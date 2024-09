Pourquoi l’assurance automobile est-elle si chère actuellement ?

Les tarifs d’assurance automobile sont plus de 22 % plus élevés aujourd’hui qu’il y a un an. Cela signifie que si vous payiez 150 $ par mois, vous payez maintenant 183 $, et vous n’êtes pas le seul. En fait, la plupart d’entre nous payons tellement plus cher pour l’assurance automobile que c’est actuellement l’un des principaux facteurs d’inflation.

« Même les augmentations de salaire n’empêcheront pas de nombreuses personnes de ressentir la pression sur leur budget », déclare Maya Afilalo, rédactrice en chef et analyste pour AutoInsurance.com.

Voici pourquoi les tarifs ont autant augmenté et quelques conseils de nos experts pour réduire votre facture sans compromettre votre tranquillité d’esprit.

Pourquoi les tarifs d’assurance automobile augmentent-ils ?

Les compagnies d’assurance paient de plus en plus d’indemnités, ce qui signifie qu’elles doivent facturer des primes plus élevées pour rester rentables. Mais c’est un peu plus complexe que cela, et voici pourquoi.

Les accidents sont en hausse

Les accidents sont plus nombreux qu’il y a quelques années et beaucoup sont plus graves, en partie parce que nous conduisons des véhicules plus gros et que les comportements agressifs et imprudents au volant sont en hausse. « La distraction au volant a également fait grimper le taux d’accidents à des niveaux record », explique Ezra Peterson, directeur principal des assurances chez Way.com. « Plus d’accidents, et des accidents plus coûteux, signifient des primes plus élevées. »

Les phénomènes météorologiques violents se multiplient

En raison des crises climatiques, la fréquence des événements météorologiques catastrophiques a augmenté, entraînant davantage de dommages aux véhicules causés par les inondations, la grêle, les incendies et d’autres catastrophes naturelles, explique Afilalo.

Les pièces détachées et la main d’œuvre de réparation ont augmenté

Le prix des réparations, des pièces détachées et des véhicules neufs et d’occasion a augmenté au cours des dernières années. Cette hausse est en partie due aux problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie et à une pénurie de véhicules. « Bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement aient pour l’essentiel diminué, l’augmentation du coût des pièces et de la main-d’œuvre se traduit directement par des coûts de réparation plus élevés », explique Peterson.

La technologie automobile a progressé

Les voitures d’aujourd’hui sont dotées de plus de technologie, comme des dispositifs de sécurité intégrés, des capteurs de stationnement et des zones de déformation. Ce qui était autrefois un simple accrochage réparable avec un peu de carrosserie peut désormais coûter des milliers de dollars en électronique et en main-d’œuvre spécialisée, explique Peterson. Cela a entraîné une augmentation du paiement moyen de 82 % au cours de la dernière décennie.

Les dépenses médicales augmentent

L’augmentation des coûts des soins de santé se traduit par des indemnités plus élevées. Il est également de plus en plus fréquent que les dépenses médicales dépassent les limites fixées par les polices d’assurance, ce qui se traduit par des frais administratifs plus élevés en raison de longues procédures judiciaires.

Les coûts de transport augmentent

Selon Peterson, le délai entre l’ouverture et la clôture d’une réclamation est plus long, en partie à cause des contraintes de personnel du côté des réclamations et des pénuries de main-d’œuvre du côté des réparations. « Les dossiers de réclamation prennent plus de temps, ce qui entraîne des coûts annexes en matière de couvertures de location et de remplacement d’automobiles, de frais d’entreposage, etc. »

Facteurs qui influent sur les tarifs d’assurance automobile

Certains facteurs que les compagnies d’assurance prennent en compte pour déterminer votre prime comprennent :

Profil de conduite

Cela inclut votre âge, vos années d’expérience de conduite, les infractions au code de la route, les réclamations d’assurance antérieures et, souvent, votre cote de crédit. Des facteurs comme le fait d’être adolescent ou d’avoir un DUI augmentent considérablement les taux.

Emplacement

Les conducteurs des zones urbaines ont souvent des primes plus élevées en raison des taux d’accidents et de vols plus élevés. Les zones sujettes aux intempéries et aux conducteurs non assurés ont également des tarifs plus élevés, explique Afilalo.

Choix de couverture

Des franchises plus basses et des limites de couverture plus élevées signifient des tarifs plus élevés, mais aussi une meilleure protection financière en cas d’accident. « L’équilibre entre ces choix dépend de votre situation financière et du niveau de risque que vous êtes prêt à assumer », explique Afilalo.

Choix de véhicules

Le choix du véhicule a une incidence directe sur votre prime, même si la légende selon laquelle les voitures rouges coûtent plus cher est une erreur, explique Peterson. Ce qui compte, c’est le coût des réparations, ainsi que les statistiques d’accidents. « Un véhicule doté de systèmes spécialisés, de finitions rares, d’un taux de vol élevé et de véhicules électriques sera probablement plus cher à assurer qu’une berline classique, tout cela en raison de la probabilité de sinistre et du coût des réparations », explique-t-il.

Conseils pour réduire mon taux d’assurance automobile

Recherchez de nouveaux fournisseurs.

Augmentez votre franchise.

Optez pour un programme d’assurance basé sur l’utilisation ou une remise télématique.

Regroupez vos polices d’assurance habitation et automobile auprès du même fournisseur.

Abandonnez les couvertures non obligatoires.

Limites de responsabilité inférieures.

FAQ

Quel est le tarif moyen d’une assurance automobile ?

Les primes d’assurance automobile varient considérablement en raison de nombreux facteurs, mais la moyenne nationale oscille actuellement entre 2 000 $ et 2 500 $ pour une couverture complète.

Comment puis-je comparer les tarifs d’assurance automobile ?

Vous pouvez obtenir des devis directement auprès des compagnies d’assurance. Afilabo recommande d’obtenir au moins trois devis, auprès de grands assureurs nationaux et de petits assureurs régionaux. Vous pouvez également travailler avec une agence d’assurance indépendante, qui se chargera d’obtenir plusieurs devis pour vous.

L’assurance automobile est-elle légalement obligatoire ?

Oui, l’assurance responsabilité civile automobile, qui couvre les dommages causés aux autres véhicules si vous provoquez un accident, est obligatoire dans tous les États, à l’exception du New Hampshire. L’assurance responsabilité civile corporelle, qui couvre les blessures d’autrui si vous provoquez un accident, est également obligatoire dans tous les États, à l’exception de la Floride et du New Jersey. Au-delà de cela, dans la plupart des États, la couverture pour la réparation de votre véhicule et les frais médicaux n’est pas une obligation légale, mais c’est souvent une bonne idée, affirment Afilalo et Peterson.

À propos des experts

Maya Afilalo est rédactrice en chef et analyste pour AutoInsurance.com. Elle a plus de 10 ans d’expérience en recherche et en communication, aidant les clients à faire le tri dans les informations sur l’assurance automobile.

est rédactrice en chef et analyste pour AutoInsurance.com. Elle a plus de 10 ans d’expérience en recherche et en communication, aidant les clients à faire le tri dans les informations sur l’assurance automobile. Ezra Peterson est directeur principal des assurances chez Way.com. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des assurances.

Sources