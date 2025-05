Bonjour, saison de patio! Ce foyer de table à table solo peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur

Aimez-vous la douce tradition de passer du temps par le feu mais ne voulez pas faire le travail de construire réellement ledit feu? Vous voulez peut-être éviter l’odeur persistante d’un feu de camp qui prend plusieurs lavages pour sortir de votre flanelle préférée. Ou peut-être avez-vous besoin d’une solution de feu de table rapide et sûre pour les jeunes enfants et les soirées sur le patio.

L’une des dernières séances de pompiers de table de Solo Stove, The Runner, Grants tous de ces souhaits en été. Voici ce que vous devez savoir sur ce foyer intérieur / extérieur.

Qu’est-ce que le coureur de poêle solo?

Terraflame by Solo Stove a lancé le coureur, une foyer allongée qui se trouve à plat sur n’importe quelle surface de table. Le coureur – en noir, blanc ou graphite – ajoute une poussée de chaleur moderne à tout espace de rassemblement extérieur (ou intérieur).

Que vous souhaitiez apporter votre A-game pour l’hébergement de dîner ou que vous vous détendez à la maison, le coureur est la pièce maîtresse parfaite pour ajouter un charme confortable instantané avec une poussée moderne. La pièce maîtresse «Anywhere-Fire» est livrée avec un sniffer qui rend l’extinction des flammes un jeu d’enfant, un litre de carburant de bio-éthanol pour les flammes écologiques et un entonnoir pour un ravitaillement facile.

Comment nous l’avons testé

J’ai testé le coureur en utilisant le bio-e de Solo Stove, qui est conçu en bioéthanol pour la ligne terraflame de brûleurs bio-e. C’est un liquide propre et clair qui peut être facilement versé dans des appareils de poêle en solo. Le carburant ne produit pas de fumée, de suie ou de résidus, il est donc idéal pour les espaces extérieurs et intérieurs comme une véranda ou un porche à tartrapage car il ne produira pas d’odeurs ou de fumées dures.

Commencer

Comme le Mesa de table du poêle solo, le coureur ne nécessite aucun assemblage. Tout ce que j’avais à faire était de débarrasser le produit et de faire entrer l’insertion du brûleur dans le corps en béton. Après avoir déballé le coureur, j’ai utilisé l’entonnoir pliable pratique (inclus dans la boîte) pour verser le carburant du bioéthanol dans la chambre. La chambre tient jusqu’à un demi-litre de carburant, vous voudrez donc faire attention à ne pas trop remplir la ligne de remplissage maximale.

Vous voudrez également vous assurer de régler le coureur sur une surface plate et de niveau loin des objets inflammables. Une fois qu’il a brûlé, n’essayez pas de le ramasser et de le déplacer. Si vous devez le déplacer, éteignez d’abord les flammes.

En plus d’être alimenté par le bioéthanol à combustion propre, le foyer de table coureur lui-même est fabriqué à partir de matériaux d’origine durable. Vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter du feu. Il simplement allume le carburant avec un briquet et vous êtes prêt à partir – il n’est pas nécessaire de nourrir les journaux de flamme ou de stoke. Le coureur propose une flamme sans fumée signature du poêle solo qui ne nécessite pas de ventilation, vous pouvez donc vraiment l’utiliser n’importe où.

Éclairage et extinction

L’éclairage et l’extinction du coureur sont faciles à paire, en particulier avec le sniffer inclus. J’ai utilisé un long briquet pour allumer le carburant liquide en mettant la flamme du briquet directement sur le réservoir. Vous devrez certainement utiliser un long briquet pour allumer l’appareil. Sinon, vous risquez de vous brûler gravement la main.

Il a fallu quelques minutes pour que la flamme atteigne une brûlure complète, et j’ai dû coller le briquet à quelques reprises pour raviver le carburant au début. La première fois que j’ai utilisé le coureur, j’ai laissé la flamme s’éteindre seule. Avec juste assez de carburant pour enrober le bas de l’insert, il a brûlé environ 10 minutes. Avec plus de carburant ajouté, je l’ai fait brûler pendant environ une demi-heure.

Pour éteindre la flamme, vous placez simplement l’outil de reniflement sur la zone du brûleur. Sa poignée longue et levée empêche vos doigts de contact direct avec les flammes. Une fois la flamme éteinte, le coureur ne prend que quelques minutes pour se rafraîchir. Si vous attendez environ cinq minutes après l’extinction, le coureur sera à nouveau prêt pour une recharge de carburant et un allumage.

Pros

Facile à installer et à allumer

Visuellement magnifique et élégant avec une chambre à carburant allongée

Entonnoir et sniffer inclus pour remplir de carburant et extinction

Le corps lourd et court en béton réduit le risque de basculement ou de tombant

Inconvénients

Cher

Ne prend que du carburant liquide

Comparaison des produits: le bol de table coureur contre le poêle en solo

Le coureur de poêle en solo et le bol de table de cendres en poêle solo ont une construction en béton épaisse qui le maintient robuste sur une table, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Le coureur, comme indiqué, a une conception élégante et allongée et fonctionne sur du carburant de bioéthanol liquide, tandis que le bol de table Cinder fonctionne sur du carburant en gel et a un corps circulaire plus petit et plus grand.

Si vous cherchez un dispositif de table en solo pour la torréfaction intérieure et extérieure, le bol de table Cinder (et le bol de poêle à poêle solo) sont la voie à suivre. Le carburant en gel du poêle solo alimente le bol Cinder et s’mores. Ainsi, les guimauves peuvent être rôties sur le carburant en gel pur, qui a environ 3 heures de brûlure. Le Cinder est également beaucoup plus abordable à seulement 40 $.

Cependant, si vous cherchez une élégante pièce maîtresse de table pour votre espace de restauration en plein air, j’irais certainement pour le coureur.

Verdict final

Si vous avez les moyens de faire des folies un peu sur une pièce maîtresse étonnante et ardente pour votre salle à manger en plein air, le coureur est super. Il est facile à utiliser et à manipuler, et ses flammes sans fumée propre et inodore ne ruineront pas votre dîner en plein air. J’apprécie également que son corps en béton à profil bas le rend robuste et en sécurité lorsqu’il est assis sur une table – un peu plus sûr que la Mesa, ce qui pourrait faire un pourboire s’il était frappé assez fort.

Bien que je souhaite que le carburant Bio-E ait brûlé un peu plus longtemps dans la chambre du coureur avant de devoir être rempli, l’impressionnante ligne droite de flammes à netteté produite par le coureur fait la foyer contrairement à tout autre que j’ai testé depuis le poêle solo. Je sais que le coureur ajoutera le facteur wow à mon salon de patio lorsque nous aurons des amis cet été.

Où acheter le foyer de table coureur

Vous pouvez acheter le coureur directement auprès de Solo Stove pour 130 $. C’est la saison des ventes et des offres, alors gardez un œil sur les réductions.

FAQ

Le Solo Stove Runner a-t-il sa sécurité alimentaire?

Techniquement, le poêle en solo ne recommande que son carburant en gel pur pour la torréfaction. «Bien que nous n’ayons pas testé de manière approfondie la cuisson sur une flamme de carburant en gel, notre produit produit une flamme propre, sans odor et sans fumée. Notre carburant en gel est une source à base d’alcool utilisant une source de feu le plus propre que vous pouvez générer pour rôtir de la rôtissation de nourriture», dit Solo Stove sur le centre de l’aide de la marque. Le poêle en solo ne suggère pas de cuisiner des aliments sur leurs gels de citronnelle.

Bien que le carburant bio-e soit également une source de carburant propre, inodore et sans fumée, le poêle en solo ne dit pas s’il le recommande pour rôtir des aliments. Bien sûr, vous pouvez rôtir les aliments sur les pastilles et les bois durs sans aliments, comme vous le feriez avec un feu de joie traditionnel.

À quel point le coureur est-il chaud?

Le corps en béton épais du coureur se réchauffe au toucher lorsqu’il est utilisé mais pas chaud. Pourtant, vous souhaitez éteindre les flammes avant de bouger ou de gérer le coureur.