez peut-être mieux avec le réfrigérateur Smeg Fab 50, qui est un peu plus grand.

Bien que le Fab 28 dispose d’un petit espace de congélation, il ne produit pas de glace. Ce n’est pas un problème pour moi, car je possède déjà une machine à glaçons en pépites, mais cela pourrait l’être pour d’autres qui comptent sur leur congélateur pour cracher de la glace. De plus, il n’y a pas de distributeur d’eau sur ce réfrigérateur, ce qui, encore une fois, ne me pose aucun problème car je n’en avais pas sur mon dernier réfrigérateur.

Efficacité énergétique

De nos jours, l’une des principales préoccupations concernant les appareils électroménagers est l’efficacité énergétique. Si vous possédez des appareils économes en énergie, vous consommez moins d’énergie (désolé, était-ce évident ?), ce qui se traduira par une facture énergétique inférieure. Et à moins que vous ne soyez Elon Musk, vous souhaitez probablement économiser un dollar ou deux là où vous le pouvez.

Heureusement, le Fab 28 est considéré comme économe en énergie et a une note précédente de A+++, qui est maintenant un D (du même niveau qu’avant ; ils ont juste changé les classifications). Selon le site Smeg, la Fab 28 consommera « 230 KWh par an » d’énergie. Pour le contexte, le réfrigérateur moyen consomme entre « 300 et 800 KWh d’énergie par an », selon BKV Energy.

Avantages

Esthétique rétro

Disponible en 15 coloris

Options de charnière droite et gauche

Devient rapidement froid lors de l’installation

Idéal pour les petits espaces/cuisines

Fabriqué en Italie

Les étagères en verre sont réglables

Les lumières LED éclairent

Efficacité énergétique

Inconvénients

Cher

Le congélateur ne se verrouille pas toujours la première fois que vous le fermez

Certains pichets Brita ne rentrent pas à l’intérieur

Petit espace congélateur

Pourquoi devriez-vous nous faire confiance

Je suis rédacteur en chef des achats pour Family Handyman et j’ai passé les quatre dernières années à tester et à évaluer des produits intéressants pour les lecteurs. Je sais comment évaluer un produit de manière globale pour déterminer à qui il pourrait convenir (et qui pourrait faire mieux avec autre chose). Et ce réfrigérateur Smeg n’est pas différent.

J’ai testé ce frigo pendant près de deux mois avant de lui donner mon label. Tout examiner, de la livraison à l’efficacité énergétique (et tout le reste) a été une étape critique de mon processus d’évaluation.

FAQ

Quelle est la classe énergétique du Smeg Fab 28 ?

Le Smeg Fab 28 avait auparavant une classe énergétique de A+++, qui a maintenant été modifiée en classe D. Ne vous inquiétez pas ; il s’agit simplement d’un reclassement et ne signifie pas que l’efficacité énergétique du réfrigérateur Smeg a diminué. Le Fab 28 ne consomme encore qu’environ 230 KWh d’énergie par an.

Ce que d’autres évaluateurs et experts avaient à dire

Curieux de savoir ce que les autres propriétaires de Smeg Fab 28 avaient à dire ? Découvrez quelques autres critiques ci-dessous.

« Ce réfrigérateur est exactement ce que j’espérais », s’enthousiasme la critique Krista dans son avis cinq étoiles. « Bonne taille sans être trop grand ni trop petit. Je l’ai acheté (comme) un réfrigérateur à bière et (pour) un débordement occasionnel du réfrigérateur principal. Jusqu’à présent, c’est génial.

« Le réfrigérateur Smeg à la crème vaut chaque centime », explique un critique sur AO.com. « Finition de très haute qualité avec d’excellentes options de stockage. Très facile à installer et pieds réglables utiles pour les sols légèrement inégaux. Les deux tiroirs pour conserver la viande et un plus grand pour les légumes sont superbement conçus pour une utilisation optimale de l’espace. Le réfrigérateur est très silencieux et émet un bip d’avertissement utile si le réfrigérateur reste ouvert trop longtemps. Les étagères et les boîtes semblent solides et solides. Ayant possédé un réfrigérateur Smeg pendant plus de 20 ans, le nouveau design mis à jour ne déçoit pas et dépasse les attentes.

Réfrigérateur Smeg contre réfrigérateur Samsung

Heureusement pour vous, cher lecteur (je pense que j’ai trop regardé Bridgerton ces derniers temps), j’ai possédé à la fois un réfrigérateur Samsung et un réfrigérateur Smeg et je peux vous dire en toute confiance la différence entre les deux. Plus précisément, je comparerai le Smeg Fab 28 et le combo congélateur/réfrigérateur supérieur Samsung, car ce sont ceux avec lesquels j’ai de l’expérience (et ceux qui ont à peu près la même taille).

Le réfrigérateur Smeg Fab 28 est certainement le plus cher des deux, se vendant environ 2 500 $. En revanche, l’option Samsung comparable coûte moins de 850 $. Si vous êtes obsédé par un look plus rétro et que cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent à des fins esthétiques, alors choisir le Smeg Fab 28 est logique. Mais si vous aimez une finition en acier inoxydable et un espace de congélation plus grand et que vous ne voulez pas dépenser 2 500 $, optez pour le Samsung.

L’efficacité énergétique est également une considération. Le Smeg Fab 28 ne consomme qu’environ 230 kWh par an et le Samsung 345 kWh par an. Les deux sont des options économes en énergie, mais le Smeg consomme légèrement moins d’énergie.

Où acheter le réfrigérateur Smeg

Prêt à vous procurer votre propre réfrigérateur coloré et à transformer votre cuisine ? Vous pouvez en commander un pour environ 2 500 $ chez Williams-Sonoma, Amazon, Neiman Marcus, AJ Madison ou Wayfair.