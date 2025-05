Comment construire une table de grill bricolage pliant

Il n’y a pas de pénurie d’accessoires de grillade pour compléter votre station de cuisine en plein air, mais au fil des ans, nous avons trouvé une table de grill pour être la plus essentielle.

Que vous ayez une cuisine extérieure pleine grandeur ou juste un petit endroit pour un petit gril, une table vous donne un espace de travail à utiliser. Cette table de grill pliante est le compagnon idéal de votre station de grille. Si votre terrasse est petit, cette table se range facilement pour économiser de l’espace. Même si vous avez une énorme zone de cuisine dédiée dans votre arrière-cour, une petite table pliante est un accessoire utile à avoir à portée de main, surtout si vous cuisinez pour tout le quartier.

Tout ce dont vous avez besoin pour construire cette table extérieure pliante est une perceuse, une scie, des outils à main de base, une courte pile de planches en cèdre et un demi-après-midi. La table est entièrement fabriquée à partir de cartes de cèdre 1 × 4. La qualité du bois varie, alors choisissez le bois pour des planches plates et droites qui sont exemptes de nœuds grands ou lâches. Vous pouvez faire la table à partir de huit 6 pieds. Boches, mais achetez 10 pour permettre d’éventuelles coupures et pour vous donner plus de choix pour les lattes supérieures.

