Impressionnez vos invités en construisant ce plateau de Noël personnalisé

Par Samuel Benchemoul

Maison
Impressionnez vos invités en construisant ce plateau de Noël personnalisé
Temps

Une journée

Complexité

Débutant

Coût

Moins de 100$

Introduction

Élevez vos célébrations des Fêtes avec ce plateau de service de Noël fabriqué à la main qui apporte simplicité et élégance à toute réunion.

Une pièce maîtresse pour vos vacances

En grandissant, ma famille célébrait rarement Noël. Mais quand nous l’avons fait, c’était le meilleur des moments simplement parce que cela signifiait avoir la famille au même endroit. À mesure que nous vieillissions et que nous commencions à fonder notre propre famille, nous avons veillé à intégrer cette fête dans nos vies chaque année. Désormais, chaque année, nous apportons tous une décoration saisonnière à nos rassemblements pour aider à garder l’esprit de Noël vivant et l’amour de la famille dans nos cœurs.

Cette année, je crée un plateau de service de Noël DIY à partager avec ma famille. Le plateau sera plus qu’un élément fonctionnel ; ce sera une pièce maîtresse des festivités, des délices saisonniers et, surtout, incarnera le véritable esprit de famille.

Suivez-moi pendant que je vous explique étape par étape comment construire ce plateau de service de Noël : un projet simple et festif que vous pouvez réaliser pour répandre la joie des fêtes dans votre propre maison !

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS
UN 4 Latte 3/4″ x 2″ x 18″
B 1 Lame centrale 3/4″ x 1-1/2″ x 18-1/4″
C 2 Fin longue 3/4″ x 1-1/2″ x 16″

Aperçu du projet

Comment construire un plateau de service de Noël festif pendant cette période des fêtes
Bricoleur familial

Outils requis

  • 18ga. pistolet à clous Brad
  • Pinces
  • Chiffon propre
  • Pince coupante diagonale
  • Percer
  • Forets
  • Mètre à ruban
  • Scie à onglet
  • Fournitures de peinture
  • ponceuse à paume
  • Couteau à mastic
  • Ponceuse
  • Scie à table

Matériel requis

  • 1 – érable 1x6x8′
  • Clous de finition de 1-1/4″ de calibre 18
  • Papier de verre assorti
  • Coussinets de pare-chocs (x4)
  • Colle CA (épaisseur moyenne)
  • Nettoyer les chiffons d’atelier
  • Peinture décorative (marron Java)
  • Poignées (x2)
  • Peinture (rouge)
  • Ruban de peintre
  • Scellant polyuréthane alimentaire (satiné)
  • Vis (x4)
  • Mastic à bois
  • Colle à bois

Projet étape par étape (9)

Étape 1

Couper les composants

  • À l’aide de la scie à table et de la scie à onglets, coupez les lattes (A), la latte centrale (B) et les extrémités longues du plateau (C) aux dimensions souhaitées. Mettez de côté les extrémités longues (C) du plateau pour le moment.
  • Poncez le tout jusqu’au grain 220 sur les pièces coupées pour éliminer les aspérités et les marques de lame.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 03b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 2

Coller le fond du plateau

  • Collez ensemble vos cinq pièces pour la base, avec deux lattes plus larges (A) prenant en sandwich la latte centrale (B) de chaque côté. Utilisez une bâche en plastique sous les pièces pour éviter que la base du plateau ne soit collée à l’établi. Placez-le dans le coin de l’établi pour le serrage.
  • Au coin de l’établi, serrez les pièces sur toute leur largeur pour éviter toute déformation. Ensuite, fixez-les sur le dessus avec des chutes de chaque côté sur l’établi lui-même pour garantir que la base du plateau reste plate.
  • Essuyez tout excès de colle à bois qui suinte avec un chiffon d’atelier humide.

Comment construire un plateau de service de Noël festif pendant cette période des fêtes
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 3

Nettoyer la colle et le sable

  • Utilisez un couteau à mastic ou un grattoir à peinture pour gratter toute trace de colle séchée.
  • Aplatissez les points saillants à l’aide d’une ponceuse à paume avec du papier de verre grain 120. Cela aide également à nettoyer la colle séchée.
  • Remplissez les fissures ou imperfections que vous remarquez après le ponçage avec du mastic à bois.
  • Continuez à poncer le tout jusqu’au grain 220 pour lisser la surface.
  • Essuyez le panneau avec un chiffon pour éliminer toute poussière qui pourrait y adhérer.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 10b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 4

Découpé aux dimensions finales

  • Sur la scie à table, coupez le panneau de base en trois morceaux : un de 14 1/2 po. large et les deux autres 1-1/2-in. large. La pièce de 14 1/2 po de largeur constituera le fond fini du plateau de service de Noël. Les morceaux de 1-1/2 po de largeur deviendront les extrémités courtes du plateau de service.
  • Utilisez du papier de verre grain 220 pour poncer les bords supérieur et inférieur et casser les coins pointus des extrémités longue (C) et courte du plateau.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 15b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 5

Peindre le plateau de service

  • Préparez-vous à peindre la base du plateau en masquant les lattes extérieures et centrales du bas et les extrémités courtes du plateau de service avec du ruban adhésif pour peintre.
  • Appliquez deux couches de peinture rouge sur les lattes du milieu en bas et sur les extrémités courtes et longues du plateau de service. Laissez sécher la peinture entre chaque couche.
  • Appliquez une couche de vernis décoratif (Java Brown) sur les lattes peintes, en l’essuyant légèrement après l’application. Cela assombrit la couleur et ajoute une finition antique à la peinture. Laissez le glaçage sécher complètement.
  • Retirez le ruban adhésif du peintre sur le bas et les extrémités courtes du plateau de service. Poncez légèrement toute peinture qui aurait pu saigner sous le ruban avec du papier de verre grain 220.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 23b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 6

Assemblez le plateau de service

  • Utilisez de la colle à bois et 1-1/4 po. clous de finition pour fixer les extrémités courtes et longues du plateau au fond. Assurez-vous que les bords inférieurs des extrémités affleurent la face inférieure du fond du plateau.
  • Essuyez toute trace de colle avec un chiffon d’atelier humide.
  • Remplissez tous les trous de clous avec du mastic à bois et poncez légèrement tout excédent avec du papier de verre grain 220.
  • Essuyez les surfaces pour les débarrasser de la poussière et des débris.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 32b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 7

Terminer le plateau assemblé

  • Retouchez n’importe quelle peinture et laissez-la sécher.
  • Appliquez deux ou trois couches légères de polyuréthane, en ponçant entre chaque couche avec du papier de verre grain 400 pour lisser les fibres de bois et obtenir une finition lisse. Laissez sécher chaque couche avant de passer à la suivante.
  • Une fois sec, retournez le plateau et collez quatre pare-chocs, un dans chaque coin.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 35b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 8

Installer les poignées

  • Disposez l’emplacement des attaches de vos poignées de manière à ce qu’elles soient centrées sur le dessus des extrémités courtes du plateau.
  • Serrez les vis dans la poignée. Avec les têtes de vis exposées, utilisez une pince coupante diagonale pour couper les têtes.
  • Pré-percez des trous aux emplacements de fixation disposés, exactement du même diamètre que les tiges de vis
  • Appliquez de la colle CA sur les trous pré-percés. Insérez la poignée en utilisant les extrémités coupées.
  • Essuyez le tableau et vous avez terminé !

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhmd25 Plateau de service de Noël Dr 10 03 43b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 9

FAQ

Quel est le meilleur matériau pour les plateaux de service ?

Le bois est un matériau idéal pour créer votre propre plateau de service DIY. N’importe quel type de bois peut fonctionner. Si vous souhaitez emprunter la voie la plus économique, utilisez du pin ou de l’érable sélectionné. Si vous préférez une pièce plus luxueuse avec du bois de meilleure qualité, pensez au noyer ou à l’acajou.

Comment nettoyer ce plateau de service ?

Comme pour les autres plateaux de service ou planches à découper en bois, retirez tous les aliments du plateau et lavez-le délicatement avec de l’eau et du savon doux. Ne trempez pas ou ne submergez pas ce plateau de service et n’utilisez pas de produits chimiques agressifs, car cela endommagerait le bois et le scellant. Ensuite, essuyez-le et laissez-le sécher complètement avant de l’utiliser ou de le ranger.

Plateau contre plateau ?

La différence évidente réside dans le design. Les plateaux de service ont des côtés et des poignées surélevés. Quant aux plateaux, ils ont juste un petit rebord sur les bords. Les plateaux sont principalement utilisés pour des présentations culinaires décoratives.

Comment construire un plateau de service de Noël festif cette saison des fêtes Fhm25 Plateau de service Lede Md P2 10 07 4b
DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Laisser un commentaire

19 − 14 =

Actu immobilier.fr

Actu immobilier.fr est un média en ligne, né de la passion de l’immobilier et de l’information. Depuis 20 ans, notre équipe de journalistes spécialisés explore, analyse et décrypte les actualités du marché immobilier français pour informer, conseiller et guider nos lecteurs à travers les différentes étapes de leur parcours immobilier.

Tel : +33 1 45 10 30 05
Email : contact(at)actuimmobilier.fr

Actu immobilier.fr
32 rue du Louvre
75001 Paris

© 2025 Actu immobilier.fr

Mentions légales