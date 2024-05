Comment nettoyer un ventilateur de boîte

Introduction

Un ventilateur et une fenêtre ouverte : il n'y a rien de mieux pour évacuer l'air vicié et étouffant. Cependant, toute cette action signifie que les fans de boîtes ramassent toutes sortes de saletés et de poussières.

Heureusement, les nettoyer est un jeu d’enfant. Si le vôtre n’est qu’un peu poussiéreux, un aspirateur et un chiffon humide pourraient régler le problème. Mais en cas de saleté importante, plongez les grilles (mais jamais les composants électroniques !) dans de l'eau savonneuse et frottez-les.