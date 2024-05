Les cigales vont-elles manger vos plantes ?

Il est facile de grimacer en pensant à l’émergence massive d’insectes comme les cigales. Leur nombre peut atteindre des millions par acre, créant un chœur bourdonnant presque assourdissant. Il est donc compréhensible que des questions telles que « Les cigales mangeront-elles mes plantes ? » me viennent immédiatement à l’esprit. Mais les cigales sont aussi très fascinantes et jouent un rôle important dans l’écosystème.

« Les cigales inspirent l’émerveillement dans notre monde ! » déclare Jennifer Hopwood, spécialiste principale de la conservation des pollinisateurs à la Xerces Society for Invertebrate Conservation. « Ils passent la majeure partie de leur vie sous terre, à côté des mêmes racines de plantes. D'une manière ou d'une autre, ces créatures sont capables de suivre les années qui passent et de chronométrer leur émergence avec d'autres cigales périodiques de la région pour submerger les prédateurs. Ce sont d’incroyables petites créatures.

Voici un aperçu de ce qu'il faut savoir sur les cigales, bonnes et mauvaises, notamment si elles mangent ou non des plantes et comment protéger vos arbres lors d'une émergence.

Qu'est-ce qu'une cigale ?

Les cigales sont des insectes au corps large et à l'envergure atteignant trois pouces et demi. «Ils sont connus pour leurs yeux proéminents bien écartés, leurs ailes transparentes et veinées et le chant distinctif et fort des mâles», explique Shartrina White, vice-présidente de l'éducation au Butterfly Pavilion.

Les cigales appartiennent à un groupe d’insectes appelés véritables insectes, dans l’ordre des Hémiptères. D’autres dans cet ordre comprennent les pucerons, les cicadelles et les punaises assassines, qui utilisent tous des pièces buccales perçantes et suceuses pour se nourrir des plantes.

Quand sortent les cigales ?

Cela dépend de l'espèce. Les plus célèbres sont les cigales périodiques qui font leur apparition tous les 13 à 17 ans, généralement entre avril et juin. Mais d'autres cigales apparaissent chaque été, entre juillet et septembre.

«La température du sol peut affecter la levée», explique Daniel A. Herms, vice-président de la recherche et du développement chez The Davey Tree Expert Company. « Les cigales adultes émergent lorsque la température du sol à environ huit pouces de profondeur atteint environ 64°F. »

Que mangent les cigales ?

Les nymphes, qui constituent le stade souterrain immature des cigales, se nourrissent des liquides provenant des racines des arbres. Les cigales adultes mangent parfois aussi des plantes, suçant la sève des jeunes arbres, des brindilles tendres et des arbustes à feuilles caduques.

Les cigales sont-elles une menace pour vos plantes de jardin et d’aménagement paysager ?

Peut-être. Les cigales créent des trous dans les petites branches et brindilles dans lesquels elles pondent leurs œufs. Cela peut nuire aux jeunes arbres à feuilles caduques et créer des dommages esthétiques.

«Il peut tuer les petites brindilles et les feuilles au bout des branches, provoquant un affaissement (casse) du feuillage dans la canopée», explique Herms. « Les touffes de feuillage mort peuvent sembler alarmantes, mais cette taille légère d'un nombre relativement restreint de brindilles a un impact minime sur les plantes saines et matures. »

Cependant, les cigales laissent généralement tranquilles les arbres matures et la plupart des plantes herbacées, y compris les plantes de jardin et les fruits. Ils ne pondent pas non plus dans les arbustes, les herbes ou les fleurs sauvages, et les nymphes qui se nourrissent sous terre ne constituent pas non plus une menace pour la santé des plantes.

Comment protéger les arbres des cigales

Avant l'émergence, couvrez les petits arbres nouvellement plantés avec un filet à mailles fines ou une étamine. Assurez-vous de le fixer autour du tronc, pour empêcher les cigales de grimper dans les branches.

«Dites non aux insecticides, car ils peuvent aggraver la situation en éliminant les prédateurs naturels des cigales», déclare Marc Mayer, directeur des opérations techniques de TruGreen. « Si vous voyez des cigales installer leur campement sur vos plantes, vaporisez dessus de l'eau d'un tuyau d'arrosage pour dissuader les créatures de manger vos plantes. »

Gardez également les piscines extérieures couvertes pour empêcher les cigales d’endommager le filtre de la piscine et évitez de planter de nouveaux arbres l’année précédant une émergence majeure.

« Une fois la ponte terminée, généralement au bout de quelques semaines, élaguez les branches qui semblent considérablement endommagées pour encourager une nouvelle croissance », explique Herms. « N'oubliez pas non plus que les avantages offerts par les cigales l'emportent sur les dommages potentiels. »

À quoi servent les cigales ?

Beaucoup. « Les cigales sont la nourriture de nombreuses espèces d'animaux, notamment des oiseaux, des tamias, des renards, des ratons laveurs, des écureuils, des souris et d'autres insectes comme la guêpe tueuse de cigales, une magnifique et grande guêpe qui transporte les cigales dans leur nid souterrain pour subvenir aux besoins de leurs petits », dit Hopwood.

Les nymphes et les adultes des cigales aident également à aérer le sol, améliorant ainsi l’infiltration de l’eau et la croissance des racines. « Les cigales laissent des trous de sortie dans le sol après leur émergence, ce qui peut offrir les mêmes avantages que l'aération en créant un chemin plus facile pour que les nutriments et l'eau pénètrent dans le sol », explique Mayer. Puis, à mesure qu’ils se décomposent, ils ajoutent également des nutriments essentiels au sol.

Les cigales sont également une formidable opportunité éducative. «Mes enfants aiment les ramasser sur des troncs d'arbres et les mettre sur leurs doigts pour les regarder», explique Hopwood. « Les enfants aiment aussi surveiller les coquilles qu'ils laissent derrière eux sur les arbres, l'exosquelette qu'ils perdent lorsqu'ils passent du statut de nymphe aux adultes ailés que nous connaissons le mieux. »

FAQ

Combien de temps vivent les cigales ?

Les cigales passent la majeure partie de leur vie sous terre, sous forme de nymphes, ce qui signifie de deux à cinq ans pour les espèces annuelles et jusqu'à 17 ans pour les espèces périodiques. Une fois émergents, les adultes vivent de deux à six semaines, période pendant laquelle ils pondent dans les arbres.

« Après six à dix semaines, les nymphes des cigales sortent des œufs et tombent immédiatement au sol », explique White. « Ils s’enfouissent ensuite sous terre et s’attachent aux racines des arbres. Leur émergence rappelle le cycle naturel et la résilience.

Les cigales peuvent-elles mordre ?

Non, les cigales ne peuvent pas mordre les humains. « Les cigales ont des pièces buccales perçantes et suceuses ; ils n'ont pas la capacité de mordre », explique Herms.

Les cigales sont-elles nocives ?

Non, les cigales ne sont pas nocives pour les humains. « Les cigales ne mordent pas et ne piquent pas et sont inoffensives à manipuler », explique Hopwood. « Leurs pattes ont de petites projections en forme de velcro qui les aident à s'attacher aux arbres, et celles-ci peuvent chatouiller un peu. »

Les cigales et les criquets sont-ils identiques ?

Les cigales font partie de l’ordre des Hémiptères, tandis que les criquets sont des sauterelles de l’ordre des Orthoptères. Ils diffèrent par leur anatomie, leur comportement et leur cycle de vie. « Les criquets font référence à certaines espèces de sauterelles qui forment des essaims, de grands groupes qui volent à la recherche de végétation à consommer », explique Hopwood. Les criquets sont généralement plus destructeurs pour les plantes et particulièrement dommageables pour les cultures, tandis que les cigales ne sont généralement pas considérées comme un ravageur majeur des plantes.

À propos des experts

Shartrina Blanc est vice-présidente de l'éducation au Butterfly Pavilion à Westminster, Colorado, où elle met à profit ses près de 25 années d'expérience pour diriger une équipe dynamique d'éducateurs, d'interprètes et de bénévoles vers des programmes d'études et des initiatives de sensibilisation. Butterfly Pavilion est le premier zoo d'insectes autonome à but non lucratif aux États-Unis.

Jennifer Hopwood est spécialiste principale de la conservation des pollinisateurs à la Xerces Society for Invertebrate Conservation, où elle élabore des programmes de formation pour la gestion des insectes bénéfiques et la restauration des paysages. Elle est également co-auteur de plusieurs livres, dont Farming with Native Beneficial Insects et Farming with Soil Life.

Daniel A. Hermès est vice-président de la recherche et du développement chez The Davey Tree Expert Company. Il est titulaire d'un doctorat. en entomologie et a été professeur d'entomologie des forêts et des arbres d'ombrage pendant 21 ans au département d'entomologie de l'Ohio State University.

Marc Mayer possède plus de 28 ans d'expérience dans l'industrie de l'horticulture et de l'entretien des pelouses et est actuellement directeur des opérations techniques de TruGreen.