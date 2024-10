Home Depot organise actuellement une énorme vente de meubles

Vous vous tournez déjà vers Home Depot pour tous vos besoins de bricolage, mais saviez-vous que la marque propose également une superbe section de meubles et de décoration intérieure ? Pensez : une variété de pièces abordables mais tendance qui ajouteront certainement du punch supplémentaire à votre maison.

Bien que Home Depot propose toujours des offres, les économies sont sur le point de devenir encore plus importantes. Du 3 au 7 octobre, la vente Decor Days de Home Depot proposera des réductions de prix allant jusqu’à 60 % sur les meubles et la décoration pour toute la maison. Rendez-vous dès maintenant sur la page de vente pour commencer à ajouter au panier à l’avance, ou consultez ci-dessous les produits dont nous prévoyons les plus fortes baisses de prix. Nous les récupérerons une fois la vente lancée !

Matelas et cadres de lit

Prêt à donner une touche de modernité à votre chambre ? Pendant la vente Home Depot Decor Days, vous pouvez profiter d’offres sur les matelas, les surmatelas et les cadres de lit. Économisez entre 50 % et 60 % sur nos trois choix préférés ci-dessous, ainsi que sur d’innombrables autres !

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Matelas à plateau-coussin hybride mi-ferme Avenco (51 % de rabais) Nous sommes friands d’un bon lit dans une boîte, et ce matelas mi-ferme fait mouche. Il est disponible dans une large gamme de tailles (du simple au California King) et est à plus de la moitié pendant la vente.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Surmatelas rafraîchissant en mousse à mémoire de forme StyleWell (60 % de réduction) Fatigué de dormir chaud ? Procurez-vous ce surmatelas rafraîchissant pour une réduction énorme de 60 % lors de la vente Decor Days. Disponible dans une variété de tailles (twin à king), ce surmatelas offre un soulagement suffisant de la pression et un sommeil plus frais.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Harper & Bright Designs Lit plateforme rembourré en lin avec tête de lit et tiroirs (58 % de rabais) Les lits plateforme peuvent être coûteux, mais heureusement, cette option de The Home Depot est à plus de 50 % de réduction lors de la vente Decor Days. Il est de taille standard et est doté de deux tiroirs coulissants sous le lit.

Bagage

Certains d’entre nous (toux, toux, moi) utilisent les valises de notre père des années 1980 depuis trop longtemps, et il est temps de passer à des bagages plus actuels. Profitez des ensembles de bagages abordables de Home Depot de Hikolayae et Elite Luggage, qui sont entre 50 et 60 % de réduction sur les prix de détail pendant la vente. Mais dépêchez-vous ; ces offres jet-set ne durent que jusqu’au 7 octobre !

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Ensemble de bagages rigides imbriqués Hikolayae 5 pièces (55 % de réduction) L’achat d’un ensemble complet de bagages ne coûte pas nécessairement des centaines. Cet ensemble de bagages rigides de 5 pièces sera à 55 % de réduction et est disponible en six couleurs différentes. De plus, les trois plus grandes pièces de l’ensemble ont leur propre serrure approuvée par la TSA pour garder vos effets personnels en sécurité.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Ensemble de bagages rigides imbriqués Hikolayae Catalina Waves (60 % de réduction) Si vous préférez plusieurs bagages plus grands, cet ensemble de trois pièces de Hikolayae est à 60 % de réduction pendant la vente Decor Days. L’ensemble rigide est disponible en blanc ou en gris, et les pièces se rangent les unes dans les autres lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

VIA MARCHAND Achetez maintenant sur Home Depot Ensemble de bagages rigides à roulettes Elite Bagages Omni 3 pièces (60 % de rabais) L’ensemble trois pièces Omni est disponible en quatre couleurs, avec certaines nuances jusqu’à 60 % de réduction sur le prix de détail pendant les Decor Days. Chaque pièce de l’ensemble est dotée d’une coque extérieure durable, de roulettes multidirectionnelles et d’un cadenas à combinaison approuvé par la TSA.

Chaises de salon/salle à manger

Même si nous aimons les marques comme Arhaus et Restoration Hardware, autant une option abordable pour une chaise d’appoint n’est pas non plus une option abordable pour une chaise d’appoint (ou, à Dieu ne plaise, vous avez besoin deux chaises). Heureusement, Home Depot propose d’innombrables options disponibles à des prix incontournables lors de la vente Decor Days. Nous avons trouvé ces trois-là jusqu’à 60 % de réduction !

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Fauteuil tonneau en polyester beige avec pivot Kinwell (50 % de rabais) Avec un tissu bouclé confortable disponible en cinq options de couleurs, ce fauteuil d’appoint pivotant est un ajout moderne au salon tout en restant confortable. Il est également proposé à un prix confortable : obtenez-le à moitié prix pendant les Decor Days !

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Artful Living Design Fauteuil pivotant en similicuir vert Rosario avec coussin (59 % de rabais) Faites des économies avec cet ensemble de deux fauteuils en similicuir d’une couleur verte éclatante (ou l’une des sept autres teintes disponibles) pour près de 60 % de réduction sur la vente au détail !

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Costway – ensemble de salle à manger 3 pièces, Table et 2 chaises, bistro, pub, cuisine, petit déjeuner, meubles (60 % de réduction) Si vous manquez d’espace et d’argent, cet ensemble de salle à manger bistro trois pièces de Costway pourrait être exactement ce que le médecin en décoration intérieure a commandé. L’ensemble bénéficie d’une réduction énorme de 60 % lors de la vente Decor Days.

Canapés

Homme à tout faire familial aime un bon canapé (nous avons même testé et classé les meilleurs canapés sectionnels), et nous pouvons affirmer avec confiance que les options de la vente Home Depot Decor Days semblent assez prometteuses. Découvrez ces trois options différentes dans différentes formes et nuances, le tout jusqu’à 60 % de réduction sur les prix de détail.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Canapé d’angle surdimensionné en velours côtelé Magic Home (50 % de réduction) Prenez la partie la plus confortable d’un canapé sectionnel (le coin, bien sûr !) et vous obtenez le canapé carré d’accent modulaire Magic Home. Cette pièce est à 50 % pour la vente Decor Days et est habillée d’un velours côtelé beige douillet. Soirée cinéma, ça vous dit ?

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Harper & Bright Designs Canapé en lin 3 places (52 % de rabais) Les canapés ordinaires ne doivent pas nécessairement être ennuyeux, et cette option capitonnée moderne du milieu du siècle (disponible à plus de 50 % de réduction sur le prix de détail) le prouve. Nous aimons particulièrement les pieds en métal et la matière en lin.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Canapé 2 places Noble House Hetel avec structure en bois (60 % de réduction) Si vous avez besoin de sièges plus petits pour un dortoir, ce canapé bleu capitonné (pouvant accueillir deux personnes) est le choix parfait. Et à 60 % de réduction pendant les soldes, pourquoi ne pas aimer ?

Tables basses

Les tables basses sont de toutes formes et tailles, nous avons donc naturellement dû choisir trois options différentes de la vente Decor Days pour répondre à différents goûts. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces produits sont jusqu’à 60 % de réduction sur le prix de détail, donc peu importe ce que vous choisissez, vous ne vous ruinerez pas.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Table basse et tables d’appoint avec plateau en bois de châtaignier Helge (50 % de rabais) Pourquoi acheter juste une table basse quand vous pouvez également avoir deux tables d’appoint à moindre coût ? Nous aimons le fait que cet ensemble soit fabriqué en bois véritable et que l’étagère en métal sous chaque pièce offre un espace de rangement indispensable. Oh, et avons-nous mentionné que l’ensemble est à 50 % de réduction pour les Decor Days ?

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Tables basses gigognes modernes avec plateau en pierre frittée (50 % de réduction) Cet ensemble gigogne chic noir et blanc est le complément idéal à un espace de vie sophistiqué. Les dessus de chaque pièce ressemblent à du marbre sans l’étiquette de prix du marbre (spoiler : cet ensemble est à 50 % de réduction pendant la vente).