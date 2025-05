L’acheteur paie 225 millions de dollars pour le domaine de luxe en Floride – malgré un risque d’inondation extrême

Un manoir en bord de mer à Naples, en Floride, vient de se vendre pour 225 millions de dollars, ce qui en fait la vente de maisons la plus chère de l’histoire de l’État – et la deuxième vente résidentielle la plus élevée de tout le pays. La propriété comprend non seulement une, mais trois maisons se réparties sur 15 acres avec 800 pieds de plage. C’est un grave flexion dans le monde de l’immobilier de luxe, encore plus parce que l’acheteur a décroché une remise, car le trio de maisons a été initialement répertorié pour 295 millions de dollars il y a quelques mois.

À propos de la maison

La pièce maîtresse de la vente est un énorme manoir de six chambres avec une stupéfiante de 13,5 salles de bains, se vendant plus de 133 millions de dollars seuls. Les deux autres maisons ont rapporté respectivement 46,9 millions de dollars et 44,9 millions de dollars. Malgré le prix et le prestige, il y a une énorme mise en garde – cette propriété de rêve se trouve dans un domaine avec ce que les experts appellent un risque d’inondation «extrême».

Realtor.com lui donne une cote de risque climatique de 9 sur 10, déclarant qu’il y a 99,9% de chances que la propriété inonde au cours des 30 prochaines années. Et ce n’est pas seulement la pluie; L’élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête axées sur l’ouragan rendent la menace très réelle.

Évaluation des risques climatiques lors de l’achat d’une maison

Fait intéressant, rien de tout cela ne semble avoir effrayé l’acheteur, dont l’identité n’a pas été révélée. Cette partie de Naples a connu une vague de transactions ultra-élevé ces derniers temps, dont plusieurs maisons vendues pour plus de 40 millions de dollars au cours des six derniers mois.

Les gens achètent toujours une propriété en bord de mer en Floride avec d’énormes risques car il n’y a pas d’impôt sur le revenu de l’État, et sa propriété en bord de mer reste l’un des types d’immobilier les plus convoités du pays.

En général, le changement climatique devient une partie beaucoup plus importante de la conversation de l’accession à la propriété. Dans de nombreuses zones côtières, chaque jour, les propriétaires font ce qu’ils peuvent pour préparer. Certains élèvent leurs maisons ou les réjouissent pour mieux gérer les eaux de crue.

D’autres s’impliquent dans des initiatives locales visant à améliorer les infrastructures – comme élever les routes et construire des digues – pour protéger des quartiers entiers. Dans certaines villes, les gens ont même créé des fonds communautaires pour aider les résidents à s’adapter à la menace croissante de temps extrême.

Bien que le déplacement à l’intérieur des terres ne soit pas une option réaliste pour tout le monde, plus de gens commencent à faire attention aux données climatiques lors de l’achat d’une maison. Les outils qui évaluent les propriétés basés sur le risque climatique deviennent de plus en plus populaires, d’autant plus que l’assurance habitation devient plus difficile à trouver – ou plus coûteuse – dans des zones à haut risque.