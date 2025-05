Les mensonges de ma maison de rêve de loterie, vous avez été amené à croire que c’était vrai

Tout n’est jamais vraiment comme il semble avec la télé-réalité. Alors que « My Lottery Dream Home » a été diffusé sur HGTV depuis 2015, il y a probablement beaucoup de mensonges et d’idées fausses sur le spectacle que vous pourriez juger vrai. Pourtant, avec la plupart des productions, les choses ne sont pas exactement comme elles apparaissent. Depuis sa première, les fans ont regardé les gagnants de la loterie de loterie à la loterie de la loterie de la loterie « Color Splash » dans leur voyage immobilier à travers les États-Unis. Il est sympathique et amusant, et les concurrents semblent toujours avoir beaucoup d’argent à dépenser pour leurs maisons. Mais est-ce trop beau pour être vrai? Et y a-t-il vraiment autant de gagnants de loterie là-bas? Non seulement cela, mais y a-t-il autant de gagnants de loterie qui veulent faire une émission immobilière?

Nous avons découvert les secrets en coulisses que vous ne connaissez peut-être pas le spectacle et les concurrents qui participent. Même si vous avez vu chaque épisode des 17 saisons de l’émission (c’est impressionnant!) Et que vous vous considérez comme un superfan HGTV, vous êtes toujours choqué par ce que vous découvrez. Et, peut-être que vous serez juste inspiré pour revoir votre épisode préféré avec de nouveaux yeux!