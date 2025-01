La tendance du logement qui constitue une excellente nouvelle pour tous ceux qui achètent en 2025

Les prix des logements ont grimpé en flèche pendant la pandémie et, pendant de nombreuses années, la tendance n’a montré aucun signe d’arrêt. Cependant, il commence finalement à se stabiliser et, entre 2025 et 2029, les prévisionnistes estiment que les prix n’augmenteront que d’environ un point de pourcentage au-dessus du taux d’inflation. C’est une bonne nouvelle pour les acheteurs qui souhaitent faire une bonne affaire. Alors que l’économie poursuit sa reprise post-pandémique et que l’administration Trump poursuit un programme déclaré de déréglementation et de politiques favorables aux entreprises, les experts sont prudemment optimistes et pensent que c’est le bon moment pour acheter ou vendre une maison. « L’ampleur et la direction d’un ‘Trump bump’ dépendront des propositions de campagne qui finiront par devenir une politique et du moment où », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com, dans une analyse récente. « Pour l’instant, nous nous attendons à une amélioration progressive. »

À l’approche de 2025, les grands constructeurs continueront probablement de s’efforcer de répondre à la demande de nouvelles maisons unifamiliales. Les acheteurs peuvent s’attendre à être attirés par des incitations généreuses telles que des contributions aux frais de clôture et des allocations supplémentaires pour les améliorations de conception. Et, même si la demande de logements dépasse encore de loin l’offre de logements à vendre, les propriétaires existants commencent à reconnaître et à réagir aux changements post-pandémiques importants en inscrivant leurs propriétés à des prix plus compétitifs. Ceux qui ont acheté au plus fort du marché ont peut-être acheté plus de maison que ce dont ils avaient besoin ou ce qu’ils pouvaient se permettre. De nombreux employeurs exigent que leurs travailleurs retournent au bureau, ce qui rend la délocalisation une nécessité pour certains vendeurs. Des événements majeurs imprévus dans la vie peuvent également indiquer qu’il est temps de vendre une maison.