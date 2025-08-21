Decteur de linge de détergent congelé: hack intelligent ou simplement un déchet?

Il y a d’innombrables hacks de nettoyage popularisés en ligne, tous visant à faciliter la vie. Une tendance récente éclairant les médias sociaux est le piratage de pod détergent gelé. Créée comme une alternative à faible coût aux pods achetés en magasin, le piratage prétend réduire les déchets plastiques et améliorer les résultats de la blanchisserie. Des vidéos pédagogiques simples montrent que les utilisateurs créent leurs propres gousses détergentes à la maison en utilisant des ingrédients quotidiens. Avec le coût de presque tout en hausse, cette astuce virale est-elle une manière intelligente pour économiser, ou simplement une recette de problèmes de lessive? En savoir plus avec des idées du chimiste Dr. Bill Carroll de l’Université de l’Indiana.

Le piratage de pods de détergent congelé, a expliqué

L’avantage annoncé de ce hack est que chaque pod gelé fournit commodément la bonne quantité de détergent pour chaque charge de linge, sans le coût des gousses réelles, qui sont notoirement coûteuses. D’autres l’aiment parce qu’il élimine le plastique utilisé dans les gousses traditionnelles.

Il existe plusieurs itérations de ce hack à linge, mais la plupart suivent un processus similaire. Prenez un plateau de glaçons en silicone, remplissez chaque endroit de votre détergent à linge préféré et collez-le dans le congélateur. Certains ajoutent également d’autres ingrédients comme les perles de booster parfumées, le ramolseur de tissu ou le bicarbonate de soude sur chaque gousse avant la congélation. Lorsqu’il est gelé, sortez chaque « pod » hors du plateau et stockez-le dans le congélateur jusqu’à ce qu’il soit temps de faire la lessive. En lancez-en un avec vos vêtements et courez comme d’habitude.

Le piratage de pod détergent congelé fonctionne-t-il?

Oui et non. Ce hack peut toujours nettoyer vos vêtements, mais est-ce la meilleure utilisation de votre temps et de votre argent? Probablement pas. «Votre laveuse ne va pas exploser si vous faites cela», explique Bill Carroll, Ph.D., professeur auxiliaire de chimie à l’Université de l’Indiana. « Mais vous n’obtenez peut-être pas la qualité de nettoyage pour laquelle vous avez payé. »

La congélation du détergent à lessive baisse ses capacités de nettoyage et la gousse peut ne pas décongeler complètement pendant le cycle, laissant vos vêtements moins propres que d’habitude. «Les personnes qui travaillent dans des détergents ont une expertise profonde et spécifique», explique Carroll. «S’il y avait un avantage à geler le détergent à lessive, je peux vous garantir que les grandes marques l’offriraient de cette façon.»

Pourquoi tu ne devrais pas geler le détergent

Le détergent à lessive liquide n’est pas conçu pour être gelé. Ces produits contiennent un mélange de produits chimiques et d’ingrédients qui sont soigneusement formulés pour fonctionner dans des conditions spécifiques. « Vous ne savez pas si tous les ingrédients sont stables à froid en eux-mêmes et vous savez ce que le gel fait à la formulation », explique Carroll. Pratiquement tous les fabricants conseillent de congéler le détergent et recommandent de le stocker à température ambiante.

De nombreux détergents contiennent également des enzymes, des protéines naturelles qui ciblent et décomposent des types spécifiques de taches. Bien que très efficaces, ces enzymes sont sensibles aux températures extrêmes et peuvent devenir inactives lorsqu’elles sont congelées, réduisant la puissance de nettoyage du détergent.

De plus, «la plupart des produits modernes sont très concentrés, donc ne gèle pas très bien et se termineront comme un gâchis gluant», explique Carroll.

Alternatives qui ont plus de sens

Bien que le piratage de pod à linge gelé ne vaille pas le battage médiatique, essayez plutôt ces idées pour des alternatives à faible coût, pratiques ou respectueuses de l’environnement.

DIY Dry ​​Ingrédient Pods

Si vous vous engagez à fabriquer vos propres gousses à linge, essayez plutôt d’utiliser des ingrédients secs. Ceux-ci resteront stables pendant leur stockage et ne seront pas modifiés lors de la formation de pods. Mélanger les ingrédients comme le lavage de la soude, le borax et le savon de castile râpé, puis spritz avec de l’eau jusqu’à ce qu’il se regroupe ensemble. Appuyez sur des formes, laissez sécher, puis stockez-vous dans un endroit sec jusqu’à ce qu’il soit temps de faire la lessive.

Draps à linge

Si la commodité et la facilité d’utilisation sont des facteurs de motivation, considérez les feuilles de lessive ou les bandes. Une alternative moderne au détergent liquide ou en poudre, les feuilles de lessive sont infusées de détergent concentré. Placez-en un dans votre laveuse et courez comme d’habitude.

Distributeurs de pompes rechargeables

Si vous voulez un détergent plus respectueux de l’environnement avec des déchets réduits, les distributeurs de pompes rechargeables peuvent être la bonne solution pour vous. Souvent en verre, en plastique ou en acier inoxydable, ces distributeurs offrent un moyen attrayant de distribuer facilement des quantités exactes de détergent.

À propos de l’expert

Bill Carroll, Ph.D., est professeur auxiliaire de chimie à l’Université de l’Indiana. L’ancien vice-président des problèmes de l’industrie pour Occidental Chemical Corporation, il est actuellement directeur de Carroll Applied Science à Dallas, au Texas.

