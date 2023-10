Investir dans l’immobilier neuf d’entreprise : un bon plan ?

Dans le monde de l’investissement, il existe plusieurs façons de placer son argent et de faire fructifier son capital. Parmi les nombreuses possibilités, investir dans l’immobilier neuf d’entreprise est une option qui mérite d’être explorée. Mais quels sont réellement les avantages de ce type d’investissement ?

Pourquoi choisir l’immobilier d’entreprise pour son investissement ?

L’immobilier d’entreprise présente divers avantages, notamment en termes de rentabilité et de pérennité de l’investissement. Voici quelques éléments clés qui peuvent inciter à opter pour ce type d’actif :

Rentabilité : généralement supérieure à celle de l’immobilier résidentiel, la rentabilité de l’immobilier d’entreprise peut varier de 5 à 7% en moyenne, selon le type de bien et sa localisation.

Marché porteur : avec la croissance constante du secteur tertiaire (bureaux, commerces, etc.), la demande en immobilier d'entreprise est soutenue et offre ainsi de nombreuses opportunités d'investissement.

Contrats de location longue durée : souvent pluriannuels, les contrats de location dans l'immobilier d'entreprise permettent de sécuriser les revenus locatifs sur plusieurs années, un atout non négligeable pour l'investisseur.

Flexibilité du régime fiscal : plusieurs dispositifs fiscaux favorables à l'investissement immobilier d'entreprise existent (ex. statut LMNP, dispositif Censi-Bouvard, etc.), ce qui permet de réduire la fiscalité de ses revenus locatifs et d'optimiser son rendement.

Quels types de biens immobiliers d’entreprise peut-on investir ?

Le marché de l’immobilier neuf d’entreprise est vaste et diversifié, offrant ainsi une large gamme de choix pour les investisseurs :

Commerces

Investir dans des locaux commerciaux est également une option intéressante, avec comme principales cibles les boutiques situées en centre-ville, les centres commerciaux et les galeries marchandes. La rentabilité et l’attractivité de ces actifs dépendent en grande partie de leur emplacement et de la qualité de leurs locataires (enseignes nationales, franchises, etc.).

Bureaux

Ce type de bien représente généralement la majeure partie des investissements en immobilier d’entreprise. Situés principalement dans les zones urbaines ou périphériques, les bureaux peuvent être soit loués directement à des entreprises, soit exploités par un opérateur spécialisé (centres d’affaires, espaces de coworking, etc.).

Entrepôts et locaux d’activité

Situés en périphérie des agglomérations ou dans les zones d’activité, ces biens immobiliers sont destinés à accueillir des activités de production, de stockage ou de distribution. Les critères de choix pour ce type de bien incluent notamment la proximité des axes routiers, l’espace disponible et les équipements présents.

Établissements de santé

Avec le vieillissement de la population et la demande croissante en structures d’hébergement pour personnes âgées, investir dans un établissement de santé (EHPAD, résidence services seniors, cliniques, etc.) peut être une option judicieuse pour diversifier son patrimoine immobilier.

Investir dans l’immobilier neuf d’entreprise présente des opportunités intéressantes pour diversifier son patrimoine et obtenir une rentabilité attractive. Toutefois, il comporte également des risques et nécessite de bien se renseigner avant de se lancer dans ce type d’investissement.