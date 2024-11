Conseils pour rendre une douche plus accessible

Dans quelle mesure seriez-vous facile d’utiliser votre douche si vous deviez utiliser un fauteuil roulant ou un déambulateur, si votre vision était altérée ou si vous aviez des difficultés à utiliser vos mains ? La réponse compte.

Même si vous êtes physiquement valide aujourd’hui, à l’avenir, vous ou un membre de votre famille pourriez être physiquement handicapé. Les accidents, la maladie et le vieillissement peuvent rendre problématique la tâche autrefois facile de prendre une douche.

Avoir une douche accessible, fonctionnelle et sécuritaire pour toute personne handicapée ou ayant une déficience, offre une certaine assurance que vous pourrez rester chez vous si un membre de votre famille fait face à des difficultés physiques. Il permet également d’héberger un proche vieillissant.

Et considérez ceci : tout le monde dans votre maison appréciera d’intégrer ces fonctionnalités dans une rénovation de salle de bain.

Types de douches accessibles

Une douche dans laquelle vous pouvez accéder sans enjamber le côté d’une baignoire – appelée douche « sans seuil » ou « accessible en fauteuil roulant » – est idéale pour une personne en fauteuil roulant ou en marchette, selon Paul Klassen, fondateur et PDG de Pinnacle Group Renovations. à Calgary, en Alberta. Son entreprise se spécialise dans la rénovation domiciliaire qui aide les gens à vieillir chez eux.

« En fonction du degré de handicap, certaines personnes peuvent accepter un trottoir court (appelé baignoire ou douche « à l’italienne ») », dit-il. « Mais la plupart de nos clients veulent un modèle sans trottoir. » Cela supprime les obstacles sur lesquels quelqu’un pourrait trébucher.

Klassen affirme que les besoins d’une personne et l’espace disponible dictent la taille d’une douche accessible. Sarabeth Asaff South, consultante en rénovation domiciliaire chez Fixr.com à Derry, New Hampshire, spécialisée dans la conception accessible, recommande au moins 48 pouces carrés, mais de préférence plus grand.

Conseils pour une douche accessible

Si vous construisez une nouvelle salle de bain ou rénovez pour ajouter une douche accessible, assurez-vous qu’elle présente les caractéristiques suivantes. Sinon, essayez d’en intégrer un ou plusieurs dans une douche existante.

Créer une large entrée de douche

Pour être conforme aux directives de l’Americans with Disabilities Act (ADA), l’entrée doit mesurer au moins 36 pouces de large. Mais vous devez lui donner la taille dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de la personne. « La largeur d’entrée peut varier, car les fauteuils roulants varient en taille », explique Klassen.

Passer la porte

«Nous construisons des douches sans portes pour permettre un accès sans avoir à ouvrir une porte», explique Klassen. « Nous voulons créer l’accès le plus simple pour responsabiliser la personne qui l’utilise. »

Klassen recommande un pare-éclaboussures en verre. « Nous prescrivons toujours du verre d’au moins 10 mm », explique-t-il, car il est trempé et très épais. Si vous incluez une porte, assurez-vous qu’elle est en verre de 10 mm.

Le sol doit être antidérapant

«Le carrelage fonctionne bien pour une douche accessible», explique Klassen. « Pour le sol, choisissez un petit carrelage, idéal pour créer une pente vers un drain central. Recherchez-en un avec une surface grossière. Les nombreuses lignes de coulis créées par les carreaux plus petits contribuent également à rendre le sol antidérapant.

Utilisez des couleurs contrastées

« Lorsque la vue d’une personne commence à décliner », explique Klassen, « il est utile d’avoir une variation de couleur entre le sol et les murs. » Cela les aide à distinguer où se termine le sol et où commence le mur.

Klassen recommande des couleurs sombres au sol et claires au mur. « Vous pouvez incorporer une bande de couleur horizontale contrastée sur le mur pour créer un bel élément de design », dit-il.

Fournir un bon éclairage

«Le manque d’éclairage adéquat contribue grandement aux chutes», explique Klassen. Il recommande des luminaires étanches et des commandes accessibles. Vous pouvez également utiliser des lumières activées par le mouvement, de sorte que lorsque quelqu’un entre dans la douche, la lumière s’allume automatiquement.

Installer une douchette à main

« Celui qui est monté sur un bras coulissant le rend entièrement réglable pour répondre aux besoins de chacun », explique Klassen. Vous pourrez peut-être remplacer une pomme de douche murale existante par une douche à main à bras coulissant.

Une pomme de douche fixe est facultative

Incluez-en une en plus d’une douche à main si vous souhaitez que la douche ait plusieurs façons de se baigner.

Les contrôles doivent être accessibles

« Localisez-les près de la porte, pas en face de la douche », explique Klassen. De cette façon, la personne qui prend sa douche peut ouvrir l’eau sans être dans le jet de la douche.

Les barres d’appui sont essentielles

Les clients de Klassen comprennent l’importance des barres d’appui : « Mais la plupart disent : « Nous ne voulons pas que notre salle de bain ressemble à celle d’un hôpital », dit-il.

Pour éviter cet aspect, il recommande des produits à double usage, comme un porte-savon/barre d’appui ou une étagère à shampoing/barre d’appui. Si vous ajoutez des barres d’appui à une salle de bain existante, fixez-les aux montants.

Dans une salle de bains neuve ou rénovée, Klassen recommande de recouvrir les murs de contreplaqué pour gagner en flexibilité pour l’emplacement des barres d’appui. « Donc, si un propriétaire dit que je veux une barre d’appui ici, où qu’elle se trouve, nous pouvons l’installer », explique Klassen.

Ajouter un siège

Klassen préfère un siège rabattable fixé au mur. « Il peut être plié pour ouvrir l’espace dans la douche, mais il est là si quelqu’un en a besoin », explique Klassen.

Kits de douche accessibles

Pour ajouter une douche accessible sans entreprendre une rénovation complète, pensez à installer un kit de douche accessible. Ce sont généralement des conceptions modulaires afin que vous puissiez les intégrer dans votre salle de bain. Voici les meilleurs kits de douche pour plus de commodité.

Recherchez un kit comprenant des sièges, des barres d’appui, des étagères pour le savon et le shampoing, une douche à main, un seuil bas accessible aux fauteuils roulants et une surface antidérapante au sol.