Le choix de sol de garage qui peut nuire à la valeur de revente de votre maison

L’installation du bon sol dans votre maison est important en termes d’esthétique et de praticité. Par exemple, bien que la moquette puisse être plus confortable dans les chambres, elle n’est pas idéale dans les zones à fort trafic telles que les couloirs ou les entrées. En ce qui concerne un garage, vous pouvez supposer que les bonnes options de revêtement de sol n’ont pas autant d’importance que ceux à l’intérieur de votre maison tant que le matériau est sûr et fonctionnel. C’est pourquoi certaines personnes pourraient installer le stratifié dans un garage. Mais bien que le stratifié puisse sembler fonctionnel dans un garage, il doit être évité en raison de dommages potentiels ainsi que de problèmes avec la valeur de revente de votre maison.

Le sol stratifié est un matériau synthétique composé de plusieurs couches de panneaux de fibres et de résine. Le stratifié moderne serait plus durable par rapport à ceux des décennies précédentes, et certains styles peuvent imiter l’apparence du bois dur sans le coût élevé. En tant que tel, cela peut constituer un ajout abordable aux zones qui maintiennent beaucoup d’usure, comme les salles de jeux, les sous-sols, les buanderies et les salles de bains.

Un garage n’est cependant pas l’endroit idéal pour installer un sol stratifié. De plus, si vous prévoyez de vendre votre maison à tout moment dans un avenir proche, sachez que les acheteurs potentiels ne sont pas aussi intéressés par le sol stratifié dans les maisons plus généralement. Si un acheteur est intéressé par votre maison mais n’aime pas votre revêtement de sol de garage, il peut envisager des coûts de remplacement lorsque vous faites une offre. Ce sont toutes des considérations importantes avant d’installer un sol stratifié, ou si vous préparez votre maison pour une vente potentielle et que vous souhaitez envisager de mettre à niveau votre sol de garage à l’avance.