Impressionnez vos invités en construisant ce plateau de Noël personnalisé

Temps Une journée Complexité Débutant Coût Moins de 100$

Introduction

Élevez vos célébrations des Fêtes avec ce plateau de service de Noël fabriqué à la main qui apporte simplicité et élégance à toute réunion.

Une pièce maîtresse pour vos vacances

En grandissant, ma famille célébrait rarement Noël. Mais quand nous l’avons fait, c’était le meilleur des moments simplement parce que cela signifiait avoir la famille au même endroit. À mesure que nous vieillissions et que nous commencions à fonder notre propre famille, nous avons veillé à intégrer cette fête dans nos vies chaque année. Désormais, chaque année, nous apportons tous une décoration saisonnière à nos rassemblements pour aider à garder l’esprit de Noël vivant et l’amour de la famille dans nos cœurs.

Cette année, je crée un plateau de service de Noël DIY à partager avec ma famille. Le plateau sera plus qu’un élément fonctionnel ; ce sera une pièce maîtresse des festivités, des délices saisonniers et, surtout, incarnera le véritable esprit de famille.

Suivez-moi pendant que je vous explique étape par étape comment construire ce plateau de service de Noël : un projet simple et festif que vous pouvez réaliser pour répandre la joie des fêtes dans votre propre maison !

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 4 Latte 3/4″ x 2″ x 18″ B 1 Lame centrale 3/4″ x 1-1/2″ x 18-1/4″ C 2 Fin longue 3/4″ x 1-1/2″ x 16″

Aperçu du projet

Bricoleur familial

Matériel requis