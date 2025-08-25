Le véritable impact d’un îlot de cuisine sur la valeur de revente de votre maison

Les îlots de cuisine sont des caractéristiques polyvalentes et ajoutent une valeur mesurable. Ils fournissent un espace supplémentaire dans une pièce où la plupart des acheteurs sentent qu’ils n’ont jamais assez d’espace (jamais!). Il offre également un stockage pour les ustensiles de cuisine et les articles de garde-manger. De nombreux concepteurs ajoutent également un surplomb avec des tabourets afin qu’il se convertit en une salle à manger informelle. Cela amène le style et la fonctionnalité dans un espace limité (et les acheteurs l’adorent). Une cuisine avec ce niveau de fonctionnalité est moderne et prête à emménager.

Mais la fonctionnalité ne s’arrête pas aux sièges. Un bon îlot de cuisine a plusieurs rôles. Il pourrait inclure des éviers, qui permet aux utilisateurs de faire partie de la collecte et de terminer les tâches de dernière minute, et crée une station efficace. Vous pouvez également ajouter des appareils de comptoir ou des prises intégrées pour ajouter à l’efficacité. Et, si l’espace de cuisine est ouvert, mieux c’est. Cette astuce de conception rend l’espace ouvert et donne envie aux acheteurs de l’acheter encore plus.

Pourtant, la proportion et le placement sont les ridules entre un argument de vente et un inconvénient. Une île placée trop près du réfrigérateur ou du poêle peut perturber le flux de travail de la cuisine, et les conceptions mal planifiées ne peuvent offrir que de l’espace de surface sans stockage utile. Une fois que les acheteurs perçoivent une île comme envahissante, elle devient immédiatement un passif. Ainsi, avec le bon équilibre et la bonne fonction, vous donnez aux acheteurs une raison de s’imaginer en utilisant cet espace tous les jours, et cela devient un moyen d’augmenter la valeur de la maison.