Tout ce qu’il faut savoir sur l’assurance habitation en cas de dégâts causés par un incendie de forêt

L’odeur de la fumée de bois peut vous sortir d’un profond sommeil si vous vivez dans une région sujette aux incendies. La menace de perdre leurs biens à cause des incendies de forêt est une réalité pour de nombreux propriétaires. Alors que le changement climatique se fait de plus en plus évident, les vents et la sécheresse augmentent les risques d’incendies empiétant sur votre maison. Si le pire se produit et que votre maison subit des dommages ou est perdue, nous espérons que l’assurance que nous avons payée s’intensifiera et couvrira les frais. Mais le sera-t-il ?

Selon l’Insurance Information Institute, l’assurance habitation standard couvrira les dommages matériels et les pertes dus aux incendies de forêt. Cela comprend les dépendances, les véhicules, les biens à l’intérieur de votre maison et la réparation des dégâts causés par la fumée. De plus, ils précisent que si vous avez besoin d’un logement pendant des travaux de réparation ou de reconstruction, l’assurance devrait couvrir les frais de logement supplémentaires. Pourtant, certaines compagnies d’assurance comme Allstate et Progressive affirment que les polices d’assurance habitation peuvent aider à couvrir les pertes, mais ce langage laisse beaucoup d’incertitude. Pour avoir une idée plus claire, nous avons interviewé en exclusivité Ken Maddis, agent indépendant chez Affordable American Insurance et Safeco Insurance, qui a déclaré : « Le langage utilisé dans les polices d’assurance inclut toujours un peu de couverture. »