Éléments à considérer lorsque vous placez un lit devant une fenêtre

L’une des décisions les plus importantes lors de la planification de l’aménagement d’une chambre est de savoir où placer le lit. Même si ce n’est pas idéal, placer le lit devant une fenêtre est parfois votre seul choix, surtout dans les espaces petits ou difficiles.

Alors, comment faire en sorte que cela paraisse intentionnel plutôt que comme un dernier recours ? Quelques astuces de conception font toute la différence. Pour nous guider, nous avons parlé à l’architecte et designer Matthew Coates. Découvrez ses conseils pour savoir comment placer un lit devant une fenêtre tout en créant un magnifique design de chambre.

Avantages et inconvénients de placer un lit devant une fenêtre

L’avantage de placer un lit devant une fenêtre est avant tout d’améliorer la fonctionnalité de la pièce. L’emplacement de la fenêtre peut être le seul moyen de rendre l’agencement fluide (comme si le lit ne tient sur aucun des autres murs), mais cela ne signifie pas que vous vous retrouvez avec un mauvais design. Coates dit que les autres avantages d’un lit devant une fenêtre comprennent :

Cela peut créer un point focal dramatique, surtout si la fenêtre présente de jolis détails architecturaux.

Si c’est bien fait, cela peut donner à la pièce une impression d’équilibre, même dans des configurations plus délicates.

La lumière naturelle venant de derrière le lit peut donner à l’espace une sensation douce et aérée pendant la journée.

Cependant, bloquer une fenêtre n’est jamais le premier choix. Voici les inconvénients de cette disposition, selon Coates :

La confidentialité peut être une préoccupation, en fonction du degré d’exposition de la fenêtre.

Cela peut également rendre la pièce moins confortable, surtout s’il y a des courants d’air ou si la fenêtre laisse entrer trop de lumière tôt le matin.

Sans le bon style, cela peut sembler gênant ou comme si le lit bloque un élément clé du design.

Conseils pour placer un lit devant une fenêtre

Considérez vos options

La première astuce pour placer un lit devant une fenêtre est de l’envisager comme une solution d’aménagement. La plupart des gens n’envisagent même jamais de placer leur lit devant la fenêtre parce qu’ils pensent que cela n’aura pas l’air bien. Mais en gardant l’esprit ouvert, vous constaterez peut-être que cette disposition est en fait le meilleur choix.

« D’après mon expérience, placer un lit devant une fenêtre peut en fait être une excellente solution lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’autres options », explique Coates. « Cela fonctionne également bien lorsque la fenêtre offre une belle vue ou est suffisamment grande pour pouvoir encadrer le lit sans l’encombrer. »

Évitez les traitements de fenêtre encombrants

Les parures de fenêtre offrent non seulement de l’intimité (essentielle lorsque votre lit est à proximité), mais peuvent également aider à équilibrer visuellement l’espace pour donner l’impression que le lit y appartient.

« Pour les habillages de fenêtres, je recommande toujours d’opter pour quelque chose qui semble léger et aéré tout en offrant intimité et contrôle de la lumière », explique Coates. « Les stores romains ou les rideaux jusqu’au sol peuvent très bien fonctionner ici. J’éviterais tout ce qui pourrait rivaliser avec le lit et opterais plutôt pour des traitements qui complètent le style général de la pièce.

Choisissez la bonne tête de lit

Une tête de lit trop haute bloquera la vue de la fenêtre et limitera la lumière naturelle, tandis qu’aucune tête de lit n’aura l’air bâclée. Coates recommande plutôt une tête de lit basse et, si vous le souhaitez, une tête de lit rembourrée, ce qui ajoute au facteur confort. « Une tête de lit peut aider à ancrer le lit et lui donner un sens devant la fenêtre. Cela crée cette séparation visuelle entre la fenêtre et le lit, ce qui donne l’impression que l’agencement est intentionnel plutôt qu’accidentel », explique Coates.

Utilisez le décor pour l’équilibre

Idéalement, la fenêtre derrière le lit devrait être centrée. «Je recommande généralement cette disposition lorsque la fenêtre est plus haute ou plus centrée sur le mur, afin de ne pas bloquer complètement la lumière naturelle ou la circulation de l’air», explique Coates.

Cependant, si le lit est décentré, vous pouvez utiliser un décor pour corriger les irrégularités. Accrochez les rideaux de manière à tromper l’œil afin que la fenêtre semble centrée, ou utilisez des illustrations assorties des deux côtés de la fenêtre pour ajouter de l’équilibre. Vous pouvez même accrocher des œuvres d’art directement sur la fenêtre (comme on le voit ici depuis @designsbymollyhannah) pour plus d’intérêt. Les tables de nuit et les lampes assorties flanquant le lit aideront également l’emplacement du lit à paraître centré et délibéré.

Faites du lit un point focal

Une fenêtre derrière le lit peut agir comme une tête de lit géante, encadrant le lit pour créer un point focal. Mettez en valeur cet aspect en choisissant une literie audacieuse et des parures de fenêtre assorties. Ou créez un mur d’accent entier avec du papier peint. En combinant le lit, la fenêtre et le mur en un seul point focal cohérent, l’œil ne remarquera même pas que le lit se trouve devant une fenêtre et se concentrera plutôt sur les éléments de conception spectaculaires.

