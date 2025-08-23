Vous cherchez à vendre votre maison? Évitez cette conception de cuisine à la mode

Il est indéniable que les cuisines non neutres ont fait un retour majeur au cours des dernières années. En 2025 en particulier, il y a eu une multitude de combinaisons de couleurs de cuisine uniques qui ont tendance, comme la pêche et la menthe ou la turquoise, le rouge et l’or. Mais si vous êtes en train de réparer ou de rénover votre maison pour le vendre, vous voudrez peut-être repenser en apportant des couleurs de mur ou d’armoire vives dans la cuisine.

Au lieu de cela, il est préférable de s’en tenir aux couleurs de peinture neutres tout en gardant à l’esprit les palettes les plus à jour. Des blancs propres avec des nuances chaudes, par exemple, ont été populaires en 2025 et continueront probablement d’être populaires en 2026. Il en va de même pour les taupes chaudes et les tons de champignons, ainsi que des gris légers et aérés. Non seulement garder votre cuisine une couleur neutre rendra la pièce plus lumineuse et plus propre, mais elle lui donnera également un aspect intemporel. Plus important encore, il fournira une ardoise propre qui permet aux acheteurs potentiels de s’imaginer dans l’espace, ce qui augmente naturellement les chances de vente.

La même règle s’applique au papier peint. Alors que le papier peint a également été assez à la mode au cours de la dernière année – 2025 a vu un pic considérable dans les recherches en ligne de papier peint floral, selon Google Tendances – la cuisine est l’un des endroits où vous devriez éviter de mettre du papier peint dans votre maison car il peut « ajouter un encombrement visuel », a déclaré à Homelight l’agent immobilier Rosenberg. « Les acheteurs font leurs recherches sur Internet, et ils regardent les photos et quand ils voient du papier peint qu’ils n’aiment pas dans leur esprit, ils pensent que cela coûtera beaucoup d’argent et de temps pour s’en débarrasser. »