Éclairage à incandescence ou éclairage LED : quelle est la différence ?

Acheter des ampoules aujourd’hui peut prêter à confusion. Il est révolu le temps où votre seule décision était entre une ampoule à incandescence de 100 watts et une ampoule de 60 watts. Au lieu de cela, il existe toutes sortes d'options d'éclairage dans les magasins de rénovation domiciliaire ou de quincaillerie, des couleurs vives et des formes design aux ampoules intelligentes que vous contrôlez depuis votre téléphone. Je suis un électricien agréé et je suis parfois confus par les options, même si j'ai installé des milliers de lumières.

Si vous achetez régulièrement des lampes à incandescence, vous avez probablement remarqué qu'elles ne sont plus dans les rayons depuis un certain temps. Vous avez peut-être même entendu dire qu'ils sont évincés au profit de la technologie des diodes électroluminescentes (DEL). C'est vrai. Mais même si les anciennes technologies cèdent la place aux nouvelles, vous pourriez toujours être curieux de connaître les différences entre elles.

Nous avons discuté avec trois experts en éclairage possédant des décennies d’expérience dans les deux types d’éclairage. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que l’éclairage à incandescence ?

Les lampes à incandescence produisent de la lumière en générant de la chaleur. Terry McGowan, directeur de l'ingénierie à l'American Lighting Association, explique qu'au début de l'éclairage électrique, la lumière incandescente était familièrement appelée « fil chaud dans une bouteille ». Depuis lors, les choses sont restées pour l’essentiel les mêmes. Il y a un globe en verre et à l'intérieur se trouve un petit fil appelé filament. Allumer la lumière force l’électricité à travers le filament, qui chauffe et brille brillamment.

Comment fonctionne l'éclairage à incandescence

L'éclairage à incandescence fonctionne parce qu'il est plus difficile pour l'électricité de circuler à travers le filament que dans les fils électriques de votre maison. Lorsque vous actionnez l'interrupteur et que le courant électrique atteint l'ampoule, le filament agit comme un gros frein, ralentissant (c'est-à-dire résistant) au courant. Cette énergie a besoin d’aller quelque part, elle se transforme donc en chaleur (et en lumière). Si vous avez déjà regardé à l’intérieur d’un grille-pain escamotable pour voir les fils chauffés au rouge dorer votre pain grillé, c’est le même concept.

Avantages et inconvénients de l'éclairage à incandescence

L'éclairage à incandescence dégage une lumière chaleureuse et réconfortante que les gens adorent. Les ampoules à incandescence sont bon marché à produire… ou du moins elles l’étaient auparavant. Les ampoules à incandescence ne répondent pas aux normes fédérales d'efficacité actuelles. Depuis août 2023, elles ne sont plus vendues aux États-Unis, sauf dans des applications à usage spécial, telles que les lampes de four. (McGowan dit que c'est parce que les lampes à incandescence résistent mieux à la chaleur que les autres lampes.)

Les lampes à incandescence ont une durée de vie relativement courte par rapport aux autres lampes, et George Yianni, directeur de la technologie chez Philips Hue Lighting, affirme qu'elles perdent beaucoup de chaleur. Seulement 5 à 10 % de leur consommation d’énergie est réellement convertie en lumière. Yianni affirme que la durée de vie typique se situe entre 750 et 2 000 heures. Ainsi, si l’on prend en compte la quantité d’énergie nécessaire pour compenser la perte de chaleur et le nombre d’ampoules de remplacement que vous devrez acheter, elles coûteront plus cher à long terme.

Qu’est-ce que l’éclairage LED ?

Les diodes électroluminescentes (DEL) sont de petits copeaux de métal et d'alliages métalliques peints avec une substance qui brille lorsque l'électricité traverse les diodes. «C'est une manière totalement différente de créer de la lumière, qui ne ressemble à rien d'autre que nous ayons», selon Dara Greaney, fondatrice de LED Light Expert. Il n'y a pas de filament et presque pas de chaleur : « 90 % de l'énergie utilisée par les LED est convertie en lumière », explique Greaney.

Comment fonctionne l'éclairage LED

Les minuscules puces qui composent une lumière LED peuvent être fixées directement au boîtier du luminaire, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un globe de verre délicat ou un filament lumineux. « Lorsque l'électricité circule, la lumière est émise directement depuis la surface de la LED », explique McGowan. Le revêtement de la LED, appelé phosphore, peut être manipulé pour produire de la lumière blanche ou des couleurs en mélangeant des phosphores produisant du rouge, du vert ou du bleu.

Avantages et inconvénients de l'éclairage LED

Le plus grand avantage est l’efficacité énergétique. Les LED émettent plus de lumière (mesurée en lumens) par unité d'énergie (mesurée en watts) que tout autre type d'éclairage disponible. « Les sources lumineuses LED présentant de bonnes caractéristiques de couleur sont désormais généralement évaluées pour 120 à 150 lumens/watt », explique McGowan. C'est dix fois plus qu'une ampoule à incandescence.

Un autre pro ? « Les lumières LED peuvent être intelligentes, vous permettant une personnalisation et une efficacité énergétique accrues », explique Yianni. Yianni souligne comment la gradation d'une ampoule LED intelligente à 70 % de luminosité réduit de 51 % sa consommation d'énergie déjà faible. Les définir sur « des couleurs autres que le blanc peut non seulement créer l’ambiance, mais également réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 79 % », explique Yianni.

Et même si les premières technologies LED étaient coûteuses et faisaient l’objet de plaintes concernant leur laideur austère et stérile, Greaney affirme que les coûts ont considérablement baissé. Les LED d'aujourd'hui offrent de la chaleur et de multiples options de couleurs. L’un des inconvénients est que la lumière LED est hautement directionnelle, mais Greaney affirme qu’un couvercle dépoli diffusera la lumière naturellement.

Quelle est la différence entre l'éclairage à incandescence et l'éclairage LED ?

Ils produisent tous deux de la lumière, mais les similitudes s’arrêtent généralement là. Voici comment ils se situent face à face :

Efficacité énergétique : Les LED produisent dix fois plus de lumière par watt d'énergie que les ampoules à incandescence.

Les LED produisent dix fois plus de lumière par watt d'énergie que les ampoules à incandescence. Durée de vie: Selon Yianni, les LED durent « 25 000 à 50 000 heures, contre 750 à 2 000 heures pour les ampoules à incandescence ».

Selon Yianni, les LED durent « 25 000 à 50 000 heures, contre 750 à 2 000 heures pour les ampoules à incandescence ». Polyvalence: La flexibilité et la durabilité des LED signifient qu'elles fonctionnent dans de nombreuses applications, notamment l'éclairage général, la signalisation, les lampes de poche, les lumières de Noël et l'électronique. Néanmoins, les lampes à incandescence conviennent mieux à des utilisations spécifiques comme les fours et les lampes anti-insectes.

La flexibilité et la durabilité des LED signifient qu'elles fonctionnent dans de nombreuses applications, notamment l'éclairage général, la signalisation, les lampes de poche, les lumières de Noël et l'électronique. Néanmoins, les lampes à incandescence conviennent mieux à des utilisations spécifiques comme les fours et les lampes anti-insectes. Rendu des couleurs: C'est là que brillent les lampes à incandescence. Ils ne sont pas très efficaces, mais « les couleurs sont superbes », dit Greaney. Cependant, les LED rattrapent leur retard, « donc cet avantage disparaît ».

Quel est le meilleur éclairage, à incandescence ou à LED ?

L’éclairage LED est meilleur dans presque tous les cas d’utilisation. L'éclairage à incandescence est apprécié en raison de sa chaleur et parce qu'il fait partie de nos vies depuis des générations. Mais l’éclairage LED a parcouru un long chemin depuis la lumière froide, stérile et « bleue » des premières itérations, dit Greaney. Recherchez sur l'étiquette un indice de rendu des couleurs élevé et une température chaude et vous obtiendrez une superbe lumière.

Mais la principale raison d’aimer les LED ? Leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie. Plus de dix fois plus efficaces que les lampes à incandescence, les LED et leur gamme vertigineuse de couleurs et de styles sont clairement les gagnants.

À propos des experts

Terry McGowan est le directeur de l'ingénierie à l'American Lighting Association. McGowan a travaillé auparavant chez GE Lighting, dirige sa propre entreprise de conception d'éclairage et de conseil et est impliqué auprès de l'International Dark Sky Association et de l'American Lighting Bureau.

Georges Yianni est le directeur de la technologie chez Philips Hue, où il a développé le système d'éclairage intelligent Hue. Auparavant, Yianni a travaillé comme chef de projet et architecte pour Phillips Lighting, en se concentrant sur les commandes d'éclairage et la connectivité.

Dara Greaney est le PDG et fondateur de LED Light Expert, un détaillant d'éclairage en ligne. Son expertise comprend la conception d'éclairage et la technologie LED, avec un engagement envers la durabilité et l'efficacité énergétique.