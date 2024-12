La fonctionnalité qui pourrait manquer dans votre bar humide

Si vous fabriquez votre bar à partir de zéro, vous avez plus de liberté en ce qui concerne le choix des matériaux et de la disposition. Si vous installez un tiroir de lave-vaisselle, il est important d’avoir des comptoirs durables dans votre bar avec évier. Vous voulez éviter les matériaux poreux comme le bloc de boucher ou le béton qui pourraient être endommagés par une humidité excessive. Les matériaux comme le quartz ou l’acier inoxydable sont des options idéales et non poreuses. Si vous possédez déjà un bar et que la construction n’est pas idéale pour un tiroir de lave-vaisselle, vous pouvez toujours opter pour une alternative. comme ce petit lave-vaisselle de comptoir Danby d’Amazon.

Le hack TikTok susmentionné est un excellent moyen de cacher vos appareils électroménagers, et votre lave-vaisselle n’est pas la seule chose que vous pouvez cacher dans votre bar. Si vous ne disposez pas d’un emplacement idéal pour votre machine à laver ou si vous souhaitez ajouter une option de blanchisserie conviviale, envisagez la technique européenne. Une machine à laver compacte sous l’évier est courante à l’étranger, et il est facile de comprendre pourquoi. Cependant, vous aurez besoin d’un peu plus d’espace qu’un tiroir. Une machine à laver typique de la taille d’une kitchenette mesure 2,5 pieds cubes, comme la machine à laver compacte Midea d’Amazon. Il est toujours préférable de demander à un plombier agréé de déterminer si votre bar avec évier peut accueillir des appareils spécifiques.