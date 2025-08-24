Le choix de sol de garage qui peut nuire à la valeur de revente de votre maison

L’installation du bon sol dans votre maison est important en termes d’esthétique et de praticité. Par exemple, bien que la moquette puisse être plus confortable dans les chambres, elle n’est pas idéale dans les zones à fort trafic telles que les couloirs ou les entrées. En ce qui concerne un garage, vous pouvez supposer que les bonnes options de revêtement de sol n’ont pas autant d’importance que ceux à l’intérieur de votre maison tant que le matériau est sûr et fonctionnel. C’est pourquoi certaines personnes pourraient installer le stratifié dans un garage. Mais bien que le stratifié puisse sembler fonctionnel dans un garage, il doit être évité en raison de dommages potentiels ainsi que de problèmes avec la valeur de revente de votre maison.
Le sol stratifié est un matériau synthétique composé de plusieurs couches de panneaux de fibres et de résine. Le stratifié moderne serait plus durable par rapport à ceux des décennies précédentes, et certains styles peuvent imiter l’apparence du bois dur sans le coût élevé. En tant que tel, cela peut constituer un ajout abordable aux zones qui maintiennent beaucoup d’usure, comme les salles de jeux, les sous-sols, les buanderies et les salles de bains.
Un garage n’est cependant pas l’endroit idéal pour installer un sol stratifié. De plus, si vous prévoyez de vendre votre maison à tout moment dans un avenir proche, sachez que les acheteurs potentiels ne sont pas aussi intéressés par le sol stratifié dans les maisons plus généralement. Si un acheteur est intéressé par votre maison mais n’aime pas votre revêtement de sol de garage, il peut envisager des coûts de remplacement lorsque vous faites une offre. Ce sont toutes des considérations importantes avant d’installer un sol stratifié, ou si vous préparez votre maison pour une vente potentielle et que vous souhaitez envisager de mettre à niveau votre sol de garage à l’avance.
Pourquoi le sol stratifié n’est pas le meilleur choix pour votre garage
Le sol stratifié n’est pas un bon choix pour les garages, car l’exposition à l’humidité peut faire une déformation et peler le matériau avec le temps. Le retour sur investissement exact (ROI) des revêtements de sol des garage en stratifié n’est pas clair, et cela peut dépendre d’une variété de facteurs tels que l’endroit où vous vivez. Dans l’ensemble, cependant, le stratifié n’a pas un ROI aussi élevé que des revêtements de sol plus chers et de meilleure qualité.
Une autre considération est l’état actuel du matériau, car la valeur de revente de votre maison peut sembler encore moins favorable si vos anciens sols stratifiés sont déjà endommagés en raison de l’eau et de l’usure globale dans un garage. Certains professionnels du revêtement de sol estiment un ROI maximum de 65% de sols stratifié, mais il doit être en très bon état. Compte tenu de l’environnement sévère du garage moyen, un tel retour sur investissement peut être peu probable.
Dans l’ensemble, le parquet en bois franc est toujours l’option la plus populaire pour l’intérieur de la maison. Il a également le meilleur retour sur investissement (ROI), que l’Association nationale des agents immobiliers estime entre 70% et 80%. Le stratifié de meilleure qualité peut être souhaitable dans les maisons de location en raison de son faible coût, mais les personnes qui cherchent à acheter une maison familiale sont plus susceptibles d’en préférer une avec un foreur luxueux. Bien que les données concernant les revêtements de sol du garage ne soient pas aussi claires, nous savons que le stratifié n’est pas aussi populaire pour les maisons en général et n’est pas l’option la plus pratique pour un garage.
Restez avec du béton poli au lieu de stratifié dans votre garage
Comme alternative au stratifié, le béton poli se distingue comme l’une des meilleures options de revêtement de sol à considérer pour votre garage. En fait, le béton est le matériau de revêtement de sol le plus populaire car il peut résister au poids des véhicules et d’autres articles lourds que vous stockez dans cet espace. Le processus de polissage ajoute une autre couche de protection contre les taches contre la saleté, l’huile, l’herbe et d’autres dégâts de garage communs. Il est prudent de supposer qu’un sol de garage propre impressionnera plus les acheteurs potentiels que le sol stratifié usé.
Alors que les acheteurs de maison potentiels pourraient préférer les revêtements de sol en béton poli, certaines personnes veulent toujours ajouter une couche supplémentaire de protection et de confort. Plutôt que de recouvrir le béton avec le stratifié, considérez les tapis ou tuiles en caoutchouc amovibles comme alternative. Ceux-ci peuvent encore protéger vos sols et être plus à l’aise pour vous déplacer pendant que vous travaillez dans votre garage, tout en n’étant pas des luminaires permanents dont vous devez vous soucier du temps de vendre votre maison. En prime, les tapis et les carreaux imbriqués sont disponibles dans une variété de styles différents si vous cherchez à ajouter du caractère à votre garage.