Les fonctionnalités d’éclairage LED à la mode valent-elles l’investissement ?

Cependant, le processus est un peu plus compliqué si vous recâblez la lumière. « Pour les nouvelles installations électriques, il faut 30 minutes pour monter chacune, puis une heure ou deux pour câbler », a expliqué Greaney. Le câblage passe par la cloison sèche pour se connecter à la source d’alimentation et au luminaire. « Si la source d’alimentation est proche de l’endroit où vont les panneaux, ou si elle remplace un luminaire, alors ce n’est pas trop difficile et le trou peut être caché par le panneau », a-t-il ajouté. Cependant, si vous n’êtes pas à l’aise avec le recâblage des lumières ou si vous ne l’avez jamais fait auparavant, il est préférable de contacter votre électricien local juste pour être en sécurité. De plus, le câblage n’est nécessaire que si vous souhaitez faire fonctionner la lumière avec un interrupteur d’éclairage standard. Sinon, il existe des LED fonctionnant sur batterie qui ne nécessitent pas de câblage. Les alternatives LED peuvent être un excellent moyen d’avoir une source de lumière longue durée qui permet d’économiser de l’énergie, et cela pourrait être l’astuce d’éclairage pour donner à votre maison un aspect plus moderne.