Comment un refuge pour chats sauvages peut-il profiter à votre quartier ?

Les chats d’extérieur sont confrontés à une dure réalité. Exposés aux éléments et vulnérables aux maladies et aux accidents de la route, leur vie est loin d'être facile.

Même si de nombreux amoureux des animaux bien intentionnés pourraient penser à amener ces félins dans des refuges, les refuges et les refuges sont souvent à pleine capacité, et de nombreux chats en liberté ne sont pas des animaux de compagnie idéaux. C'est ce que dit le Dr Rachael Kreisler, vétérinaire et professeur agrégé de médecine des refuges au Midwestern University College of Veterinary Medicine.

Pour de nombreux chats sans foyer, le soutien idéal réside dans les efforts de piège-stérilisation-libération (TNR), d'alimentation communautaire et de refuges pour chats sauvages. Voici comment vous pouvez soutenir les chats de votre quartier.

Qu'est-ce qu'un chat sauvage ?

« Les chats sauvages naissent à l'extérieur ou sont relâchés peu de temps après et ont survécu sans interaction humaine pendant la majeure partie, sinon la totalité, de leur vie », explique Niki Padula, responsable du refuge pour chats au MaxFund Animal Adoption Center à Denver, Colorado.

Dans ces circonstances, les chatons naissent de mères non socialisées. Ce manque de socialisation se transmet aux chatons, qui apprennent à craindre les humains. Les chatons sauvés de mères sauvages et socialisés ne seront pas sauvages.

Quelle est la différence entre un chat sauvage et un chat errant ?

Contrairement aux chats errants dotés de certaines capacités de socialisation, les chats sauvages interagissent rarement avec les humains. Vous ne verrez peut-être un chat sauvage que si vous faites partie des 10 à 14 % de personnes qui nourrissent les chats du quartier.

« En fait, nous aimons utiliser le terme « chat communautaire » pour désigner les chats en liberté », explique Kreisler.

Les populations de chats du quartier ont tendance à inclure des chats sauvages et socialisés en liberté. Certains de ces derniers appartenaient autrefois à des propriétaires et ont depuis adopté un mode de vie en plein air. Elle dit que « chats communautaires » est un terme plus générique.

Les chats communautaires vivent souvent en groupes appelés colonies. Bien que les chats au sein des colonies soient souvent apparentés, des liens familiaux ne sont pas requis pour qu'un chat soit considéré comme membre de la colonie.

Qu’est-ce qu’un refuge pour chats sauvages ?

Un petit espace étanche où les chats peuvent se reposer en toute sécurité et rester au chaud. Les meilleurs refuges n'ont pas besoin d'être élaborés. Si vous fournissez un abri à une colonie, envisagez de proposer plusieurs espaces pouvant accueillir un à quelques chats.

Kreisler dit que dormir ensemble est un comportement d'affiliation courant, de sorte que les chats ayant des liens sociaux forts peuvent préférer un abri plus spacieux. Cependant, ajoute-t-elle, les abris plus grands peuvent être plus difficiles à garder au chaud et peuvent encourager les combats, en fonction des relations au sein de la colonie.

Bien que des abris commerciaux pour chats soient disponibles, un abri DIY avec de la paille sera également grandement apprécié par les félins de votre quartier.

« Parfois, les gens n'aiment pas aider les chats de la communauté en leur fournissant un abri ou de la nourriture, car ils craignent que cela n'augmente le nombre de chats », explique Kreisler. « Ou alors ils préféreraient que les chats disparaissent tout simplement. »

C'est là que TNR entre en jeu. L'approche humaine piège, stérilise ou stérilise et ramène les chats de la communauté à leur emplacement d'origine. Lorsque les ressources sont disponibles, les chats peuvent également être vaccinés.

Le TNR stabilise la population en empêchant la reproduction et en freinant les comportements d'accouplement perturbateurs comme les combats, les pulvérisations et les miaulements bruyants. Cela réduit également la propagation des maladies et améliore la santé et le bien-être général des chats.

Entre autres avantages, fournir des abris aux chats communautaires peut rendre le piégeage des chats sauvages plus gérable.

Avantages d'un refuge pour chats sauvages

Les experts avec lesquels nous avons parlé affirment qu’offrir des refuges extérieurs pour chats offre les avantages suivants :

Suivi du bien-être amélioré : Les abris extérieurs simplifient les efforts de surveillance des soignants en offrant aux colonies un endroit sûr et constant pour se reposer, en particulier par mauvais temps.

Prévention des nidifications indésirables : Les refuges dissuadent les chats de la communauté de s'installer dans des zones indésirables.

Bien-être amélioré : Les refuges contribuent au bien-être général et à la santé physique des chats, créant ainsi un impact positif sur la santé de votre communauté et de ses animaux.

Aide les efforts du TNR : « Il est plus facile de piéger et de stériliser sans cruauté les chats qui ont un lien avec un endroit physique tel qu'un abri ou de la nourriture », explique Kreisler.

Conseils pour créer un refuge pour chats sauvages

Nos experts vous ont proposé ces conseils pour construire un abri extérieur pour chat :

Gardez-le petit

La taille idéale de l'abri pour chat offre suffisamment d'espace pour qu'un chat ou deux puissent se lever et se retourner confortablement. S'ils sont plus gros, leur chaleur corporelle se dispersera, explique Dani Gallardo, superviseur médical du refuge à la San Diego Humane Society.

Gardez-le au sec et au chaud

Les abris extérieurs pour chats doivent être isolés et résistants aux intempéries. Les extérieurs résistants au vent et à l’eau maintiennent les éléments à distance. Une isolation qui ne retient pas l'humidité, comme la paille ou le journal déchiqueté, garde la chaleur à l'intérieur.

Pour les environnements extrêmes, pensez à ajouter un élément chauffant. « Les chats adorent les couvertures chauffantes », dit Kreisler, « mais pour des raisons de sécurité, elles doivent être adaptées à l'extérieur et imperméables. »

Pour garder le sol de l’abri sec, la structure doit être surélevée. Gallardo suggère les palettes en bois comme solution de bricolage. A l'entrée, optez pour un design en forme de L pour bloquer les éléments, ou ajoutez un rabat au point d'entrée.

Gardez les prédateurs à l'écart

Concevez l'entrée de manière à ce qu'elle soit suffisamment petite pour que seuls les chats puissent y entrer et envisagez d'ajouter un deuxième point d'entrée pour une évasion rapide. Camouflez l'abri avec de la peinture foncée ou de la végétation.

Bien qu'il soit acceptable de placer de la nourriture à proximité de l'abri, Gallardo recommande de nourrir les colonies uniquement à des moments précis de la journée et de retirer rapidement les restes de nourriture. Cela évitera d’attirer des prédateurs indésirables.

Où installer un refuge pour chats sauvages

Trouvez un endroit où les chats se sentent déjà à l'aise, à condition que ce soit respectueux envers vos voisins.

Les chats sauvages préfèrent généralement les zones calmes, loin de la circulation humaine et automobile. Les félins plus amicaux n'hésiteront peut-être pas à se reposer dans une zone à fort trafic, dit Kreisler. En milieu urbain, il s’agit généralement d’un porche.

Les meilleurs refuges extérieurs pour chats, selon les experts

En plus des conseils de bricolage, Kreisler, Gallardo et Padula ont partagé leurs abris pour chats pré-construits préférés :

Abri Tube Kitty

C'est un premier choix de Kreisler pour une raison : les amoureux des animaux font confiance à l'abri à double isolation Kitty Tube depuis 2010. Il convient aux environnements les plus froids avec un lit chauffant extérieur en option, tandis qu'une porte à rabat assure une entrée et une sortie en toute sécurité.

Abri extérieur pour chat Petsfit résistant aux intempéries

« Fabriqué en bois de cèdre, cet abri est résistant aux intempéries et possède un plancher surélevé pour empêcher l'humidité de pénétrer », explique Padula. « Il dispose également d'un toit en asphalte pour une protection supplémentaire. Le refuge est bien ventilé et offre un espace confortable pour les chats.

Kreisler affirme que les abris dotés de structures en forme de porche ou de balcon sont un ajout judicieux pour les chats qui aiment se prélasser par beau temps.

New Age Pet Ecoflex Albany Niche d'extérieur pour chat sauvage

Avec deux points d'entrée et de sortie, c'est un refuge idéal pour plusieurs chats. Kreisler recommande également cet abri car le toit en pente empêche l'eau de s'accumuler tandis que les battants de porte protègent de la pluie, du vent et du froid. La structure durable est couverte par une garantie de 10 ans.

Maison pour chat sauvage d'extérieur résistante aux intempéries Deblue

Kreisler dit que cet abri en forme de A avec dôme est une bonne option pour les chats avec des chatons, car vous pouvez surveiller la litière sans perturber la mère. Bien que cela coûte moins de 100 $, elle note que cela peut nécessiter quelques améliorations de bricolage, comme un calfeutrage supplémentaire et un nivellement du sol.

À propos des experts

Dr Rachael Kreisler VMD, MSCE, DACVPM, est professeur agrégé de médecine des refuges au Midwestern University College of Veterinary Medicine à Glendale, en Arizona.

VMD, MSCE, DACVPM, est professeur agrégé de médecine des refuges au Midwestern University College of Veterinary Medicine à Glendale, en Arizona. Niki Padula est le gestionnaire du refuge pour chats au MaxFund Animal Adoption Center à Denver, Colorado. MaxFund est un refuge pour animaux à but non lucratif et sans mise à mort créé en 1988.

est le gestionnaire du refuge pour chats au MaxFund Animal Adoption Center à Denver, Colorado. MaxFund est un refuge pour animaux à but non lucratif et sans mise à mort créé en 1988. Daniel Gallardo est le superviseur de la médecine du refuge à la San Diego Humane Society, qui fournit des services aux animaux dans 13 villes du comté de San Diego.