Voici à quoi sert l’aileron de requin sur les voitures

Au cours de mes plus de 50 années d’expérience dans l’industrie de la réparation automobile et en tant que maître technicien et instructeur professionnel de l’ASE et de General Motors, j’ai été témoin de milliers de nouvelles technologies introduites dans les voitures et les camions que nous conduisons, allant de quelque chose d’aussi simple que l’allumage électronique remplaçant les points de distribution. et des condensateurs aux voitures autonomes. De nombreux concepts qui étaient de la pure science-fiction lorsque j’étais jeune dans les années 60 sont devenus ancrés dans nos voitures et notre vie quotidienne. Un grand nombre de ces technologies les plus récentes – Internet, système de positionnement global (GPS), télématique et autres systèmes sophistiqués embarqués dans nos véhicules – reposent sur des signaux ou des ondes radio (un type de rayonnement électromagnétique mieux utilisé dans les communications) qui sont captés par votre véhicule. pour fonctionner correctement.

Les ailerons de requin installés sur le toit de nos véhicules respectent le principe « la forme suit la fonction » qui, selon The Architect’s Diary, « affirme que la forme, la structure et l’apparence d’un objet doivent intrinsèquement dériver de son utilisation ou de sa fonction prévue. » Continuez à lire pour savoir ce qu’est cet aileron de requin en forme sur les voitures et ce qu’il fait.

Qu’est-ce que l’aileron de requin sur le dessus de ma voiture ?

L’aileron de requin qui se trouve au-dessus de votre voiture est une antenne. Il se trouve sur le toit, face au ciel ouvert, pour recevoir des signaux radio électriques numériques et analogiques de meilleure qualité et plus propres, provenant soit d’un satellite, de votre porte-clés ou d’appareils de votre voiture « qui parlent entre eux ». Il convertit ensuite les ondes radio en signaux utilisables et les transmet via des câbles coaxiaux ou à fibre optique aux différents appareils de nos véhicules. Les appareils reconvertissent ensuite les signaux de l’aileron de requin de votre voiture en un son et des images utilisables de haute qualité, ainsi qu’une transmission de données à haut débit et cohérente entre les appareils.

Pourquoi l’antenne a-t-elle la forme d’un aileron de requin ?

Outre une esthétique améliorée (vous devez admettre que l’aileron de requin de conception avancée sur votre voiture a fière allure), la forme aérodynamique et profilée de « l’aileron de requin » diminue la résistance au vent et réduit le bruit du vent. Sa base large lui permet d’héberger jusqu’à 14 antennes pour capturer ou transmettre plusieurs ondes radio simultanément pour différentes fonctions, notamment les données cellulaires, les signaux Bluetooth, les alertes d’accident et même les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).

Tout en améliorant l’apparence d’un véhicule par rapport à l’ancien style fouet, à la puissance et aux antennes canard en caoutchouc plus récentes, tronquées et flexibles, sa conception à profil bas est plus durable et moins susceptible d’être endommagée si vous passez par un lave-auto, par des branches d’arbres basses ou vandalisme.

Puis-je installer une antenne aileron de requin sur ma voiture ?

Selon la marque, le modèle et l’année de votre voiture, oui, il existe des antennes en forme d’aileron de requin que vous pouvez installer pour remplacer les antennes tronquées et de type canard en caoutchouc. Cependant, si vous n’êtes pas familier avec les installations automobiles, envisagez de consulter un professionnel pour garantir une installation et des performances appropriées.

