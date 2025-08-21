Les conseils budgétaires de David Bromstad sur l’achat d’une maison ont tellement de sens

Il est indéniable que la recherche de la maison de vos rêves est une étape excitante. Mais aux côtés de l’excitation, vient souvent du stress, de l’incertitude et de l’hésitation – ce qui a du sens; C’est une énorme décision de la vie après tout. L’une des plus grandes questions auxquelles les acheteurs se trouvent sont confrontés à l’investissement dans une maison de mise en place ou à prendre un fixateur. Et, selon la star de HGTV, David Bromstad – qui a aidé des centaines de clients à trouver leur place parfaite sur « My Lottery Dream Home » – si vous êtes à la chasse à un budget, acheter un fixateur-supérieur est généralement le choix le plus intelligent.
Il pense que la principale raison de cela, par agent immobilier, est que dépenser moins pour la maison elle-même laissera plus de place dans votre budget pour les rénovations. Et de manière réaliste, même avec une toute nouvelle maison clé en main, il y aura presque toujours des mises à niveau que vous voudrez vous attaquer pour faire de l’espace votre propre. Ainsi, l’achat de nouveau vous fera non seulement payer plus d’argent à l’avance, mais pourrait également vous laisser couvrir des coûts supplémentaires pour les rénovations futures.
Bromstad dit qu’il a gardé ce même conseil à l’esprit lors de l’achat de sa propre maison de rêve à Orlando, en Floride, et qu’il se demande s’il voulait trouver un projet de rénovation ou quelque chose de plus prêt à emménager. « Je cherchais l’un ou l’autre », a-t-il déclaré à l’immatriculation. « J’étais super ouvert. Même si je marche dans une maison et que tout est parfaitement fait, il y aura toujours beaucoup de touches de David Bromstad qui vont se produire. » Si vous essayez de garder les choses adaptées au budget, cependant, il y a des choses importantes à rechercher dans votre propre fixateur.
Choses à retenir lors de la prise de rénovation
Lors de l’achat d’une maison pour le budget, il est important de prendre note des types de rénovations qui devront se produire pour le transformer en espace de rêve. Bien qu’il existe de nombreux conseils avertis pour rénover sur un budget, certaines mises à niveau ont simplement tendance à être plus coûteuses, comme les correctifs structurels et les remplacements de toit. Cela dit, il y a presque toujours un moyen de réduire les coûts – même en ce qui concerne quelque chose comme un remodelage de cuisine, qui est souvent connu comme la pièce la plus chère à rénover.
Deux façons faciles et économiques de rendre votre cuisine plus chère, par exemple, sont de mettre à jour les comptoirs (opter pour le stratifié sur le quartz cher) et le dosseret. Ou, vous pouvez étendre vos armoires de cuisine jusqu’au plafond – le secret de Bromstad à une maison de luxe – et ajouter du matériel mis à jour. Les autres rénovations cosmétiques autour de la maison qui peuvent être effectuées avec un budget comprennent la peinture des murs une nouvelle couleur, la modification des carreaux dans la salle de bain et la mise en place de nouveaux étages. Bien sûr, vous voudrez toujours garder à l’esprit les rénovations dont vous aurez besoin pour embaucher un professionnel, car il y a des projets de bricolage à domicile que vous devriez éviter à tout prix, comme les emplois de plomberie et électriques.
L’emplacement est la clé
Une autre chose à penser lors de l’opportunité d’un fixateur à petit budget à bas à petit budget sur une maison de mise en place est l’emplacement dans lequel vous achetez. Emplacement joue deux rôles très clés ici. Le premier est le fait que les prix des logements peuvent être beaucoup plus élevés dans certaines zones. Donc, si vous cherchez à acheter une maison moins chère, l’achat dans des États comme l’Iowa, l’Ohio et le Minnesota est recommandé sur des États comme New York, Washington et Montana. La seconde est que les coûts de rénovation peuvent varier considérablement d’un État à l’autre en raison de choses comme les coûts matériels et les frais de main-d’œuvre. Donc, si vous envisagez un projet de rénovation, vous voudrez peut-être acheter dans des États comme le Texas ou l’Indiana, plutôt que la Californie ou l’Illinois.
En fin de compte, les conseils de Bromstad détient beaucoup de mérite – surtout si vous commencez à penser à la revente future de votre maison. L’un des plus grands avantages du choix d’un fixateur supérieur à une maison clé en main entièrement rénovée est que ce dernier a souvent peu de place pour se développer en valeur. Alors que l’achat d’une maison à bas prix et la réalisation de vos propres mises à niveau de bricolage peuvent ajouter de la valeur, conduisant à un bénéfice plus élevé lorsque tout est dit et fait.