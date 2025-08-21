Les conseils budgétaires de David Bromstad sur l’achat d’une maison ont tellement de sens

Il est indéniable que la recherche de la maison de vos rêves est une étape excitante. Mais aux côtés de l’excitation, vient souvent du stress, de l’incertitude et de l’hésitation – ce qui a du sens; C’est une énorme décision de la vie après tout. L’une des plus grandes questions auxquelles les acheteurs se trouvent sont confrontés à l’investissement dans une maison de mise en place ou à prendre un fixateur. Et, selon la star de HGTV, David Bromstad – qui a aidé des centaines de clients à trouver leur place parfaite sur « My Lottery Dream Home » – si vous êtes à la chasse à un budget, acheter un fixateur-supérieur est généralement le choix le plus intelligent.

Il pense que la principale raison de cela, par agent immobilier, est que dépenser moins pour la maison elle-même laissera plus de place dans votre budget pour les rénovations. Et de manière réaliste, même avec une toute nouvelle maison clé en main, il y aura presque toujours des mises à niveau que vous voudrez vous attaquer pour faire de l’espace votre propre. Ainsi, l’achat de nouveau vous fera non seulement payer plus d’argent à l’avance, mais pourrait également vous laisser couvrir des coûts supplémentaires pour les rénovations futures.

Bromstad dit qu’il a gardé ce même conseil à l’esprit lors de l’achat de sa propre maison de rêve à Orlando, en Floride, et qu’il se demande s’il voulait trouver un projet de rénovation ou quelque chose de plus prêt à emménager. « Je cherchais l’un ou l’autre », a-t-il déclaré à l’immatriculation. « J’étais super ouvert. Même si je marche dans une maison et que tout est parfaitement fait, il y aura toujours beaucoup de touches de David Bromstad qui vont se produire. » Si vous essayez de garder les choses adaptées au budget, cependant, il y a des choses importantes à rechercher dans votre propre fixateur.