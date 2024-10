Quelle est l’ampleur du problème de la pénurie de main-d’œuvre aux États-Unis ?

S’il semble prendre plus de temps qu’avant pour obtenir un rendez-vous pour réparer votre voiture, ou si les temps d’attente pour qu’un plombier, un électricien ou un autre artisan qualifié effectue les réparations de votre maison semblent avoir été plus longs, ce n’est pas votre imagination. Les États-Unis connaissent une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un problème si aigu qu’il s’est transformé en crise.

Il y a également une pénurie de main-d’œuvre non qualifiée. Je vis en Californie depuis plus de 20 ans et je me souviens que trouver quelqu’un pour nettoyer les gouttières, peindre une clôture ou aider aux tâches d’aménagement paysager était aussi simple que de se rendre au parking Home Depot local pour recruter autant de travailleurs que nécessaire. Pas plus. Que ce soit en raison de politiques d’immigration plus strictes ou d’un besoin accru de main-d’œuvre dans le secteur agricole, le bassin de main-d’œuvre a diminué à une fraction de ce qu’il était.

Le manque de travailleurs non qualifiés est probablement dû en partie à l’évolution des politiques d’immigration. Au cours des années 2015 et 2016, le Bureau de recensement des États-Unis a signalé 1 049 000 immigrants, mais en 2020 et 2021, ce nombre était tombé à 247 000, soit une baisse de 76 %. L’idée derrière ces politiques pourrait être que moins de migrants signifie plus d’opportunités de travail pour les citoyens, mais jusqu’à présent, les Américains en âge de travailler ne semblent pas avoir vraiment réduit le déficit.

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles le nombre de travailleurs non qualifiés diminue, mais lorsqu’il s’agit de travailleurs qualifiés, les raisons sont nombreuses. Certains d’entre eux remontent à quelques années seulement, tandis que d’autres ont leurs racines au siècle dernier.

L’étendue du problème

En juillet 2024, les données de la Chambre de commerce des États-Unis faisaient état de 8,2 millions d’offres d’emploi aux États-Unis et de seulement 7,2 millions de chômeurs. Pour citer le rapport de la Chambre de Commerce : « Si chaque chômeur du pays trouvait un emploi, nous aurions encore des millions d’emplois vacants. »

Une pénurie de main-d’œuvre est une bonne nouvelle pour les travailleurs car elle fait augmenter les salaires. Pourtant, les employeurs ne peuvent pas toujours les payer, ou ils ne sont tout simplement pas disposés à le faire, surtout si la pénurie est temporaire, comme ce fut le cas lors de la pandémie de COVID-19. L’économiste Adam Ozimek, propriétaire d’une petite entreprise, a déclaré dans une interview : « Lorsque les pénuries de main-d’œuvre disparaîtront, vous vous retrouverez alors avec un salaire nominal plus élevé que ce dont vous auriez besoin. »

Le résultat est que les entreprises manquent de personnel, que les prix augmentent et que les consommateurs paient davantage pour les biens et services. Mais la pénurie actuelle de main-d’œuvre est-elle un sous-produit temporaire de la pandémie, ou des facteurs à plus long terme sont-ils impliqués qui appellent un changement de cap sociétal ?

Facteurs contribuant à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée

À mesure que la population vieillit et que de plus en plus de travailleurs prennent leur retraite, il y a une pénurie de jeunes travailleurs disponibles pour prendre leur place. La pandémie a accéléré le taux de départ à la retraite dans le cadre d’un phénomène désormais connu sous le nom de Grande Démission.

Après la pandémie, environ deux tiers des travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant le confinement sont plutôt ou peu actifs dans la recherche d’un nouvel emploi. Selon une enquête menée par la Chambre de Commerce en 2022, à l’époque :



La moitié des personnes interrogées n’étaient pas disposées à accepter des emplois qui n’offrent pas la possibilité de travailler à distance.

Près d’une personne sur cinq a pris sa retraite, est devenue femme au foyer ou a opté pour un travail à temps partiel.

Les personnes plus jeunes (âgées de 25 à 34 ans) ont déclaré donner la priorité à leur croissance personnelle plutôt qu’à leur travail. Quelque 36 pour cent d’entre eux recherchaient de nouvelles compétences grâce à la formation et à l’éducation avant de tenter un retour sur le marché du travail.

NOTE: Sur ce dernier point, les gens ont besoin de formation parce qu’ils ne l’ont pas reçue pendant leurs années scolaires. Depuis les années 1960, les jeunes ont été poussés à poursuivre des études universitaires qui leur permettraient de décrocher des emplois de bureau plus lucratifs. L’éducation dans les métiers a été stigmatisée, les écoles secondaires ont progressivement supprimé les programmes commerciaux et les emplois ouvriers ont développé une image négative. Ce processus s’est accéléré dans les années 1990 et 2000.

Préparer les jeunes au marché du travail

Dans un récent article d’opinion pour le Washington Post, l’écrivaine Heather Long envisage une renaissance de l’apprentissage qui pourrait offrir trois millions d’opportunités d’emploi au cours des cinq prochaines années et note qu’elle pense que l’élan nécessaire pour que cela se produise est déjà là. Le gouvernement américain a commencé à financer des programmes d’apprentissage à la fin de l’administration Obama et y investit aujourd’hui 244 millions de dollars.

À l’heure actuelle, les États-Unis sont à la traîne par rapport aux autres pays en ce qui concerne le nombre de programmes qu’ils proposent. Seulement 0,4 pour cent de la main d’œuvre américaine suit un apprentissage, contre 2 pour cent en Grande-Bretagne et en France. En Allemagne et en Suisse, la moitié ou plus des jeunes suivent des programmes d’apprentissage.

Les apprentissages s’étendent au-delà des métiers de la construction, les entreprises manufacturières, technologiques et financières proposant également des programmes. Les apprentissages et les écoles de métiers préparent les jeunes travailleurs à des emplois bien rémunérés avec pension et leur donnent un sens à leur travail. De plus, les programmes d’apprentissage « gagner en apprenant » offrent un salaire décent aujourd’hui, et pas seulement la promesse d’un salaire décent dans le futur.

Peut-être plus important encore, comme le souligne Anne-Marie Kovacs dans Forbes, les compétences acquises par les jeunes dans les programmes d’apprentissage et les écoles de métiers sont non seulement nécessaires mais aussi résistantes à l’automatisation, à l’externalisation et à l’IA. C’est un gros plus aujourd’hui, et ce sera forcément un plus encore plus grand à l’avenir.

Sources