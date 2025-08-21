Pourquoi pouvez-vous ignorer ces textes menaçants du «DMV»

Vous protéger des escroqueries est une nécessité désagréable de nos jours. Il y a toutes sortes de fausses escroqueries par texte, des escroqueries par texte à des alertes de livraison de fausses paquets. L’un des plus récents est un texte d’arnaque DMV. Les destinataires rapportent recevoir des messages texte sur les imperfections sur leur dossier de conduite et les menaces d’amendes ou de suspension de licence. Il peut être alarmant de recevoir ces messages, mais avec un peu de diligence raisonnable, vous pouvez protéger vous-même et vos informations personnelles.

Quel est ce nouveau texte d’escroquerie DMV?

La langue de cette arnaque varie légèrement de l’escroc à l’escroc, mais le message général concerne les problèmes que vous n’avez pas mal réglés. First National Bank affirme que les textes «menacent les bénéficiaires de suspension de licence, d’annulation de l’enregistrement des véhicules et même de poursuites pour des amendes non rémunérées ou des violations».

Comment savoir si mon texte est faux?

First National Bank rapporte que ce texte de l’escroquerie DMV a quelques caractéristiques clés:

Le message prétend provenir du DMV de votre État,

Il utilise un langage menaçant et promet des conséquences comme la suspension de licence pour les amendes non rémunérées,

Il contient des liens vers des sites Web frauduleux où vous vous attendez à saisir votre numéro de carte de crédit et d’autres informations personnelles.

Des textes comme ceux-ci sont conçus pour déclencher un malaise et vous encourager à agir sans réfléchir. Perdre votre licence est une proposition effrayante. Plus. Si vous avez un billet non rémunéré, il peut être difficile de confirmer les alertes réelles et lesquelles sont fausses. Comme pour toutes les escroqueries, la première chose que vous devez faire est de vérifier quelques fonctionnalités communes. Les erreurs d’orthographe, les informations de l’expéditeur incompatibles et les mots clés qui vous encouragent à agir en premier et à vérifier les choses plus tard sont tous des drapeaux rouges.

Heureusement, cette arnaque est un peu plus facile à repérer que certaines des autres. La First National Bank indique qu ‘«Aucun Département d’État des véhicules à moteur aux États-Unis n’envoie des avis d’application, des demandes de paiement ou des avertissements de violation par SMS.» Les avis en papier sont différents, mais vous pouvez rester facilement en sachant que tous les textes sur les amendes non rémunérés sont des escroqueries.

Que dois-je faire si je suis tombé pour cette arnaque?

Des erreurs se produisent. Parfois, nous n’attrapons pas les signes d’avertissement à temps. Si tel est le cas pour vous, First National Bank dit que vous devez contacter votre banque immédiatement pour les avertir des accusations frauduleuses potentielles. Vous devez également accorder une attention particulière à vos comptes. De cette façon, si les escrocs essaient d’utiliser vos informations, vous et votre banque serez bien préparés pour les arrêter. First National Bank recommande également de geler votre crédit, de contacter les forces de l’ordre et de signaler l’arnaque à https://reportfraud.ftc.gov/.

Source

Arnaques DMV à l’échelle nationale ciblant les consommateurs, First National Bank, 2025.