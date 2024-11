Montrez vos disques avec ce présentoir de caisse en bois DIY

Apprenez à fabriquer une caisse en bois avec une touche unique, idéale pour les amateurs de musique : un présentoir pour disques vinyles intégré !

J’ai grandi avec des parents qui aiment la musique. La danse était un passe-temps favori dans ma maison et ma mère possède encore aujourd’hui une vaste collection d’albums. Si vous ne l’avez pas remarqué, ces disques vinyles à l’ancienne sont de nouveau à la mode. Maintenant qu’ils sont à nouveau considérés comme cool, les ventes de tourne-disques LP ont connu une énorme croissance. En parcourant les anciens albums de ma mère, j’ai pensé que ce serait cool de trouver une belle façon de les afficher. Avec cet objectif en tête, j’ai commencé à bricoler comment fabriquer une caisse en bois avec un présentoir pour disques vinyles.

Si vous me permettez de monter sur ma boîte à savon DIY : je crois sincèrement qu’une fois que l’on sait fabriquer une boîte, on peut fabriquer un million de choses. Faisons-en un million et un avec cette caisse à disques en bois branchée et un peu rétro.

Aperçu du projet

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 22 Lattes 5/8″ x 2-1/2″ x 15″ B 4 Garniture avant/arrière 5/8″ x 3/4″ x 12-1/2″ C 4 Garniture latérale 5/8″ x 3/4″ x 15″ D 6 Lattes inférieures 5/8″ x 2-1/2″ x 15-1/4″ E 1 Registre des albums 5/8″ x 3/4″ x 13-1/2″ F 1 Plexiglas acrylique 1/4″ x 12″ x 16-1/2″

Dimensions hors tout : 16-1/2″lx 16-1/2″hx 17-1/4″d