Si vous aimez passer du temps avec vos amis et votre famille autant que moi, vous savez qu’avoir un bar à la maison facilite grandement les réceptions. Avoir toutes vos boissons et accessoires à portée de main et bien organisés rendra vos réunions sociales sans stress. Alors, pourquoi ne pas le faire vous-même ? À vous de choisir, de personnaliser, de faire preuve de caractère et de style. Voici comment construire un bar – Santé !

Une note sur la peinture et la teinture

Vous remarquerez que ce projet contient à la fois des composants peints et teints. Lorsque je construis des projets de menuiserie comme celui-ci, je peins et teins toujours mes pièces avant de les assembler. Cela permet de terminer le projet plus rapidement en retouchant simplement la peinture et nécessite moins de ruban adhésif et de découpe. C’est pourquoi j’inclurai la finition dans la liste de découpe ci-dessous.

La seule exception à cette règle est lorsqu’un composant nécessite beaucoup d’usinage (comme le casier à vin de ce projet) et nécessitera que les pièces soient poncées avant d’être assemblées.

Figure A : Présentation du casier à vin

STUDIO TMB

Figure B : Vue d’ensemble de l’armoire

STUDIO TMB

Figure C : Présentation de la plaque de protection

STUDIO TMB

Figure D : Aperçu de l’étagère

STUDIO TMB

Liste de coupe

Dimensions hors tout : 64″l x 44″t x 28″p

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS FINITION UN 1 Dessus de bar à bords vivants Environ 1-1/2″ x 18″ x 64″ Poly B 5 Étagère à vin 3/4″ x 8-3/4″ x 16″ Tache C 6 Séparateurs de casiers à vin 3/4″ x 4-1/2″ x 16″ Tache D 2 Côtés du casier à vin 3/4″ x 16″ x 27-3/4″ Tache E 2 Casier à vin haut/bas 3/4″ x 10-1/4″ x 16″ Tache F 1 Casier à vin arrière 3/4″ x 10-1/4″ x 29-1/4″ Tache G 2 Côté d’armoire en angle 3/4″ x 20″ x 39-3/4″* Peinture H 2 Côté intérieur de l’armoire 3/4″ x 20″ x 27-3/4″ Peinture J 4 Dessus/dessous de l’armoire 3/4″ x 20″ x 23-3/4″ Peinture K 2 Cadre de plaque de protection longue 1-1/2″ x 3-1/2″ x 55-3/4″ Inachevé L 4 Cadre de plaque de protection courte 1-1/2″ x 3-1/2″ x 13-1/2″ Inachevé M 2 Garniture de plaque de protection longue 3/4″ x 3-1/2″ x 57-1/4″** Tache N 2 Garniture de plaque de protection courte 3/4″ x 3-1/2″ x 18″** Tache P 1 Croisillon horizontal 3/4 po x 3-1/2 po x 57-3/4 po Peinture Q 2 Support de croisillon 3/4″ x 3-1/2″ x 7″ Peinture R 1 Support de repose-pieds 1-1/2″ x 3-1/2″ x 10-1/4″ Inachevé S 1 Comptoir inférieur 3/4″ x 20″ x 57-3/4″ Tache T 2 Supports de bar 3/4 po x 8-1/2 po x 9-3/4 po Tache Tu 2 Face de l’étagère 3/4″ x 1″ x 23″ Tache V 2 Étagère 3/4″ x 19-1/4″ x 23″ Tache L 4 Registre d’étagères 3/4″ x 1-1/2″ x 18-1/2″ Peinture X 2 Face de registre d’étagère 3/4″ x 1-1/2″ x 23″ Peinture

* – Avant de couper un angle de 31,5°.

** – Onglets à 45° aux deux extrémités.