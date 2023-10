La nouvelle norme ASHRAE sur la qualité de l’air intérieur réduit le risque de virus

L’une des leçons majeures tirées de la pandémie de Covid-19 est le rôle que la ventilation a joué dans sa propagation. À l’été et à l’automne 2020, l’Organisation mondiale de la santé, puis les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que le virus mortel se transmettait en grande partie par des aérosols et non par des gouttelettes de salive comme on le pensait initialement, et que les performances de ventilation des bâtiments jouaient un rôle essentiel. dans la santé et la sécurité de leurs occupants. En termes simples, les personnes qui passaient du temps dans des espaces mal ventilés couraient un risque plus élevé d’être infectées. Le même principe s’applique à de nombreux autres virus auxquels nous sommes exposés dans notre vie quotidienne – du rhume gênant à la grippe saisonnière plus grave et au VRS.

L’ASHRAE, l’association des métiers de l’ingénierie en chauffage, ventilation et climatisation, a été l’une des organisations attentives à ces révélations de 2020. Sa norme 241, Contrôle des aérosols infectieux (publiée en juillet 2023), établit des exigences minimales pour réduire le risque de transmission virale aéroportée.

Lorsqu’il est adopté par les constructeurs et les régulateurs, il peut offrir une protection contre les germes qui touchent un si grand nombre d’entre nous chaque année. « À l’approche de la saison virale d’automne et d’hiver, l’atténuation de la propagation des infections aéroportées revêtira une importance encore plus grande, et l’intégration des directives de la norme 241 peut constituer une étape majeure dans la réalisation des objectifs de circulation d’air pur », a commenté le président de l’ASHRAE, Ginger Scoggins, dans le communiqué de presse de l’organisation du 4 octobre.

Que peut-il faire pour vous et votre foyer ? Y a-t-il des éléments que vous pouvez ajouter à votre maison pour améliorer votre sécurité et celle de votre famille, même si vous ne construisez pas ou ne rénovez pas ? Et quand pourrions-nous voir 241 personnes incorporées dans de nouvelles communautés de maisons unifamiliales ?

Horaire

Vous ne devriez probablement pas retenir votre souffle, selon Max Sherman, qui a dirigé l’équipe résidentielle du groupe de travail sur les épidémies de l’ASHRAE pendant la pandémie. « 241 est tout nouveau. Personne ne l’a encore adopté », a-t-il répondu par écrit à ma demande de commentaire. « Il est en cours d’évaluation par beaucoup », a-t-il ajouté, notant qu’il prévoit qu’il faudra plusieurs années avant de le voir devenir largement adopté, mais qu’il pourrait commencer à apparaître dans les maisons personnalisées plus tôt. « Pour les nouvelles familles unifamiliales, cela pourrait être plus une question de marketing que de réglementation. » Alors que de plus en plus d’acheteurs déclarent que le bien-être sera un facteur dans leur choix, l’adoption de cette nouvelle norme peut certainement faire partie d’un argumentaire pour une maison saine.

Certains régulateurs locaux examinent déjà également le 241, selon son auteur (comme c’est généralement le cas avec les normes ASHRAE). « Les villes sont souvent capables d’évoluer plus rapidement que les États ou le gouvernement fédéral, je suis donc optimiste que cela se produira bientôt », a observé William Bahnfleth, chef du groupe de travail sur la norme et professeur d’ingénierie architecturale à Penn State, dans une séance de questions-réponses publiée. Il constate un intérêt pour la qualité de l’air intérieur parmi les dirigeants de la ville de New York qui pourraient intégrer des éléments de la norme dans ses plans de logement agressifs, a-t-il partagé dans cette interview.

Portée de la norme

Cela ne peut pas arriver assez tôt ! La norme 241 fournit des conseils sur la conception, l’installation, la mise en service et la maintenance des systèmes CVC afin de contrôler la propagation des aérosols infectieux. Il comprend également des recommandations concernant les taux de ventilation, les technologies de filtration et de purification de l’air, ainsi qu’un plan de préparation du bâtiment qui documente les procédures d’évaluation des systèmes CVC existants ou nouveaux afin de déterminer s’ils fonctionnent correctement.

Pour les locataires et les propriétaires qui n’envisagent pas de rénovation ou de déménagement, les conseils de 241 sur les performances et la sécurité des purificateurs d’air (que vous considérez probablement comme des purificateurs d’air) sont cruciaux. Certains produisent des sous-produits potentiellement nocifs, a souligné Bahnfleth. L’appareil que vous envisagez pour votre maison est-il dangereux ? Tu dois savoir; la norme apparaissant sur l’emballage des produits et les descriptions en ligne faciliterait cela.

Avantage supplémentaire

Le professeur d’ingénierie a également déclaré que la nouvelle norme s’attaquerait également à un autre risque majeur pour la santé. « Les systèmes de purification de l’air installés dans le cadre de la conformité à la norme 241 qui éliminent les particules de l’air aident également à nettoyer la fumée des incendies de forêt qui pénètre dans un bâtiment. » À mesure que les niveaux de qualité de l’air de plus en plus de régions sont touchés par les incendies de forêt éloignés et proches, cet avantage prend une importance accrue.

Qualité de l’air intérieur

La QAI, comme on l’appelle dans l’industrie du bâtiment et du design, couvre tous les facteurs qui ont un impact sur l’air que nous respirons à la maison, des virus à la fumée des incendies de forêt en passant par la pollution – qui est souvent pire à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il peut être difficile de résoudre les problèmes de manière globale, mais c’est un bon début. « L’évaluation de la QAI est complexe et dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre d’individus dans un espace, les activités qu’ils peuvent pratiquer, les capacités du système de ventilation et les polluants provenant de sources intérieures et extérieures », a déclaré Rachel Hodgdon, PDG de l’International WELL Building Institute, les créateurs de la certification respectée WELL AP pour les professionnels axés sur le bien-être, dans un e-mail sur cette question.

« Les normes ASHRAE sont conçues pour être adoptées par les juridictions, et ainsi intégrées dans le code du bâtiment local. Nous avons de la chance que l’ASHRAE ait fait de bons progrès, particulièrement récemment, dans l’avancement de sa série de normes liées à la QAI, aidant ainsi les juridictions à renforcer leurs références en matière de QAI », a ajouté Hodgdon. La norme WELL fonctionne de manière complémentaire, a-t-elle souligné, tout en utilisant les propres critères et lignes directrices de l’IWBI.

Considérations relatives à la durabilité

De nombreux régulateurs, constructeurs et acheteurs considèrent les pompes à chaleur comme des alternatives durables aux systèmes CVC traditionnels. «Les thermopompes peuvent faire partie d’un système de climatisation central ou peuvent également faire partie d’un système mini-split», a expliqué Sherman, ce qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires souhaitant à la fois durabilité et bien-être. « Pour répondre le plus facilement au 241, vous avez besoin d’un filtre MERV élevé et d’un débit d’air suffisant. Facile à faire avec un système de traitement d’air central. Les mini splits peuvent théoriquement le faire, à condition d’obtenir de meilleurs filtres et un débit d’air suffisant pour que le total atteigne le bon nombre, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été conçus pour cela. Cela nécessitera probablement plus de complexité et de coûts.

Eric Goranson, animateur de l’émission de radio, de télévision et de podcast Around the House Show, a ajouté ses idées sur 241 pour ces systèmes de plus en plus populaires dans une réponse par courrier électronique. « Les mini pompes à chaleur split sont comme un génie économique pour le chauffage et la climatisation. Ils s’installent sans qu’il soit nécessaire de procéder à une rénovation intérieure majeure, vous épargnant ainsi le drame des conduits. Pour les maisons plus anciennes qui étaient autrefois confortables grâce aux chaudières au fioul, au gaz ou à la vapeur, ces mini pompes à chaleur split changent la donne ! » Parlons maintenant de l’intégration du 241 dans ces systèmes, a-t-il ajouté : « C’est un problème difficile à résoudre ! Des systèmes canalisés ? Ils sont un peu plus polyvalents, ce qui nous donne la liberté d’ajouter d’autres éléments intéressants comme la filtration de l’air par UV ou les systèmes d’air frais.

Considérations de sécurité

La norme 241 est écrite pour protéger les gens contre les virus, avec des avantages supplémentaires en matière de QAI, mais Goranson a des inquiétudes, a-t-il partagé. « Vivant dans le Nord-Ouest, je ne connais que trop bien la saison des incendies de forêt. C’est un véritable combat pour garder cet air intérieur pur alors que les grands espaces semblent être un peu en désordre. Nous avons besoin de beaucoup de matière grise pour concevoir des systèmes plus intelligents. J’aime certaines des nouvelles unités de filtration HEPA chauffées qui viennent tout juste d’arriver sur le marché. Nous devrons voir à long terme dans quelle mesure ils fonctionnent. Ma préoccupation est de créer des normes que la technologie n’a pas complètement rattrapées.

Il n’y a rien de mal à faire preuve d’un certain scepticisme. Je suis heureux de voir que 241 intègre des normes de produits concernant les purificateurs d’air et les technologies émergentes, que l’IWBI examine cette question avec l’ASHRAE et que les constructeurs y verront probablement des avantages potentiels pour les ventes de maisons neuves, rendant leurs avantages plus accessibles. largement.