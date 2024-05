Le Wayfair Way Day 2024 est arrivé : économisez jusqu'à 80 % sur les meubles de patio, les appareils électroménagers et les matelas

C'est la meilleure période de l'année pour acheter des meubles de patio, des grils et des nettoyants pour tapis. Le Wayfair Way Day 2024 est arrivé. Cet éditeur de shopping considère Way Day comme l'événement ultime pour obtenir des remises incroyables sur des articles coûteux, d'autant plus que les économies comportent des réductions allant jusqu'à 80 % dans toutes les catégories. Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que nous ajoutons à nos paniers, y compris l'emblématique plaque chauffante Blackstone. Saisissez ces offres avant qu'elles ne disparaissent.

Quand est le Wayfair Way Day 2024 ?

La vente Way Day de Wayfair a lieu maintenant. La vente se déroule du 4 au 6 mai à minuit, donnant aux acheteurs de Wayfair trois jours pour réaliser des ventes sur la literie rafraîchissante, les robinets de cuisine, les aspirateurs pour animaux de compagnie et tout le reste pour la maison.

Nos meilleurs choix

Nous savons de source sûre que tout ce qui suit est en vente pour le Way Day, mais ces offres ne dureront pas longtemps. Achetez-les pendant qu'ils sont en stock !

Foyer extérieur au bois Cuisinez, divertissez, dînez et bien plus encore avec ce foyer extérieur au bois qui comprend deux grilles de cuisson et un couvercle.

Avec le temps chaud à l’horizon, Way Day est l’excuse parfaite pour améliorer votre équipement de jardin – foyers inclus. Divertissez et accrochez-vous au coin du feu avec ce foyer de 36 pouces de large en vente à plus de 40 % de réduction. Il comporte deux grilles de cuisson pour rôtir des hot-dogs ou des hamburgers, ainsi qu'un couvercle pour protéger la fosse des éléments. Vous pouvez également transformer la fosse en une table d'extérieur robuste lorsque le couvercle est sécurisé.

Robinet de cuisine Delta Ce robinet à tirette offre un jet puissant et une finition en acier inoxydable pour ajouter une finition moderne à n'importe quelle cuisine.

Les robinets à tirette changent totalement la donne, et ce robinet Delta doté d'un pulvérisateur à tirette ajoute un attrait moderne à la cuisine tout en rendant les tâches quotidiennes un peu plus agréables. De plus, il est en vente pour Way Day pour plus de 200 $ de réduction, ce qui en fait une mise à niveau de maison intelligente qui ne fait pas sauter la banque. Choisissez parmi cinq finitions, dont l'acier inoxydable, le noir mat, le bronze, le chrome ou le bronze champagne.

Ensemble canapé et chaises d'extérieur Assoyez confortablement jusqu'à cinq personnes avec cet ensemble de canapé et de chaises d'extérieur moelleux disponible en plusieurs couleurs de coussins.

Le printemps regorge de débuts de meubles de patio, mais cet ensemble canapé et chaises pour cinq personnes pourrait être le meilleur. Non seulement le prix est réduit pour Way Day, mais il est livré avec un foyer en option pour compléter l'aménagement de votre terrasse. Les housses de coussin amovibles rendent les détails lavables et faciles à entretenir hors saison. Choisissez parmi des coussins rouges, bleu ardoise, beige, bleu marine ou gris, ainsi que de l'osier marron, gris ou marron.

Plaque chauffante en pierre noire La plaque chauffante Blackstone alimentée au propane avec un couvercle inclus est dotée de deux brûleurs produisant 34 000 BTU pour un espace de cuisson et des performances supérieurs.

Un appareil de cuisson extérieur de qualité supérieure à un prix très réduit ? C'est exactement ce que vous obtiendrez avec l'emblématique plaque chauffante Blackstone en vente à moins de 200 $. Avec suffisamment d'espace pour cuire 44 hot-dogs ou 12 steaks à la fois, presque tout est possible, que vous organisiez un brunch, un talonnage ou du camping. Le nettoyage est minime ; retirez simplement les restes de nourriture, frottez la surface avec une serviette imbibée d'eau tiède savonneuse et séchez avec du papier absorbant.

Chaise Adirondack Fabriquée à partir de bois résistant aux intempéries, cette chaise Adirondack est aussi robuste qu'élégante.

Une chaise Adirondack est un incontournable du mobilier d'extérieur, et ce choix robuste est gagnant-gagnant car il est fait de bois résistant aux intempéries (par opposition au plastique bon marché). et il est réduit de plus de 50 % lors de la vente Wayfair Way Day. La conception pliable facilite le rangement lorsqu'il pleut ou hors saison. Faites le plein de deux ou trois pour compléter la terrasse ou le patio.

Matelas en mousse à mémoire de forme Wayfair Sleep Cooling Ce matelas en mousse à mémoire de forme de 8 pouces d'épaisseur offre une expérience de sommeil moelleuse tandis que le gel rafraîchissant éloigne les sueurs nocturnes.

À la recherche d’un matelas moelleux et rafraîchissant ? Le matelas en mousse à mémoire de forme Wayfair Sleep est doté d'une mousse ventilée combinée à un gel rafraîchissant de qualité supérieure pour des nuits sans transpiration. La mousse à mémoire de forme offre une expérience de sommeil moelleuse tandis que le dessus reste serré pour empêcher le transfert de mouvement de se retourner la nuit. Plus important encore, la construction respirante offre une bonne nuit de sommeil malgré la chaleur estivale.

Canapé rembourré en velours Disponible en sept couleurs, ce canapé d'appoint en velours ajoute une ambiance chaleureuse à n'importe quelle pièce.

Oui, il est possible d’obtenir un canapé de haute qualité à prix réduit. Ce canapé rembourré aux matériaux en velours offre un endroit confortable pour se blottir avec un livre. Ou faites-en un canapé d’appoint dans un bureau à domicile ou une salle polyvalente. Ne vous contentez pas de meubles peu attrayants et bon marché : achetez ce canapé en velours coloré pendant qu'il est en vente pendant le Way Day.

Wade Logan Ensemble de salle à manger d'extérieur Cet ensemble de salle à manger d'extérieur surélevé est doté de matériaux en osier et de coussins de siège moelleux pour six personnes.

Considérez votre salle à manger extérieure comme terminée après avoir acheté cet ensemble table et chaises en osier pour moins de 400 $. Choisissez parmi quelques couleurs différentes de coussins et d’osier pour correspondre à votre esthétique. Le plateau en verre est un jeu d'enfant à nettoyer tout en offrant un endroit solide pour siroter des boissons ou dévorer des repas. Que les happy hours dans la cour commencent !

Lanternes extérieures à LED Ces lanternes extérieures à piles illuminent la cour, la terrasse ou le patio, quelle que soit la saison.

Avec toutes ces discussions sur le mobilier d'extérieur, n'oubliez pas d'incorporer un peu d'éclairage pour compléter le look. Ces lanternes LED sont un choix judicieux pour leur construction sans fil et leur installation facile. Ils peuvent être suspendus à des branches d’arbres ou posés sur le sol ou sur une table. De plus, ils résistent à l’eau, à la chaleur et au gel, ce qui les rend sécuritaires pour en profiter toute l’année.

Tapis tissé intérieur/extérieur Ce tapis contemporain d'intérieur/extérieur est fabriqué à partir de polypropylène résistant aux intempéries pour ajouter une couche protectrice élégante aux sols durs.

Compte tenu du prix élevé des tapis, nous avons l'impression d'avoir décroché le jackpot avec ce tapis intérieur/extérieur en vente à moins de 100 $ pendant le Way Day. Les avantages ne font que s'améliorer : ses poils ras sont faciles à entretenir dans les zones à fort trafic tout en ajoutant une couche protectrice aux sols durs. Le polypropylène résistant à l'eau lui permet de durer longtemps après la fin de la saison des terrasses.

Lit pour chien Serta Disponible en quatre couleurs, ce lit pour chien en mousse à mémoire de forme lavable offre un soutien supplémentaire aux chiens de tous âges.

C'est aussi la meilleure période de l'année pour acheter un lit pour votre chiot. Ce canapé-lit en mousse à mémoire de forme est en vente à un superbe rabais de 75 %. Il est durable et lavable, ce qui signifie qu'il durera aussi longtemps que Fido le souhaite. Mesurant 38 pouces de long, il est idéal pour les chiens de petite et moyenne taille de tous âges, bien que l'épaisse couche de mousse à mémoire de forme soit particulièrement utile pour les animaux souffrant de douleurs articulaires.

Boîte de rangement verrouillable pour terrasse Ajoutez un espace de rangement sécurisé sur la terrasse avec ce coffre de terrasse verrouillable de 32 gallons qui sert également de siège supplémentaire lorsque des invités sont présents.

Rangez les coussins de meubles d'extérieur, les décorations et les outils de jardin dans cette boîte de rangement de terrasse de 32 gallons pendant qu'elle est en vente à plus de 30 % de réduction pendant le Way Day. Résistant aux intempéries et robuste, c'est l'un des meilleurs récipients pour ranger les essentiels de plein air toute l'année. De plus, elle sert également de banquette !

Nettoyant pour tapis Hoover Pet Plus Éliminez les taches et les odeurs tenaces d'animaux avec ce nettoyeur de tapis robuste doté de la technologie de force thermique pour accélérer le temps de séchage.

Que vous ayez ou non des animaux de compagnie, chaque maison peut bénéficier d’un nettoyeur de tapis puissant. C’est maintenant l’un des meilleurs moments pour investir, d’autant plus que ce nettoyant pour tapis Hoover Pet Plus est réduit de plus de 35 %. Donnez au tapis un traitement de shampooing en profondeur tout en éliminant les odeurs tenaces des animaux ou des personnes. Pas besoin d'attendre que le tapis ou la moquette sèche tout seul : cet aspirateur est doté de la technologie de force thermique pour accélérer le temps de séchage.

Et plus!

Vous ne voyez pas quelque chose que vous aimez ici ? Rendez-vous chez Wayfair pour d'innombrables autres offres sur les essentiels pour la maison intérieure et extérieure. La vente est en cours jusqu'au 6 mai !