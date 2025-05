Boin Water Advisory dit ajouter de l’eau de Javel – est-ce vraiment sûr? Les experts pèsent

Mon expérience la plus mémorable avec un avis de l’ébullition a été lorsqu’un glissement de terrain a endommagé la ligne d’eau principale de mon village de montagne, et nous étions sans eau potable pendant plus de quatre jours. Cependant, contrairement aux conseils dans certaines régions, les méthodes de désinfection à base de chlore n’ont pas été mentionnées. Si, comme moi, vous vous demandez comment vous pouvez utiliser Bleach pour désinfecter l’eau potable lorsque l’ébullition n’est pas une option, lisez donc donc vous êtes bien informé en cas d’urgence.

J’ai parlé à deux experts en matière de sécurité aquatique pour comprendre quand et pourquoi l’ajout de l’eau de Javel à l’eau potable est approprié et quelles sont les précautions nécessaires.

Qu’est-ce qu’un avis de l’ébullition en eau et pourquoi sont-ils émis?

Les autorités locales de santé publique ou d’eau émettent des conseils en eau à l’ébullition lorsque l’eau potable risque d’être contaminée par des micro-organismes pathogènes nocifs, tels que des bactéries, des virus ou des parasites protozoaires provoquant une maladie, comme Giardia.

Elena N. Naumova, PhD, est présidente de la Division des sciences des données nutritionnelles et professeur à l’école Friedman de l’Université Tufts. Elle explique qu’une perte soudaine de pression d’eau, des cassettes et des pannes de courant ou des équipements de mise au point dans les usines de traitement sont des raisons courantes pour un avis de l’ébullition en eau. «Dans certains cas, les tests de routine d’eau détecte la présence d’agents pathogènes comme E.Coli ou des bactéries coliformes», dit-elle. «Les fortes pluies, les inondations ou les catastrophes naturelles peuvent submerger les systèmes de traitement de l’eau et introduire des contaminants dans l’approvisionnement.»

L’avis informe le public que l’eau doit être bouillie pour être sûre pour boire. «L’eau bouillante est un moyen efficace de tuer la plupart des organismes pathogènes, notamment des bactéries, des virus et des protozoaires», explique Naumova. La chaleur de l’ébullition endommage les protéines et les membranes de ces agents pathogènes, conduisant à leur destruction.

Comment faire bouillir correctement l’eau lors d’un avis

Il ne suffit pas d’attendre que les bulles se forment lors du chauffage de l’eau lors d’un avis d’eau de l’ébullition. Vous devez porter l’eau à ébullition et le garder là pendant au moins une minute. Alors que la plupart des bactéries et des virus meurent dans les secondes des températures entre 70 ° C et 85 ° C, les protozoaires avec des kystes protecteurs ont besoin de températures soutenues plus élevées pour les tuer.

Aria Amirbahman, the chair of the Civil Engineering Department and the Sukhmander Singh Endowed Professor at Santa Clara University, explains that boiling water for one minute at 100°C (212°F) is generally sufficient for disinfection, as the process leads to protein denaturation and, in some cases, the disruption of microbial cell walls. «Cependant, pour garantir la sécurité, en particulier à des altitudes plus élevées où l’eau bouille à une température plus basse – il est conseillé de faire bouillir l’eau jusqu’à cinq minutes», dit-il.

Désinfecter l’eau avec de l’eau de Javel (lorsque l’ébullition n’est pas une option)

La désinfection de l’eau avec blanchie en cas d’urgence n’est pas aussi drastique que cela puisse paraître, à condition de suivre les directives et les précautions correctes.

La désinfection de l’eau avec de l’eau de Javel est-elle vraiment sûre?

Vous pouvez désinfecter l’eau avec de l’eau de Javel comme stratégie de traitement de l’eau d’urgence lorsque l’ébullition n’est pas possible. Cela peut être particulièrement utile si vous avez une panne de courant. Cependant, utilisez toujours le bon type de Javel et la bonne quantité.

«Le blanchiment liquide, qui contient de l’hypochlorite de sodium, désinfecte l’eau en oxydant et en détruisant les membranes cellulaires des micro-organismes», explique Amirbahman. «Pour la désinfection d’urgence, il est généralement recommandé d’ajouter 8 gouttes de blanchiment des ménages par gallon d’eau claire, avec quelques gouttes supplémentaires si l’eau est trouble (a une apparence nuageuse)», dit-il.

Cependant, l’ajout de chlore à votre eau à long terme ou plus que le montant recommandé n’est pas conseillé, car cela peut entraîner une surexposition toxique. «Boire de l’eau fortement chlorée peut irriter la bouche, la gorge et l’estomac, et peut provoquer des nausées ou des vomissements, en particulier chez les enfants ou les personnes à l’estomac sensible», explique Naumova.

Quelle quantité de blanchiment est trop pour la purification de l’eau?

Il n’est pas recommandé d’utiliser plus de 16 gouttes de blanchiment des ménages (contenant 5% à 6% d’hypochlorite de sodium) par gallon d’eau. Naumova explique que les conseils généraux consistent à ajouter 8 gouttes de blanchiment pour dégager l’eau et à attendre 30 minutes avant de boire. «L’eau devrait avoir une légère odeur de chlore», dit-elle. « Sinon, répétez la dose et attendez encore 15 minutes. »

Si l’eau est nuageuse (trouble), la recommandation est d’ajouter 16 gouttes par gallon d’eau et d’attendre 30 minutes avant de boire. Naumova recommande d’abord de filtrer l’eau nuageuse à travers un tissu ou un filtre à café, car cela élimine les particules plus grandes.

Précautions de sécurité

Alors que Bleach est un puissant désinfectant de l’eau, l’utilisation présente des risques, et c’est pourquoi l’ébullition est une meilleure option lorsqu’elle est disponible.

Utilisez uniquement des Javels ménagers simples et non parfumées et faites attention lors de la manipulation de cette peau et de cet irritant pour les yeux. «De nombreux blanchisseries ménagères sont parfumées, sans éclaboussures ou concentrées – ces variétés contiennent souvent des additifs comme des détergents, des parfums ou des épaissistes qui sont nocifs ou toxiques s’ils sont ingérés», explique Naumova.

Il est également important de noter que Bleach ne tue pas de manière fiable tous les parasites protozoaires avec des coquilles externes résistantes, telles que le cryptosporidium résistant au chlore.

Amirbahman souligne également que Bleach perd son efficacité au fil du temps, en particulier lorsqu’il est exposé à la chaleur et à la lumière du soleil. Il recommande de remplacer les bouteilles de Javel tous les trois mois.

Autres méthodes de purification de l’eau

Les comprimés d’iode et les systèmes spéciaux de filtration d’eau sont des alternatives courantes à l’ébullition ou à l’eau de l’eau pour purifier l’eau potable. Cependant, Amirbahman souligne que les comprimés d’iode ne sont pas recommandés pour une utilisation à long terme, et les membranes de filtration peuvent ne pas éliminer efficacement de très petits micro-organismes, tels que les virus, de sorte que ces méthodes sont mieux utilisées en combinaison.

Naumova recommande uniquement de sélectionner des filtres spécialement étiquetés pour répondre aux normes pour l’élimination microbienne (comme NSF / ANSI 53 ou 58). Elle souligne également que les filtres nécessitent un entretien et un remplacement réguliers pour rester efficaces.

«Les désinfectants UV portables, tels que Steripen, sont efficaces contre la plupart des micro-organismes, y compris Giardia et Cryptosporidium, mais la lumière UV est la plus efficace lorsque l’eau est claire et exempte de turbidité», dit Amirbahman. «La désinfection solaire, qui implique d’exposer de l’eau dans une bouteille en verre ou en plastique transparent pour diriger la lumière du soleil pendant une journée complète, est une autre méthode efficace, à condition que l’eau ne soit pas troublée.»

Naumova recommande également d’utiliser des produits de purification de l’eau d’urgence par ordre de priorité, en commençant par l’ébullition (si possible), puis en blanchissant (s’il est correctement dosé).

Que ne pas faire pendant un avis de l’eau à l’ébullition

Ne comptez pas sur votre bouilloire pour purifier votre eau lors d’un avis de l’ébullition. Naumova prévoit que les bouilloires électriques modernes se ferment souvent automatiquement, ce qui signifie qu’elles peuvent ne pas réaliser une ébullition et des températures nécessaires pour tuer tous les organismes nocifs.

Évitez également d’utiliser de l’eau non traitée pour vous brosser les dents ou rincer vos fruits et légumes, car cela vous expose également au risque d’ingérer des agents pathogènes problématiques.

Questions fréquemment posées

Combien de temps durent des avis sur l’eau?

Les avis en eau à bouillir durent généralement de 24 à 48 heures. Cependant, ils pourraient durer plusieurs jours ou plus si un incident majeur affecte la station de traitement de l’eau à proximité.

Puis-je utiliser de l’eau en bouteille au lieu de bouillir?

L’utilisation de l’eau en bouteille au lieu de bouillir pendant un avis de l’ébullition est sûre. Avoir un petit approvisionnement en eau en bouteille à portée de main pour ce type d’urgence peut être utile.

Le filtre Brita élimine-t-il les bactéries lors d’un avis?

Un filtre à eau britannique standard élimine certains impuretés de goût et d’odeur de l’eau. Cependant, seuls les filtres spécialisés élimineront les bactéries et autres contaminants microbiens qui sont une préoccupation lors d’un avis de l’ébullition en eau.

Sur les experts

Aria Amirbahman est le président du département de génie civil et Le SUKHMANDER SINGH a dû le professeur à l’Université de Santa Clara. Ses intérêts de recherche sont la chimie aquatique, le transport des contaminants et le traitement de l’eau; Entretien par e-mail, 14 avril 2025

Le SUKHMANDER SINGH a dû le professeur à l’Université de Santa Clara. Ses intérêts de recherche sont la chimie aquatique, le transport des contaminants et le traitement de l’eau; Entretien par e-mail, 14 avril 2025 Elena N. Naumova, PhD, est professeure dans l’épidémiologie de la nutrition et la division des sciences des données de la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l’Université Tufts. Elle est également boursière des AAAS avec les impacts sociétaux de la science et de l’ingénierie et rédacteur en chef du Journal of Public Health Policy, Springer Nature; Entretien par e-mail, 11 avril 2025.

EN RAPPORT: