Le Black Friday et le Cyber ​​Monday arrivent ! Achetez ces premières offres maintenant

Nous sommes en novembre, ce qui signifie que la saison des achats des Fêtes est officiellement arrivée. Chaque année, les soldes du Black Friday semblent se dérouler de plus en plus tôt, et heureusement pour nous, cela signifie encore plus de chances d’économiser ! Nous lançons la saison de shopping du Black Friday 2024 en rassemblant les meilleures offres pour chaque catégorie : électroménagers, extérieur, meubles, outils, etc.

Que vous choisissiez une paire de chaussures de randonnée à offrir, que vous fassiez des folies pour une nouvelle chaise de lecture pour le salon ou que vous profitiez des réductions de prix du Black Friday pour améliorer votre lave-linge/sèche-linge, nous avons des offres pour vous. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos ventes préférées à venir ce mois-ci. Tout ce qui est en gras est actuellement en ligne, alors n’attendez pas pour magasiner !

De plus, nous mettrons à jour cette liste pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, alors revenez souvent ici pour plus de chances de conclure une bonne affaire. (Remarque : les prix et les promotions sont sujets à changement et les offres sont valables jusqu’à épuisement des stocks.)

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday

Magasins à grande surface

Walmart : du 11 au 17 novembre, économisez jusqu’à 70 % dans toutes les catégories (les offres commencent rapidement à 17 h HE le 11 novembre, ou même plus tôt à 12 h HE si vous êtes membre Walmart+).

Amazon : Maintenant, jusqu’au Cyber ​​​​Monday et au-delà, bénéficiez d’offres sur tout, des outils aux meubles en passant par les vêtements et plus encore.

Lowe’s : les offres Early Black Friday sont désormais en ligne avec des économies allant jusqu’à 40 % sur certains équipements, jusqu’à 25 % sur certains stockages et des tonnes d’autres promotions quotidiennes sur vos marques préférées comme DeWalt, Kobalt et Craftsman.

The Home Depot : jusqu’au 4 décembre, bénéficiez jusqu’à 40 % de réduction sur les appareils électroménagers, les outils et accessoires, les meubles et bien plus encore.

Appareils électroménagers et articles ménagers

NewAge : du 1er au 29 novembre, économisez jusqu’à 50 % sur les kits de cuisine extérieure et les ensembles de rangement pour garage.

Mila : Du 17 novembre au 2 décembre, économisez jusqu’à 42 % sur les unités aériennes Mila et jusqu’à 37 % sur les mini-unités Mila. (Psst ! Consultez notre revue du purificateur d’air Mila ici.)

Vie en plein air

Hélinox : Du 29 novembre au 8 décembre, économisez jusqu’à 50 % sur tout le site sur les chaises, tables et lits de camping.

Du 29 novembre au 8 décembre, économisez jusqu’à 50 % sur tout le site sur les chaises, tables et lits de camping. Knog : du 14 novembre au 2 décembre, bénéficiez de 25 % de réduction sur tout le site sur les éclairages de vélo, les alarmes de vélo et les lampes frontales.

Isle USA : du 5 novembre au 15 décembre, bénéficiez jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site, 30 % de réduction sur la série 3, 25 % de réduction sur la série Pro, 40 % de réduction sur la série 2 et 25 % de réduction sur les planches de surf.

Rumpl : Du 15 novembre au 3 décembre, obtenez jusqu’à 40 % de rabais sur certains produits (nous recommandons la couverture Puffy originale).

: Du 15 novembre au 3 décembre, obtenez jusqu’à 40 % de rabais sur certains produits (nous recommandons la couverture Puffy originale). De la mer au sommet : du 24 novembre au 2 décembre, profitez de 40 % de rabais sur les sacs de couchage synthétiques, les matelas autogonflants, la série Ether light et les sports nautiques. De plus, toutes les tentes sont à 50 %.

Meubles et décoration

Mitzi : du 27 novembre au 2 décembre, bénéficiez de 20 à 25 % de réduction sur l’éclairage pour toute la maison avec les codes FRIDAY20, FRIDAY25 et CYBER 25.

Du 16 novembre au 4 décembre, bénéficiez jusqu’à 20 % de réduction sur les œuvres d’art originales. Plufl : Du 4 au 27 novembre, obtenez le tout nouveau pack Plufl Standard pour 299 $ ; Du 27 novembre au 2 décembre, obtenez le tout nouveau pack Plufl Standard pour 250 $ ; Du 15 novembre au 2 décembre, obtenez le Hugl pour 150 $, le Hugl Large pour 175 $ et le Plufl XL Bundle pour 399 $.

Du 25 novembre au 5 décembre, bénéficiez de 30 % de réduction sur l’ensemble du site Web. Extérieur : du 7 novembre au 10 décembre, obtenez 30 % de réduction sur tout le site !

À la poursuite du papier Du 15 novembre au 2 décembre, économisez 20 % sur tout le site sur les commandes inférieures à 1 000 $ et 25 % sur les commandes supérieures à 1 000 $.

Du 15 novembre au 2 décembre, économisez 20 % sur tout le site sur les commandes inférieures à 1 000 $ et 25 % sur les commandes supérieures à 1 000 $. Lulu et la Géorgie : du 25 novembre au 3 décembre, obtenez jusqu’à 30 % de réduction sur tout le site et 25 % de réduction supplémentaires sur les démarques.

: du 25 novembre au 3 décembre, obtenez jusqu’à 30 % de réduction sur tout le site et 25 % de réduction supplémentaires sur les démarques. Terrier : Du 13 au 26 novembre, bénéficiez de 15 % de réduction sur tout le site, de 20 % de réduction pour les ventes supérieures à 2 000 $ et de 25 % de réduction pour les achats supérieurs à 4 000 $.

: Du 13 au 26 novembre, bénéficiez de 15 % de réduction sur tout le site, de 20 % de réduction pour les ventes supérieures à 2 000 $ et de 25 % de réduction pour les achats supérieurs à 4 000 $. Lovesac : du 8 novembre au 9 décembre, bénéficiez de 30 % de réduction sur tous les produits de la marque.

TwoPages : du 1er novembre au 2 décembre, dépensez plus de 1 000 $ pour obtenir 200 $ de réduction sur tout le site avec le code TP200.

Outils

Outils HOTO : du 11 novembre au 2 décembre, les produits les plus vendus seront disponibles jusqu’à 64 % de réduction.

Maroquinier : Du 21 novembre au 2 décembre, bénéficiez de 30 % de réduction sur certains favoris, notamment le FREE P4, le FREE P2, le FREE K2, le FREE T2 et le FREE T4.

Literie et matelas

Ettitude : du 1er au 30 novembre, économisez jusqu’à 40 % sur la literie et les serviettes.

Silk and Snow : du 1er novembre au 3 décembre, obtenez jusqu’à 25 % de réduction sur tout le site.

Layla Sommeil : 12 novembre-9 décembre ; obtenez 300 $ de rabais plus deux oreillers en mousse à mémoire de forme gratuits avec le code EXTRA150OFF et jusqu’à 76 % de rabais sur tous les autres produits à l’achat d’un matelas.

Nettoyage et organisation

Casabella : Le 29 novembre, économisez jusqu’à 15 % sur les vadrouilles.

Du 21 novembre au 2 décembre, obtenez 15 % de rabais sur la lessive liquide Persil: du 21 novembre au 2 décembre, économisez 15 % sur la lessive liquide et les dosettes

Vêtements et vêtements de travail

Forloh : Du 25 novembre au 5 décembre, bénéficiez de 30 % de réduction sur tout le site sur les équipements de plein air fabriqués aux États-Unis.

Du 25 novembre au 5 décembre, bénéficiez de 30 % de réduction sur tout le site sur les équipements de plein air fabriqués aux États-Unis. Tifosi : du 23 novembre au 12 décembre, bénéficiez d’une remise échelonnée sur tout le site : 15 % de réduction sur les commandes de 0 $ à 49,99 $, 20 % de réduction sur les commandes de plus de 50 $ et 30 % de réduction sur les commandes de plus de 100 $ avec le code BLACKFRIDAY.

